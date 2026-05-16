Il reality è giunto agli sgoccioli ma i concorrenti hanno ancora una gran forza per litigare: Manzini contro tutti, fino all'autodistruzione. Ecco il meglio e il peggio della puntata

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Nessun rinvio, nessun prolungamento: il Grande Fratello Vip sta per terminare. Lo ha di fatto annunciato Ilary Blasi, accogliendo il pubblico alla semifinale del reality di Canale 5. Anche se si è giunti ormai al gran finale, o quasi, le polemiche non si placano.

Se Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe hanno trovato un terreno comune dal quale ripartire, Francesca Manzini non è stata capace di farsi voler bene (quasi) da nessuno. Criticata ampiamente, sostiene d’essere vittima degli altri inquilini. In studio, però, la pensano diversamente.

Francesca l’incompresa. Voto: 3

Quando tutti ti puntano il dito contro, forse dovresti pensare e riflettere sulle tue azioni. Ecco, è esattamente ciò che Francesca Manzini non ha la minima intenzione di fare. Dal suo punto di vista, infatti, Elia, Mussolini e Volpe sono tre streghe che non fanno che attaccarla. Ogni critica a suo carico è falsa, se non diffamatoria.

Di fatto non c’è mai stata da parte sua una sorta di autoanalisi, con reazioni sempre eccessive a qualsiasi indicazione, critica o sottolineatura. Basti pensare alla coreografia preparata in settimana. Lucia aveva individuato un “tempo morto”, ma ciò era inaccettabile per Manzini, infuriatasi in un lampo: “Non solo faccio tutto per voi, ma mi venite a dire cose del genere”. Se a ciò si aggiunge un po’ di strategia, come nel caso di Marco Berry, spinto da lei fuori dalla casa grazie a un’etichetta pesante lanciatagli sulla testa, il gioco è fatto.

Sospetti su Renato. Voto: 6

Lucia è in finale e Renato si è riavvicinato a lei. Un tempismo perfetto che fa storcere il naso ad alcuni. Questa situazione porta dietro con sé diverse polemiche, a partire da Tiziana, mamma della giovane che le raccomanda di fare molta attenzione.

La donna, in realtà, fa molto di più, ringraziando pubblicamente Mussolini per essersi presa cura del suo “fiore”. Belle parole alle quali poi aggiunge quelle dedicate al ragazzo: “Hai fatto un percorso bellissimo, ma c’è qualcuno che non mi ha fatto ridere”.

Raimondo invece non prende posizione, limitandosi a dire che ormai da settimane i due dormono insieme. Non ci sarebbe dunque alcuna strategia. Dallo studio però criticano anche lui, sottolineando che forse sarebbe il caso di cambiare strategia, perché quella di non schierarsi contro nessuno non gli ha ancora garantito la finale. Alla fine prende la parola proprio Ilaria: “Da qualche settimana Renato è diverso nei miei confronti”.

La coreografia della discordia. Voto: 6

In settimana Francesca Manzini ha ampliato la lista dei rancori nei suoi confronti. La coreografia da preparare per il medley di Annalisa non ha accontentato nessuno. Alla fine parte l’esibizione, con tanti denti avvelenati da perdere il conto. Il commento vincente è quello di Cesara: “Sapete chi ha ballato meglio? Ilary”.

Neanche il videomessaggio della stessa Annalisa calma le acque. “la Manzini trasforma tutto in un caos”, si spiega in studio. Antonella Elia non è da meno e rincara la dose: “Ci ha annoiate terribilmente. (…) Ci stressa, cambia ogni minuto i passi e li sbaglia”.

Ultime nomination. Voto: 6

Rivediamo Valeria Marini in casa. La showgirl ha deciso di festeggiare il proprio compleanno in televisione, avendo già spento una candelina da Caterina Balivo a La Volta Buona. Stavolta fa da deliveroo ai concorrenti, bussando il campanello e consegnando anche una busta misteriosa da non poter aprire.

Come se non bastasse questo momento, come sempre un po’ surreale nei modi, la showgirl si cimenta anche in una prova di canto. Raggiunto lo studio, infatti, fa dono a tutti di un’esibizione indimenticabile. Canta Divina, sua nuova canzone.

Ilary spiega quindi che c’è spazio ancora per due eliminazioni, figlie di altrettante gare testa a testa. Le votazioni portano Francesca Manzini in nomination. Lei, col dente avvelenato, ha il potere di trascinare a rischio eliminazione un’altra persona e sceglie Adriana. Per loro è tempo di televoto flash.

Francesca contro Adriana. Voto: 7

Il clima in casa non è dei più sereni e le nomination lo hanno chiarito per l’ennesima volta. Alessandra parla di Raimondo come della causa di tutti i problemi sorti con Francesca. Raul, parlando della Manzini, spiega come parli fin troppo e racconti un sacco di frottole.

Alla fine, nel faccia a faccia con Adriana Volpe, Francesca ha la peggio in maniera evidente. Adriana è la quinta finalista, con quasi il 70% delle preferenze. Una vittoria schiacciante.

Dopo le parole di Volpe, che si è detta “molto felice perché ho dato tutto nella verità più assoluta di ciò che sono”, Manzini si becca anche una dura critica al suo modo di giocare. No, per nessuno la scelta di andare al televoto con Adriana è stata intelligente e strategica. I fatti parlano da soli, del resto. Ilary, poi, dopo una clip sui suoi migliori momenti, riesce a fare qualcosa di eclatante: congedarla.

Raimondo e Renato al televoto. Voto: 5

Dopo Francesca Manzini, nella classifica della reputazione rovinata troviamo Renato e Raimondo. Il primo è stato accusato d’essersi avvicinato nuovamente a Ilaria per strategia. Il secondo invece non si schiererebbe contro nessuno, così da evitare contrasti. Missione fallita, dal momento che i problemi lo hanno trovato eccome, travolgendolo anche.

C’è una parte della casa che li vorrebbe fuori entrambi, questo è chiaro. Uno dei due però andrà in finale. Dopo tanto tergiversare, però, Ilary Blasi annuncia che il loro destino sarà rivelato durante la finale di martedì prossimo.