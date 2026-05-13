Grande Fratello Vip, pagelle del 12 maggio: scelta la terza finalista (6), consigli di seduzione (5)

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IPA Antonella Elia

A una settimana dalla finale, i concorrenti del Grande Fratello Vip lasciano andare ogni remora e ogni muro. Nella puntata del 12 maggio è andata in onda una prolungata e unica lite. Dopo che il “trio (quasi)compatto” composto da Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe ha trovato un equilibrio di pseudo e temporanea amicizia, tutta la tensione della Casa si è concentrata su un’unica persona: Francesca Manzini, grande capro espiatorio, in larga parte auto-dichiarato, dell’edizione tornata sotto la conduzione di Ilary Blasi. Grandi strateghi, cattiverie, gruppi e nomination a sorpresa: ecco le nostra pegelle.

Il “trio compatto” nel momento del bisogno. Voto 5

Amiche-nemiche, fino a poche puntate fa tra Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini volavano (letteralmente) stracci e parole dure da digerire. A vederle adesso in puntata sembra di aver cambiato istantaneamente canale. Cos’è successo alle donne arrabbiate e pronte e gareggiare tra loro a suon di (fortissime) grida? È bastato che ben due di loro venissero ammesse automaticamente in finale per far tornare il sereno per raffreddare gli animi? Noi ci sentiamo di appoggiare le parole di Ilary Blasi, che, cautamente, ha dichiarato a inizio a puntata: “Tra voi sembra essere tornata la pace e questa cosa mi spaventa molto“.

Non rimane che aspettare il prossimo sgarbo o la prossima parola di troppo pronta a ferire il fragile ed egocentrico equilibrio di una delle tre componenti della strana sorellanza per veder crollare il castello di carta. Basterà quest’ultima settimana di programma? Le “AAA”, unite dall’iniziale del proprio nome (e almeno su questo non ci sono dubbi), si sono anche esibite insieme, portando la sigla del famoso cartone animato Occhi di gatto. “Son tre sorelle che han fatto un patto”, dice il testo della sigla… ma sembrano non crederci troppo nemmeno loro. Voto 5

Lucia Ilardo terza finalista. Voto 6

A giocarsela, in studio, sono stati Lucia Ilardo, Raimondo Todaro e Adriana Volpe. Che sia stata Lucia la terza ammessa direttamente in finale non è stata una sorpresa, già i sondaggi avevano rivelato una preferenza del pubblico. In parte siamo d’accordo con la scelta. Lucia non è stata sicuramente tra i protagonisti più discussi dell’edizione, ma ha rivelato soprattutto nelle ultime puntate coerenza e convinzione. Certo, il triangolo con Renato e Raul ha animato il gossip della Casa, ma senza concretizzarsi veramente in nulla.

Poco prima in studio aveva risposto per le rime ad Antonella Elia, che aveva usato la sua giovinezza come motivazione per non essere adatta alla finale. “Proprio perché sono stata qui dall’inizio e me la sono cavata fino a qua, penso anche dignitosamente, merito un posto in finale”, aveva risposto lei. Lucia ha vinto l’ambito posto con il 33,50% delle preferenze, battendo di poco Adriana Volpe (al 31,85%). Al 18,01% c’era Raimondo Todaro, all’11,77% Raul Dumitras e al 4,87% Renato Biancardi.

Francesca Manzini mattatrice. Voto 8

In una puntata in cui Francesca Manzini è sembrata essere il centro di tutti i mali dei concorrenti, sembra giusto mettere un accento diverso sulla sua serata. “Oggi parliamo solo con te”, ha detto Ilary Blasi all’ennesima chiamata della donna. Imitatrice, conduttrice, procacciatrice d’affari, dog sitter, cameriera, animatrice, inscatolatrice, poetessa, cubista… Insomma, a suo stesso dire Manzini ha fatto di tutto e di più, difficile da credere, ma vero o falso che sia, sicuramente rispetto ad altri che su talento canoro hanno lasciato a desiderare la sua interpretazione di Million Reasons ha colpito.

Non solo, la prova “talent” del Grande Fratello in omaggio a Lady Gaga le ha dato la possibilità di esprimere tutta se stessa in un’esibizione in solitaria. Anche Ilary ha ballato con lei in studio chiedendo addirittura un bis. Che piaccia o meno, Mazini è stata una vera mattatrice di questa edizione, irritando, divertendo, sempre camminando sulla sottile linea che separa le sue dichiarazioni dall’assurdo. Voto 8

I consigli di seduzione. Voto 5

“Alla fine cedono”. Questo è stato il brillante consiglio che Antonella Elia, dall’alto della sua esperienza, ha voluto a donare a Lucia, che, nell’ultima settimana, si è riavvicinata a Renato. Proprio lui, recentemente, ha espresso invece interesse per Adriana. Un triangolo particolare e inaspettato, che ha animato non poco il gossip all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. A godersi la situazione da “vere comari” proprio Antonella Elia e Alessandra Mussolini che, riappacificate, non si sono certo tirate indietro, dispensando la giovane Lucia con consigli di comportamento più o meno eleganti.

“Una strategia per conquistare Renato”, questo era l’obbiettivo di Alessandra, mentre per Antonella la soluzione poteva essere solo una: “Non filarti nessuno dei due”. “E poi cosa facciamo?”, ha obiettato la compagna di gossip, “Parla con noi”, “Ma che noia!”. Proprio alla fine Antonella Elia ha dichiarato la mossa finale: “Non guardare nessuno dei due, non si espongono? Vedrai che non te li fili, alla fine cedono e tornano“. Insomma, come al solito parlare di sane relazioni sembra impossibile così come costruire spazi comunicativi espliciti. Voto 5

I doni alle due finaliste. Senza voto

La produzione del Grande Fratello, come d’abitudine, ha voluto fare una coccola ad alcuni concorrenti, che, a tanti giorni di distanza da casa, sentono la mancanza degli affetti. Le fortunate della puntata sono state le due finaliste: Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

A sorprendere l’Elia è stata l’amica Vera Gemma: “Io e Antonella siamo amiche da tantissimi anni, abbiamo fatto uno spettacolo insieme”. La stessa Antonella nei giorni scorsi aveva condiviso alcuni dettagli dolorosi del proprio passato e della propria vita, mostrando la sua parte più fragile. Ad attenderla un regalo per lei: due ciabatte e un accappatoio insieme ad una lettera. “Sei una donna straordinaria, amica mia”: poco dopo averlo letto è partito un commosso abbraccio con l’amica: “Io faccio parte di quella famiglia di amici che ti vuole bene. Sei un esempio per me da sempre.”

Alessandra Mussolini ha invece trovato in confessionale delle orchidee con una lettera da parte dei suoi figli: “Oggi per farti arrivare una carezza abbiamo chiesto ad uno di noi di essere lì”. Ad attenderla infatti c’è l’amatissima cagnolina Betzy, scortata dalla nuora, Caterina. Veramente dolcissimo l’incontro tra le tre, emozionate e felici. “Io la adoro, mi ha sempre trattata come una figlia, lei è come la vedete qui”, ha dichiarato Caterina, senza risparmiare parole di incoraggiamento per Alessandra.