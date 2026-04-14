Grande Fratello Vip, anticipazioni del 14 aprile: le tre regine della Casa si alleano (ma rischiano)

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IPA Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini

Ritorna con la nona diretta della stagione il Grande Fratello Vip: Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli, va in onda con una nuova puntata del reality show di Mediaset martedì 14 aprile. Nella Casa più spiata d’Italia cambiano regole e strategie, perché ha preso forma un’inattesa triplice alleanza tra le “big” di questa edizione, Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Cosa accadrà questa sera?

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 14 aprile

Nuovo appuntamento stasera, martedì 14 aprile, con la diretta del Grande Fratello Vip su Canale5. Ilary Blasi torna al timone del prime time di Mediaset, affiancata dalle pungenti Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il focus della puntata sarà l’inedito asse formato da Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini: un “triumvirato” nato dopo i litigi furiosi dei giorni scorsi. Le tre regine della Casa hanno deciso di unire le forze per arginare gli altri inquilini, che stasera scopriranno questa inaspettata alleanza.

E a proposito di Antonella Elia, nei giorni scorsi sembrava fosse sbocciata una certa simpatia con Marco Berry ma poco dopo il loro rapporto è precipitato. Cosa è successo tra i due? Di certo i due inquilini della Casa saranno messi di fronte all’accaduto, magari in un confronto faccia a faccia. Ma per Marco ci sarà una sorpresa, un regalo di compleanno totalmente inaspettato: sua figlia Carlotta.

Non mancheranno, come sempre, i confronti accesi. Continuano infatti le tensioni anche tra Paola Caruso e Antonella Elia. Un litigio nato da un banale pretesto ha rivelato antipatie e rancori mai del tutto sopiti: nel corso della puntata spazio a un faccia a faccia tra le due, che hanno quasi smesso di parlarsi.

E poi un momento di leggerezza: Francesca Manzini, che da quando ha messo piede nella Casa ha un debole per Raimondo Todaro, sarà vittima di uno scherzo. A farle una sorpresa ci sarà proprio Salvo, fratello del ballerino, complice della produzione.

Chi rischia di uscire dalla Casa

Riflettori accesi anche sul televoto, che vede coinvolte due delle “big” insieme a Lucia Ilardo. Quest’ultima è finita al centro delle polemiche dopo i duri attacchi ricevuti da Blu Barbara Prezia, Nicolò Brigante e Renato Biancardi, per i quali il web chiede ora sanzioni disciplinari.

Secondo i sondaggi l’ex volto di Uomini e Donne potrebbe uscire per sempre dalla Casa, anche se le preferenze non sono così nette: a rischiare c’è anche la musicista albanese, ma non sono da escludere sorprese dell’ultimo momento.

Quando e dove vedere il Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip va in onda su Canale5 martedì 14 aprile, dalle 21.20 circa, dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il programma avrà anche un lungo presidio social, alimentato dalle clip con gli highlights della puntata. Come sempre sarà visibile in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. L’hashtag ufficiale raccoglie invece le impressioni e i commenti di chi segue la puntata in diretta.