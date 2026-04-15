Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Alessandra Mussolini

Ogni anno torna puntuale e ogni anno le opinioni si dividono: Grande Fratello sì o no? Come quando eravamo bambini e dovevamo mettere le crocette sul foglio, la verità è che il GF è ormai un eterno forse. Questa edizione sta regalando tantissime perle, tra cui l’alleanza tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. A salvare tutto è anche – e soprattutto, vale la pena di dirlo – Ilary Blasi. Perché, anche in un momento critico, riesce a sciogliere i nodi con una leggerezza incredibile. E questo non è da tutti.

L’alleanza delle A: Elia, Volpe e Mussolini spaccano cocchi in diretta. Voto: 8

Antonella Elia ha imparato come spaccare le noci di cocco all’Isola dei Famosi; questa skill è ormai nel suo bagaglio esperienziale. Così, quando dopo un confronto acceso con Marco Berry ha spaccato un cocco a terra, molti hanno letto il suo gesto come estremamente minaccioso. Ma in realtà ormai abbiamo capito che la Elia è così, e ora è ancor più forte, perché al suo fianco ci sono anche Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, con cui ha spaccato dei cocchi in diretta per insegnare a tutti questa skill che non vogliamo proprio immaginare per cosa sarà utile. Ma questa alleanza dà il giusto “pepe” alla Casa. Tre donne con caratteri fortissimi, tre modi diversi di stare in Casa: eppure si sono ritrovate, e dopo non poche difficoltà. È il tipo di alleanza che o regge fino alla fine o si avvicina pericolosamente a un “buco nero”, con conseguenze nefaste.

Il momento “no” di Paola Caruso. Voto: 5

Da giorni Paola Caruso si sta lamentando, ha avuto un momento “no”, che però non è stato capito da tutti. Anzi, quasi nessuno. Eppure a tutti nella Casa del Grande Fratello è successo di avere una giornata “no”. Cosa non è andato effettivamente bene, allora? Forse le ripetute lamentele, forse gli scontri con Antonella Elia, forse la sua crisi nervosa per il Bresaola Gate. La Bonas di Avanti un altro non è nuova alle telecamere, eppure dentro la Casa sembra essersi persa. E il Bresaola Gate, diciamolo, non l’ha aiutata.

Adriana Volpe e Antonella Elia come le Gemelle Kessler. Voto: 7

Ormai tra Antonella Elia e Adriana Volpe, almeno per il momento, è tornato il sereno. Si sono sfidate contro il Burlesque di Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Paola Caruso (che ha anche perso una scarpa durante l’esibizione) e Blu Barbara Prezia. Che dire? La Elia e la Volpe, che hanno ritrovato la loro storica amicizia, sono ormai un duo imbattibile, anche in versione Kessler durante la loro prova. Il problema è che l’effetto Ballando rimane troppo smaccato, e pensare ad altro risulta difficile. Mancano solo le palette…

Le spie di Ilary Blasi. Voto: 8

Il microfonista, che a quanto pare è una spia di Ilary Blasi, le ha raccontato di aver incontrato Cesara Buonamici con il marito Joshua Kalman: “Il microfonista ti ha incontrato a via del Corso”. La Buonamici ha confermato, dicendo di averlo visto alla festa della polizia. “Allora esiste Joshua. Attenta, Cesara”. La conduttrice ha le sue spie, ma cosa avrà voluto dire con “attenta”? Ci rimarrà il dubbio.

Renato e l’accusa di ipocrisia ad Alessandra Mussolini. Voto: 5

Molti sono passati da nemici ad amici, e altri da amici a nemici, come Renato Biancardi, che si era molto avvicinato ad Alessandra Mussolini. Anche Raimondo Todaro non ha preso bene l’alleanza delle tre A, le Queen della Casa, ovvero Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. “Voi volevate il litigio ogni giorno”, è la sentenza della Mussolini, e Biancardi non si è trattenuto. “Ma che femmine siete? Ma che caz*o state vivendo qua dentro? Siete una roba vergognosa, state in televisione da trent’anni. Non le sopporto più”. Siamo in un reality show, un gioco: a volte bisognerebbe reagire con più filosofia, se non leggerezza. “Io sono alla prima esperienza in un programma del genere. Ci ho messo subito il cuore, mentre alcuni giocano”, l’accusa di Renato è finita nel vuoto, i toni si sono alzati troppo e il livello di trash ha subito un’impennata notevole.

Dinamiche di gruppo e strategie. Voto: N.D.

Ilary Blasi lo ha detto subito, appena entrata in studio: puntata fondamentale, edizione epica. E in effetti il profumo della finale si sente, e si sente parecchio, tanto che le strategie si stanno facendo sempre più serrate. Chi era amico non lo è più, chi era nemico ha trovato nuove alleanze, e gli equilibri in Casa cambiano di puntata in puntata. Tutto “regolare”, ma fino a quando reggeranno i nuovi ritmi e quali saranno gli scontri infuocati di questa settimana? L’unico momento più “umano” è stato quello organizzato per Marco Berry, per il suo 63esimo compleanno. Per lui, presente nella Casa nella puntata del 14 aprile, la figlia Carlotta, dopo aver letto una lettera emozionante. “Siamo sempre qui per starti vicino anche in Casa. Sei riuscito a essere il miglior papà che potessimo desiderare”. Un po’ di sano affetto in mezzo a tutto questo caos.