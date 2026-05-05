La Ruota della Fortuna si ferma lo stesso giorno di Affari Tuoi. E Liorni sfida Max Giusti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

L’estate sta arrivando e i programmi tv più amati sono pronti a concedersi una lunga pausa. Durante i mesi più caldi la sfida fra Gerry Scotti e Stefano De Martino subirà un inedito stop. La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi infatti termineranno lo stesso giorno, lasciando spazio ad un nuovo scontro per gli ascolti: quello fra Marco Liorni e Max Giusti.

Quando finisce La Ruota della Fortuna 2026

Secondo le ultime indiscrezioni Mediaset avrebbe fissato una data per lo stop de La Ruota della Fortuna. Il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui infatti andrà in onda sino al 27 giugno 2026, poi si fermerà per lasciare spazio alle trasmissioni estiva.

La scelta arriva dopo mesi in cui lo show è andato in onda ininterrottamente. Dal 14 luglio 2025 i telespettatori hanno seguito con fedeltà lo show che non è stato fermato neppure da Sanremo 2026 e dalle varie festività. Ora però l’azienda del Biscione avrebbe scelto di concedere un po’ di meritato riposo a Gerry Scotti e Samira Lui che torneranno in onda a settembre.

Quando finisce Affari Tuoi 2026

La Ruota della Fortuna dunque potrebbe terminare lo stesso giorno di Affari Tuoi. Lo scorso anno la trasmissione aveva salutato il pubblico proprio verso fine giugno e, nonostante indiscrezioni che vogliono un prolungamento a luglio, anche nel 2026 dovrebbe andare così.

Affari Tuoi, proprio come La Ruota della Fortuna, va in onda tutti i giorni e la decisione di concedere uno stop è più che mai strategica. A settembre infatti i telespettatori non vedranno l’ora di ritrovare i loro show preferiti, con grandi benefici per lo share. Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi dunque dovrebbero salutare il pubblico proprio il 27 giugno 2026.

Le vacanze estive saranno per Stefano De Martino un’occasione preziosa per mettersi al lavoro sulla preparazione di Sanremo 2027. Il conduttore ha già raccontato più volte di essersi messo all’opera per costruire il suo Festival, ma proprio nei mesi più caldi potrebbero sciogliere nodi importanti come quelli legati a ospiti e co-conduttori.

Max Giusti contro Marco Liorni: la sfida dell’estate in tv

Chi prenderà il posto de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi? Canale 5 e Rai 1 continueranno a sfidarsi anche d’estate con due programmi che andranno in onda nella stessa fascia.

Su Canale 5 ci sarà Max Giusti che guiderà la trasmissione The Wall. Il gioco, basato su strategia e fortuna, prevede due concorrenti pronti a giocare in coppia e un muro da cui scendono delle palle luminose che possono regalare grandi vittorie oppure sottrarre denaro al montepremi. Per Giusti si tratta di una prova importante dopo il successo ottenuto con le imitazioni alla GialappaShow e il grande ritorno a Mediaset.

Al posto di Stefano De Martino e Affari Tuoi invece arriverà L’Eredità Estate, condotta da Marco Liorni, in onda subito dopo il telegiornale delle 20. L’estate dunque sarà segnata da una sfida accesa fra due game show molto interessanti, guidati da conduttori amatissimi dal pubblico.