“Affari tuoi è pilotato”: la documentazione di Striscia la Notizia

Affari Tuoi torna nel mirino di Striscia la Notizia. Il TG satirico di Antonio Ricci ha annunciato un servizio, in onda martedì 18 marzo come sempre su Canale 5, in cui presenta una “inoppugnabile documentazione” a proposito di un presunto “sistema” che smonterebbe il principio stesso su cui si basa il programma di Rai 1: la pura e semplice fortuna.

La rivelazione di Max Giusti su Affari Tuoi

“Un gioco può considerarsi veramente basato sulla fortuna e non sull’abilità del giocatore solo quando per lui esistono le stesse possibilità di vincere o di perdere“, anticipa il servizio di Striscia la Notizia, aggiungendo una conclusione perentoria di un certo peso: “Ad Affari Tuoi ciò non avviene”.

Tutto partirebbe da una clamorosa rivelazione di Max Giusti, che ne è stato conduttore dal 2008 al 2013, rilasciata nel corso di un’intervista al podcast Tintoria e andata in onda lo scorso 24 settembre 2024. Qui Giusti ha affermato che “ai suoi tempi si doveva assolutamente rientrare in un budget medio che ammontava a euro 33.000 a puntata”. In questo caso la mera fortuna c’entrerebbe davvero poco.

La smentita del Dottore

Uno dei pilastri di Affari Tuoi è il Dottore, presenza che si aggira nell’ombra – ma non troppo – che risponde al nome dell’autore del programma Pasquale Romano. Era stato lui stesso a smentire tutto in un’intervista a La Verità, appena un mese dopo quella rilasciata da Giusti.

In quell’occasione Romano aveva ribadito con fermezza che non esiste affatto un budget prestabilito per ogni puntata, sostenendo che Affari Tuoi si basa sul caso e sulla fortuna con tutte le variabili possibili.

Il “sistema” svelato da Striscia La Notizia

Nella puntata del 18 marzo, però, Striscia la Notizia svelerebbe un vero e proprio “sistema che distribuisce quotidianamente premi di diverso valore ma, alla fine, sempre rispettosi di una media prestabilita”.

Un “sistema” risalente non solo agli anni in cui a condurre il game show è stato Max Giusti, ma anche alle edizioni condotte da Flavio Insinna, “durante la cui conduzione si è riusciti a garantire una vincita media di circa euro 36.000 a puntata e ciò per ben quattro edizioni consecutive“. Poi elenca degli esempi, o meglio dei veri e propri calcoli: “edizione 2013/2014 euro 36.178/puntata; edizione 2014/2015 euro 35.234/puntata; edizione 2015/2016 euro 36.201/puntata; edizione 2016/2017 euro 36.769/puntata”.

Nel servizio l’inviata Rajae parla di “scoop”, di una “scoperta sconvolgente“: “Altro che gioco aleatorio, dove la fortuna la fa da padrona. Affari Tuoi elargisce ogni sera la vincita che gli consente di rispettare il budget e, per raggiungere tale scopo, le dinamiche “aleatorie” sono per questo pilotate. Ma sarà così anche per l’attuale edizione condotta da Stefano De Martino…?”. Domanda che getta un’ombra anche sull’ultima fortunata edizione nelle mani del conduttore ed ex ballerino di Amici. “L’unica fortuna che si incontra ad Affari Tuoi è quella di capitare nella puntata giusta!”, ironizza Rajae.