Affari Tuoi, Stefano De Martino rimprovera Herbert: “Cosa hai combinato”

IPA Stefano De Martino

Il punto di forza di Affari Tuoi? Anche le storie. E infatti la puntata del 31 maggio 2026 è destinata a rimanere nella memoria di chi ama seguire Stefano De Martino ogni sera su Rai1: a giocare è stato Igor, che ha scelto il pacco numero 11. Dopo la presentazione di rito di “Herbert da Campobasso”, De Martino si è improvvisato narratore e ha raccontato la storia d’amore di Igor e della moglie Elisa, presente in studio.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 31 maggio 2026

Un inizio puntata in cui non è mancato il “gospel” (gossip, n.d.r.), dal momento in cui Stefano De Martino ha raccontato la storia di Igor e della moglie Elisa, che si sono conosciuti in modo “originale”. A prendere la parola è stata Elisa, al fianco di Igor in studio: “Io ero la collega della sua all’epoca fidanzata”.

Ma a continuare è stato De Martino, curioso di far scoprire al pubblico l’incontro: “Dopo otto anni, l’ex fidanzata usciva tutte le sere, spesso, e lui giustamente ‘ma dov’è che vai tutte le sere’, lei diceva ‘con Elisa’. Era ‘Eliso Calcetto’. Lui dopo un po’ si è insospettito e ha chiamato Elisa, e lei ha prontamente risposto ‘io sono a letto‘”.

Poco dopo la storiella è stata interrotta dal Dottore, che è intervenuto per mandare in onda la pubblicità: “Ci interrompe il gospel, facci finire la storia”, ha replicato De Martino. Ma da una cosa “spiacevole”, in realtà ne sono nate altrettanto piacevoli: Igor ed Elisa si sono sposati e hanno avuto due figlie, Bianca e Caterina.

Quanto ha vinto Igor

Per la puntata del 31 maggio, l’invenzione di Herbert Ballerina è la “carta da parata”: “Un’invenzione per i portieri: hanno questi guanti che sono brutti, sempre dello stesso colore, la moda va male, poi il guanto scivola e il pallone va in porta. Allora io cosa ti invento sia per la moda quanto per questa cosa? I guanti con carta da parati, la ‘carta da parata’.

Un’invenzione che si è rivelata poi utile nel corso della puntata, considerando che Herbert ha provato a disturbare il volontario tra il pubblico che ha provato a superare il record di palleggi: Luca ci è riuscito, con 55 palleggi, e ha vinto 1.000 euro in gettoni d’oro, nonostante i fogli lanciati da Herbert contro di lui. “Che saranno detratti dallo stipendio di Herbert“, ha detto Stefano, poi intimandogli di pulire lo studio. “Sei un infame sei, guarda cosa hai combinato. Raccogli nel frattempo”, parole di rimprovero tra le risate generali.

Puntata ricca, intervallata da tanti momenti di spettacolo (il pacco ballerina alla domenica è doppio, Herbert e Martina hanno ballato quindi insieme in versione Sister Act), e anche da un pizzico di fortuna. Sì, perché il concorrente è riuscito a un certo punto, nel corso della partita, a totalizzare solo due pacchi blu (carta da parata e 20 euro), cinque pacchi rossi e il pacco nero.

L’offerta del Dottore è stata interessante: 36mila euro. A un tiro dal finale, sono rimasti il pacco da 20 euro, e due rossi da 10mila e 100mila euro. Igor ha accettato il cambio proposto dal Dottore, lasciando il pacco numero 11 per il 16, e ha fatto bene: c’erano solo 2o euro. Ed è finita a “soldi sicuri”: l’ultima proposta del Dottore è di 50mila euro, accettata dal concorrente. Nel suo pacco, il numero 16, c’erano però 100mila euro.