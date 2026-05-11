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IPA

Sappiamo bene che uno dei segreti di Affari Tuoi è il rapporto tra Stefano De Martino, Herbert Ballerina e i vari “pacchisti”. Nella puntata di lunedì 11 maggio questa regola non viene smentita, anzi. Il conduttore infatti si è divertito particolarmente, scatenando le risate di tutti. Un po’ di ironia per allietare una puntata non particolarmente positiva.

Il segreto dei concorrenti

Chi prende parte ad Affari Tuoi trascorre numerose settimane in attesa del proprio turno. Alcuni sono più fortunati di altri ma, nel caso di Brigitta, di puntate ne sono trascorse quasi 40. Ha dunque avuto modo di legare con molti colleghi “pacchisti”. Tra questi c’è il concorrente dell’Abruzzo, che lei ha scelto proprio per raddrizzare la gara.

Ma perché proprio lui? Perché lo ha definito un “addrizza quadri“. Stefano De Martino, divertito e un po’ preoccupato, si è avvicinato a lui per chiedergli spiegazioni. Il tutto con fare teatrale, spiegando come il programma si muova ormai su un confine sottile. Con cosa? Col trash, presumibilmente. La cosa più divertente, però, è che nessuno dei diretti interessati ha voluto spiegare questa definizione stramba.

“È una lunga storia”, si è limitato a dire. Qualcosa che però il presentatore avrebbe voluto ascoltare. Non c’è stato però verso. Facile pensare, dunque, che si tratti di un gioco interno, che richiederebbe il racconto di qualche episodio un po’ imbarazzante per rendere la frase comprensibile. Meglio tacere, dunque, anche se resta la curiosità negli spettatori (e in De Martino). Tante risate, dunque, che però non hanno affatto portato bene. Nel pacco dell’amico “addrizzatore”, infatti, c’erano ben 300mila euro.

Pacchista in topless

Il concorrente della Sardegna ha un salone di bellezza, cosa che ricorda ovviamente ogni volta che deve aprire il suo pacco. Stefano gli si avvicina sorridente, dicendogli subito che si vede eccome che questo è il suo lavoro. Lo osserva per bene, di fatto, facendogli i complimenti per il suo look.

La situazione è poi subito divenuta esilarante, dal momento che Marco ha scelto per questa puntata una casacca alquanto scollata. Immediata la battuta del padrone di casa, che ha fatto esplodere tutti in risate di gusto: “In topless sei venuto!”. La replica però non si è fatta attendere e, con voce un po’ suadente, il concorrente gli ha dato del “monello“.

Quanto hanno vinto

Brigitta e Nicola sono una coppia molto affiatata, fidanzata da tempo. Lei vorrebbe sposarsi ma lui, invece, vorrebbe prima avere un figlio. Priorità differenti ma tanta alchimia. Hanno ovviamente dei sogni, che riguardano casa, lavoro e non solo, ma le cose non si mettono benissimo per loro durante la gara.

Si parte subito con 100mila cancellati dalla lista dei rossi. La prima offerta, però, è allettante. Ben 30mila euro, che resta la più alta ricevuta. Da lì in poi si cala soltanto, fino al minimo di 8mila euro. La proposta più complessa da gestire è stata però quella finale. Un cambio per individuare i 50mila euro rimasti in gara. Dall’altra parte appena 200 euro.

Brigitta però è certa: “Rifiuto il cambio”. E ha fatto bene. In una puntata tutt’altro che fortunata, il finale non è amaro. Si è tenuta stretta infatti i suoi 50mila euro. Un bel regalo di matrimonio (futuro).