Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Il primo argomento della puntata del 15 maggio è Francesca Manzini, neanche a dirlo. Per alcuni è di fatto la vera protagonista del Grande Fratello Vip di quest’anno. Si è ritrovata faccia a faccia con Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Le nemiche ora unite per fronteggiare un problema comune.

Decisamente interessante e molto spinta, nei toni e non solo, la clip riassuntiva della settimana. Abbiamo intravisto lo spogliarello della Manzini, divenuto pomo della discordia, ascoltato un bel po’ di parole grosse e sentito anche tirare in ballo Selvaggia Lucarelli, che le ha poi risposto per le rime. Il giusto calderone piccante in vista della finale.

Tutte contro Francesca

“Sapete solo giudicare”, dice melanconica Francesca Manzini dopo l’ennesimo confronto/scontro con le tre streghe, come le chiama lei. Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe non hanno apprezzato il suo spogliarello spinto dinanzi a Raul.

Al di là di questo, però, si sentono tutte costantemente sue vittime. Lei ritiene invece d’essere sottoposta a un costante giudizio, chiedendo una tregua che non giunge mai. Le sue coinquiline l’hanno anche definita “pericolosa”. Qualcosa che lei definisce come “accuse diffamatorie e molto gravi”.

Al centro del discorso, da giorni, anche l’uscita di Marco Berry che, secondo alcune in casa, sarebbe stato fatto passare per ciò che non era, spingendolo verso l’addio alla Casa. Antonella Elia sostiene che la Manzini l’avesse etichettato come “un uomo molesto”, in seguito a un loro scontro.

Cesara Buonamici la definisce un animale da reality da tutelare. Si diverte in studio e le consiglia di accettare una tregua, che non vuol dire sconfitta. Lei però non è affatto d’accordo. Non si ritiene carnefice, bensì vittima di tutti. Ed è proprio qui il problema, tenta di spiegarle la giornalista: “Non puoi litigare con tutti”.

Alessandra Mussolini chiede a Ilary di tenersela in studio in questi ultimi giorni. La conduttrice però, divertita, ribadisce: “Che ce ne facciamo qui? La vogliamo in Casa”. Ovvio che il riferimento sia al fatto che i litigi creino ascolti. La Manzini però recepisce la frase come un complimento e risponde: “Grazie”.

Manzini contro Lucarelli: la verità sul licenziamento

Francesca Manzini ha anche il dono di litigare con chi non è presente. Ha creato il litigio in differita. Nel corso di una lunga clip a lei dedicata, infatti, la si vede spiegare ad altri inquilini che Selvaggia Lucarelli, rea d’averla più volte attaccata (“sei pagata per parlare ma non esagerare, Selvaggia”), l’ha fatta licenziare da una radio circa 10 anni fa.

Le due lavoravano insieme e, sostiene Francesca, il noto giudice di Ballando con le Stelle avrebbe deciso di escluderla dal programma che conduceva. Mentre la clip andava in onda, era possibile vedere Selvaggia in un riquadro laterale ridere serena, facendo gesti inequivocabili.

Ilary ha poi dato ovviamente la parola alla sua opinionista, che ha spiegato:

“Per assumerti o licenziarti dovevo prima essere proprietaria di una radio. Sono felice di essere entrata nella tua aneddotica fantastica”.

Ha poi spiegato che la Manzini era stata invitata in alcune circostanze, per poi decidere di non continuare a contattarla perché “spesso arrivava improvvisata, senza copione”. Francesca però continua ad attaccare: “Sei pagata per dire queste cose”. Ha poi aggiunto in casa, dopo aver ricevuto un bel “mi pagano troppo poco per avere a che fare con te”, che le era stato detto che Selvaggia non la volesse più in radio “per motivi suoi”.

Che dire, la lista dei nemici è sempre più lunga e forse ha ragione Cesara: “Non capiamo Francesca. (…) Il WWF dei reality la protegga”.