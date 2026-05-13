Gf Vip, allarme pidocchi nella Casa: concorrenti nel panico, scatta la disinfestazione

Piccoli insetti sulle magliette dei concorrenti fanno scattare l’allarme al Gf Vip: la Casa si mobilita e il giardino finisce sotto pulizia generale

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Raimondo Todaro

Al Grande Fratello Vip è nato l’ennesimo caso. Questa volta, però, niente nomination infuocate, discussioni da salotto o confessioni al limite del melodramma: a far perdere la calma ai concorrenti sono stati alcuni minuscoli insetti comparsi sulle magliette di diversi inquilini. Pidocchi? Pulci? Moscerini? Nel dubbio, la Casa si è messa al lavoro e il giardino è diventato teatro di una disinfestazione improvvisata.

Gf Vip, il sospetto pidocchi manda in agitazione i concorrenti

Tutto è cominciato quando Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi si sono accorti di avere addosso qualcosa di strano. Piccoli insetti, ben visibili soprattutto sulle magliette chiare, hanno immediatamente fatto scattare l’allarme tra i concorrenti del Gf Vip. La prima ipotesi, quella più temuta e anche la più chiacchierata, è stata una sola: pidocchi nella Casa.

L’ex ballerino di Ballando con le Stelle è stato tra i primi a notare la presenza degli animaletti sulla sua t-shirt, facendo subito presente agli altri che quegli insetti sembravano muoversi in modo insolito. Il dettaglio che ha confuso tutti, infatti, è proprio il comportamento strano di questi ultimi: non saltavano, ma parevano volare. Da qui il dubbio: si trattava davvero di pidocchi oppure di qualcosa di diverso?

Raul Dumitras ha provato a stemperare la tensione con una battuta, definendoli ironicamente dei “pidocchi 2.0”. Una frase che ha raccontato bene il clima del momento: un misto di panico, disgusto e anche un po’ di comicità involontaria, se vogliamo. Quella che solo il Grande Fratello Vip riesce a regalare quando la quotidianità prende una piega surreale come in questo caso.

Volpe e Mussolini prendono in mano la situazione

Davanti alla preoccupazione generale, Adriana Volpe ha invitato tutti a non sottovalutare la questione. Il timore era che gli insetti potessero finire ovunque, soprattutto se i concorrenti avessero iniziato ad agitare maglie e vestiti nel tentativo di liberarsene. La conduttrice ha quindi suggerito di controllare con attenzione gli indumenti, cercando di capire se il problema riguardasse solo alcuni colori o se fosse semplicemente più facile vederli sui tessuti chiari.

A quel punto è intervenuta anche Alessandra Mussolini, che ha osservato da vicino collo, spalle e magliette dei concorrenti coinvolti. La scena era a metà tra l’emergenza domestica e lo sketch d’avanspettacolo, ma ha coinvolto anche Renato Biancardi il quale, in particolare, sembrava avere diversi insetti addosso,

L’ipotesi dei pidocchi, però, non ha convinto tutti. Alcuni gieffini hanno pensato a pulci, altri a piccoli moscerini, altri ancora a insetti arrivati dal giardino. Una certezza, comunque, c’era: bisognava pulire tutto, e subito.

Disinfestazione casalinga al Gf Vip

Nel giro di pochi minuti la Casa ha cambiato volto. I concorrenti si sono armati di aspirapolvere, stracci, spugne e detersivi, dando il via a una pulizia generale del giardino. Cuscini, divani, poltrone e tavoli sono finiti sotto osservazione, con una precisione che forse il pubblico non aveva mai visto in questa edizione.

Alessandra Mussolini, affiancata anche da Francesca Manzini, si è concentrata soprattutto sulla zona esterna, dove sembrava esserci la maggiore concentrazione di insetti. “Qui è disgustoso, dovevamo pensarci prima e non arrivare a questo punto”. Proprio lì è nata una nuova teoria: più che pidocchi, quegli animaletti potevano essere minuscoli moscerini. Una spiegazione meno inquietante, certo, ma non abbastanza da far abbassare la guardia ai concorrenti.

La pulizia è proseguita a lungo, tra commenti schifati, battute e tentativi di individuare l’origine del problema. Il risultato? Non si è arrivati a nessuna conclusione, ma ora la Casa è decisamente più brillante.