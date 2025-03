“Affari tuoi, vincite pilotate secondo il budget”: le indagini di Striscia la Notizia

Fonte: IPA Stefano De Martino

Proseguono le indagini di Striscia la Notizia in merito alle vincite di Affari tuoi: stando al servizio in onda stasera 19 marzo, c’è una nuova documentazione che fa luce sul budget. Le vincite, dunque, non sarebbero affidate al caso, alla fortuna, ma sarebbero legate a doppio filo a un budget ben preciso. Da tempo Striscia si è concentrata sulle dinamiche e sul meccanismo di Affari tuoi, che nella stagione 2024/2025 è stato condotto per la prima volta da Stefano De Martino, dopo il lavoro svolto da Amadeus. Ma proseguiamo per punti.

Affari tuoi, la nuova documentazione di Striscia la Notizia

Affari tuoi, da tempo, è nel mirino di Striscia la Notizia: già nella puntata di ieri 18 marzo è stato mandato in onda un servizio che mette in dubbio la componente della “fortuna”. Una documentazione definita inoppugnabile, ma stasera 19 marzo viene analizzato, inoltre, un meccanismo ormai consolidato. Ricordiamo tutti le vincite a inizio stagione di Affari tuoi, quando nel mese di settembre la media si è aggirata intorno a 48.394 euro. Un budget importante, che però sarebbe stato deciso anzitempo per alcuni motivi, secondo Striscia.

Il primo? Stefano De Martino. Il conduttore a cui è stato affidato il programma dopo l’addio di Amadeus alla Rai. “Si vuole creare attorno al nuovo conduttore affezione e consenso“, specifica Striscia. Ma c’è anche un altro motivo, ed è legato ad Amadeus e al programma Chissà chi è sul Nove (che purtroppo non ha avuto molta fortuna in termini di share), per cui si sceglie di “concentrare le vincite maggiori la settimana precedente e quella coincidente con l’esordio di Ama contrasterebbe la concorrenza del nuovo game show”.

La media delle vincite mensili scende dopo il boom

L’obiettivo, nel tempo, si è poi riallineato al budget, che naturalmente non poteva essere così alto. “E allora, guarda caso, le medie mensili iniziano subito a scendere: ottobre 31.803 euro a puntata, novembre 26.640 euro a puntata e dicembre 17.413 euro a puntata”. Viene, dunque, fissata una media di 30mila euro a puntata al mese nel corso del tempo. Ma le vincite prima di quel momento sono state di ben altro tenore, da 100mila euro fino a 75mila euro a puntata. “Risultato: Amadeus affondato, Striscia la notizia ferita e TG2 morto”. Affari tuoi, dunque, secondo la documentazione di Striscia, si baserebbe su un meccanismo preciso in cui la fortuna non c’entrerebbe molto, perché sarebbe il budget destinato alle vincite a fare il resto.

La difesa di Max Giusti

Max Giusti, ex presentatore di Affari tuoi, ha intanto difeso il programma e il lavoro svolto dalla Rai. “Striscia fa il suo lavoro, a modo suo, e va rispettata. La Rai è un’azienda dritta e trasparente, non c’è niente che non vada in Affari Tuoi. Se non ci credete… andateci a giocare”. Il sistema, in ogni caso, non sarebbe una novità ma risalirebbe anche alle stagioni condotte da Giusti stesso e da Flavio Insinna. Sistema che, stando alle scoperte di Striscia, sarebbe dunque stato messo in atto anche durante la conduzione di Stefano De Martino.