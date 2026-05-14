La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: “Amo tutti i miei colleghi, tranne uno”

Tra un colpo di scena e un momento musicale dedicato a Gigi D'Alessio, Gerry Scotti ha trovato il tempo per lasciarsi andare a una battutaccia su un collega

IPA Gerry Scotti conduce La Ruota della Fortuna

Una nuova puntata de La Ruota della Fortuna ha conquistato i telespettatori a suon di buona musica e un bel colpo di scena. Dorella la campionessa, favorita dopo la super vincita dei giorni scorsi, ha dovuto lasciare il posto alla sfidante Chiara che, tra una standing ovation per Gigi D’Alessio e una battutaccia di Gerry Scotti, alla fine ha portato a casa un discreto bottino.

La pugliese Dorella ci riprova

Dorella da Manduria se l’è dovuta vedere con due sfidanti niente male. Da una parte Filippo da Breganze, accompagnato in studio dalla compagna all’ottavo mese che sta per renderlo papà, e dall’altra Chiara da Napoli, con il marito Mirko.

Una manche dopo l’altra, la fortuna non sembrava dalla parte di Dorella questa sera ma, si sa, le cose possono cambiare quando meno te lo aspetti a La Ruota della Fortuna. Per un po’ a tenere banco è stato Filippo, caduto poi in disgrazia a causa di una bancarotta che gli ha portato via tutto.

Nel frattempo Chiara ha dimostrato di avere coraggio, lanciandosi quando possibile – e ruota permettendo – nel dare la soluzione. Proprio lei, napoletana doc, è caduta in errore per una sola lettera nel Round Musicale a tema Non dirgli mai, celeberrimo brano di Gigi D’Alessio che, a fine manche, ha guadagnato la standing ovation del pubblico presente in studio. “Che bella canzone, sono già passati 26 anni da quando l’ha scritta e ogni volta che la canta tutto il pubblico femminile la sa a memoria, guarda caso…”, ha commentato Gerry Scotti.

Chiara per la fretta ha sbagliato proprio sul suo cantante preferito e il conduttore ha invocato un biglietto da Gigi “se ci sta guardando”. Chissà se si realizzerà questo piccolo desiderio.

Gerry punzecchia un collega

Ancora piena di ostacoli la scalata della campionessa Dorella, decisa a tenere per sé il titolo. Con un bel colpo di fortuna, ha beccato l’Express, stasera a tema “Una seconda famiglia”.

Tema che è stato un pretesto per Scotti per pronunciare splendide parole nei confronti del suo team di lavoro: “Siamo fortunati, facciamo un lavoro meraviglioso con momenti divertenti e appassionanti. Ma siamo anche fortunati, lasciamelo dire che ho 50 anni di carriera, a vivere come una grande famiglia. È la cosa più bella”. “Non è scontato e io me ne vanto”, ha riposto Samira Lui.

Ma ecco che dal romanticismo si è passati immediatamente a una battutaccia caustica: “Amo tutti i miei colleghi di lavoro tranne uno, sono 30 anni che cerco di mandarlo via. Non saprete mai chi è”, ha detto Scotti.

Chiara è la nuova campionessa

Niente da fare per Dorella, ad avere la meglio dopo le ultime battute di gioco è stata Chiara da Napoli. Dopo aver collezionato un discreto bottino di 17.900 euro, la nuova campionessa si è cimentata nella Ruota delle Meraviglie. Il tema “cera” non l’ha minimamente scalfita e le prime due soluzioni sono arrivate lisce come l’olio, a eccezione dell’ultima, il suo unico errore.

Alla fine, la sorridente Chiara ha deciso di lasciare la busta da 10.000 euro per tentare la sorte che, purtroppo, non le è stata amica. Solo 100 euro in più che, aggiunti alla vincita di puntata, le hanno fatto totalizzare 18.000 euro. Poco male, è solo l’inizio.