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IPA

La Ruota della Fortuna è imprevedibile, con fasi tremendamente sfortunate e altre molto ricche. Lo sa bene la campionessa Dorella, che negli studi Mediaset ha trovato un enorme sorriso. Insieme a lei anche suo marito, che l’ha accompagnata in questa seconda avventura. I due hanno un sogno ben chiaro in mente, e ora potrebbero realizzarlo.

Quanto ha vinto Dorella

Gerry Scotti ha iniziato la puntata evidenziando come i conduttori, spesso, utilizzino degli aggettivi un po’ esagerati. In questo caso, però, ogni esaltazione delle puntate de La Ruota della Fortuna del fine settimana sarebbe giustificata.

Lo ha detto chiaramente e il motivo è ben noto agli appassionati del programma di Canale 5: “Abbiamo regalato quasi mezzo milione di euro”. Una sottolineatura che vuole un po’ segnare anche la distanza rispetto ad Affari Tuoi, che pone spesso sul piatto cifre inferiori, soprattutto al netto dell’annosa questione dei gettoni d’oro, che Mediaset ha rimosso.

Chi ha avuto la meglio nel weekend è la campionessa Dorella, che ha iniziato la puntata di lunedì 11 maggio forte di ben 245mila euro già vinti. “Tu sogni di dire addio all’affitto”, ha detto Gerry al marito. Per poi continuare con: “Presto sarai un uomo preoccupato dalle rate del mutuo, a meno che tua moglie non vinta altri 250mila euro”.

Ma com’è andata questa partita? Dorella si è confermata campionessa, accedendo così alla Ruota delle meraviglie. Le cose però non sono andate proprio come avrebbe sperato. Ha infatti sbagliato due definizioni su tre. Ha però 1.000 e 10.000 euro, conquistandone infine 5.000. Una somma aggiunta ai 6.700 vinti nel corso della puntata, per un totale di 256.700 euro.

Nuovo speciale

Gerry Scotti non riposa mai, o almeno così sembra. Si è ritrovato a vivere una nuova stagione televisiva di incredibili successi, e sembra che Mediaset non voglia correre il rischio di spezzare l’incantesimo.

Non è mai uscito dal cuore dei suoi fan, sia chiaro, ma i numeri registrati sono davvero esaltanti. Lo dimostra il fatto che Pier Silvio Berlusconi gli abbia anche permesso di tornare in onda con una nuova versione di Chi vuol essere milionario, a volte consegnandogli le chiavi del pre serale e della prima serata.

Neanche nei prossimi mesi porrà freno al suo ciclo, a quanto pare. Ha infatti chiacchierato un po’ con Dorella, definendola una delle concorrenti più vincenti della storia del programma, soprattutto in base all’esiguo numero di puntate.

“Dovessimo, entro l’estate, fare un torneo con i mega campioni, la nostra Dorella sarebbe una protagonista di diritto”.

Non ha dato certezze, dunque, ma tutto lascia pensare che Mediaset abbia già dato il semaforo verde. Potrebbe trattarsi dell’ultima puntata prima della pausa estiva. Un grande show per salutare il pubblico affezionato.