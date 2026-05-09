La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti corre e Samira Lui si scatena. Poi la maxi vincita

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

La puntata del 9 maggio de La Ruota della Fortuna scorre o, per meglio dire, corre, per arrivare in tempo all’appuntamento con Maria De Filippi e il programma Amici. Gerry Scotti e Samira Lui snelliscono il gioco per lasciare spazio alla prima serata e alla sfida fra i talenti, ma non risparmiano battute e balletti.

La Ruota della Fortuna, Anastasia vince tutto

Nella puntata del 9 maggio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti regala una nuova occasione ai concorrenti che in passato sono stati particolarmente sfortunati. Ad affiancarlo Samira Lui, splendida con un vestito a pois e i capelli ricci sciolti lungo le spalle.

Se con il Grande Fratello Vip, La Ruota della Fortuna si allunga, come accade tutte le sere, terminando alle 22, quando in onda c’è Amici il discorso è diverso. E così la trasmissione va in onda in versione slim, terminando alle 21.20. Un orario apprezzato dai telespettatori che vogliono godersi al meglio la prima serata e la sfida di Amici.

E mentre Samira Lui si scatena sulle note della sigla della Corrida, i concorrenti intorno alla ruota si sfidano per avere una nuova occasione. Fra loro Anastasia che da subito ha svelato la voglia di riscattarsi, fra risposte velocissime e scambi di battute con Gerry.

Già dalla prima manche la concorrente ha accumulato un bottino di 19mila euro, superando Gabriele e Diego, gli altri due concorrenti. Alla fine a spuntarla è stata proprio lei con un montepremi di 4.800 euro. Arrivata a La Ruota delle Meraviglie, Anastasia ha indovinato ben due tabelloni, accendendo due buste.

E sul finale si è regalata la rivincita più grande. La concorrente infatti ha scelto proprio la busta che conteneva 200.000 euro. Una maxi vincita che ha emozionato il pubblico, con Anastasia in lacrime di fronte a Gerry Scotti e ad una Samira Lui incredula.

“Dopo di noi un’altra puntata del Serale di Amici”, ha concluso poi il conduttore prima di congedarsi dal pubblico.

Il successo de La Ruota della Fortuna

Arrivata in tv d’estate come esperimento televisivo, La Ruota della Fortuna ha conquistato tutti, battendo ogni record in termini di ascolti e gradimento del pubblico. La trasmissione, fortemente voluta da Gerry Scotti, ha consacrato la carriera di Samira Lui e ha dimostrato, ancora una volta, la bravura del conduttore, storico volto tv.

Dopo una stagione televisiva dirompente, in cui lo show ha sfidato persino Sanremo 2026, Gerry Scotti e Samira Lui si prenderanno una meritatissima pausa. Secondo le ultime notizie infatti La Ruota della Fortuna andrà presto in pausa. La data fissata è il 27 giugno 2026 quando anche Affari Tuoi si congederà dal pubblico.

A sfidarsi nell’access prime saranno dunque altri due nomi del piccolo schermo: Max Giusti e Marco Liorni. Il primo sarà alla guida del programma The Wall, condotto in passato proprio da Gerry Scotti, mentre il secondo presenterà L’Eredità Estate, versione estiva del celebre quiz.

La Ruota della Fortuna tornerà poi in autunno (o subito dopo l’estate) su Canale 5 per regalare nuovi ascolti straordinari all’azienda e macinare record.