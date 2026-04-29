Affari Tuoi, c’è posta per Stefano De Martino. Herbert spietato: “È una vergogna”

IPA Stefano De Martino

La partita è stata davvero in bilico, dopo un inizio equilibrato: nella puntata del 29 aprile 2026 di Affari Tuoi abbiamo visto Fedra dalla Calabria come protagonista del game show condotto da Stefano De Martino. Per il resto, il solito caos: l’invenzione di Herbert, le battute e – a sorpresa -persino la sigla di C’è Posta per Te.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 29 aprile 2026

In studio per giocare nella puntata del 29 aprile 2026, Fedra è con il fratello Luigi: il primo pacco scelto è il 4, e ha rifiutato spesso il cambio proposto dal Dottore. L’invenzione di Herbert Ballerina proposta per la serata – a suo dire, si è superato – è il fazzolettino infinito. “Questa invenzione ci mette a posto durante l’inverno e nella stagione primaverile, quando il naso ci cola. D’inverno c’è il raffreddore, poi le allergie, ogni volta dobbiamo portare i fazzoletti, una volta finiscono, te li scordi. Ho inventato il fazzoletto infinito”.

Non facciamoci troppe speranze: è un rotolo di carta igienica sulla fronte. Tante risate e applausi in studio per lui, la spalla di Stefano De Martino. Che, a proposito, ha commentato perentorio: “Ti sta particolarmente bene, contestualizza il tuo volto. Gli dà una ragione d’essere”. La partita, poco dopo, è entrata subito nel vivo, ma quando Fedra ha chiamato il pacco numero 20 dalla Sicilia, Giuseppe si è presentato come portiere di condominio. “C’è posta?”, il riferimento al programma di Maria De Filippi da parte di Stefano De Martino è stato immediato, tanto che in sottofondo si è sentita la sigla di C’è Posta per Te.

Quanto ha vinto Fedra

Diversi i pacchi blu e rossi scartati da Fedra, tra cui Gennarino pescato tra i primi tiri, e ciò le ha garantito i 3mila euro del Bonus Gennarino. Veterana del programma, ha rifiutato il primo cambio proposto dal Dottore, così come anche il secondo. De Martino ha poi provato a lanciarsi con il suo mantra “ora tu mi trovi il pacco blu”, e ha funzionato, ma la partita si è complicata quando sono rimasti poi quattro pacchi blu (dal valore di 0, 1, 50 euro e il fazzolettino infinito di Herbert) e un solo pacco rosso, ovvero quello da 200mila euro.

A questo punto, però, ci sovviene una domanda: perché nessuno prova subito a scambiare il suo pacco con quello scelto da Silvia dal Lazio? Anche in questa puntata è stata lei a pescare il pacco da 300mila euro: “Ha la mano pesante”, ha commentato De Martino.

Ma il gioco non è finito così: è rimasto, del resto, il pacco da 200mila euro. La strada è stata lastricata di buone intenzioni e proposte del Dottore: i pacchi blu rimasti sono quelli da 0 euro e l’invenzione di Herbert. Alla proposta da 80mila euro di Fedra, il Dottore ha ribattuto con appena 18mila. “È una vergogna”, ha commentato Herbert. Nel 2 della Campania c’erano 200mila euro: alla fine, Fedra aveva il pacco blu da 0 euro. Come sempre, in questi casi si è passati alla Regione Fortunata: purtroppo, non c’è stato niente da fare. Il piccolo premio da considerazione è il Bonus Gennarino.