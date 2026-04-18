Grande Fratello Vip, pagelle del 17 aprile: Mussolini show (S.V.), l’assurda uscita di Nicolò (4), Antonella Elia vola tra il pubblico (10)

Il pubblico ha decretato il nome della prima finalista ma nello studio del Grande Fratello Vip si sfiora il disastro: Antonella Elia si tuffa tra il pubblico e si storce una caviglia

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L’appuntamento con il Grande Fratello Vip del 17 aprile ha segnato un punto di non ritorno nelle dinamiche di questa edizione, trasformando lo studio in un’arena dove il confine tra intrattenimento e scontro verbale è diventato pericolosamente sottile. Tra addii inaspettati, vecchi rancori e una gestione della diretta che ha dovuto fare i conti con l’imprevedibilità dei suoi protagonisti, la serata è stata spaccato di televisione tanto caotica quanto polarizzante. Ma cos’è successo nella serata di venerdì? Ecco il nostro pagellone.

Mussolini, Elia, Volpe, non se ne può più: voto 2

Il match inizia subito ad altissima quota (di decibel). Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia si scontrano in un “ménage à trois” televisivo dove il fioretto viene subito sostituito dalla clava. La Mussolini decide di giocare la carta del sarcasmo, imitando tutti e lanciando il guanto di sfida manco fossimo ad Amici di Maria De Filippi: “Stasera voleranno stracci”.

La promessa viene mantenuta istantaneamente. Antonella Elia, che non ha mai fatto della diplomazia il suo forte, non la manda a dire e la apostrofa con un sonoro “Str*nza” che gela lo studio. La situazione appare irrecuperabile: il dialogo è morto e sepolto.

Paola Caruso deride il pubblico, voto: 0

Si torna nell’etereo set della “Nuvola” per decidere il nome della prima finalista. Ilary Blasi annuncia che la sfida tra la Mussolini e la Elia è un testa a testa all’ultimo voto: un distacco minimo, una manciata di punti che tiene tutti col fiato sospeso.

In studio, però, Paola Caruso decide di lanciarsi nel dibattito con un triplo carpiato e dà velatamente dell’incompetente al pubblico votante. Secondo la “Bonas”, tra le due personalità ci sarebbe un abisso incolmabile, schierandosi apertamente per Alessandra Mussolini. Un’uscita che non avrà fatto piacere ai fan della Elia, e nemmeno a chi spende qualche centesimo per votare da casa.

Antonella Elia spacca-cocchi, voto: 3

Ancora Antonella Elia contro Francesca Manzini. È ormai chiaro che Antonella ha un problema relazionale sistemico perché giura amicizia eterna un minuto prima e dichiara guerra totale il minuto dopo, non appena percepisce una minima delusione.

Chiamata da Ilary nel “localino”, la Elia sfoga la sua frustrazione iniziando a spaccare cocchi su invito della conduttrice (una metafora poco sottile della sua voglia di rompere… altro). Il successivo faccia a faccia con Manzini si rivela però un buco nell’acqua. Un confronto inutile che non ha portato né a un chiarimento né a una frattura definitiva. Solo un altro capitolo di una guerra che non avrà mai vincitori.

L’assurda uscita di Nicolò, voto: 4

Se pensavate che il culmine della serata fossero i cocchi della Elia, non avevate fatto i conti con il collasso emotivo di Nicolò. Il concorrente ha messo in scena una delle uscite più surreali della storia del reality, dichiarando con lo sguardo perso nel vuoto di non riuscire più a dormire e di essere senza forze.

In un tentativo estremo di salvataggio, la produzione ha schierato i pesi massimi: in trasmissione sono arrivate d’urgenza la mamma e la sorella Simona. Le due hanno tentato ogni forma di persuasione, cercando di convincerlo con ogni mezzo a non abbandonare la Casa. La madre, in particolare, ha tentato l’ultima mossa disperata proprio sulla soglia della porta rossa, quasi sbarrandogli la strada con il corpo.

Ma Nicolò è apparso irremovibile: il richiamo del materasso di casa è stato più forte di qualsiasi legame di sangue o contratto televisivo. La scena si è conclusa in modo quasi comico perché mentre lui varcava la soglia per tornare alla civiltà, Ilary Blasi è rimasta a guardare con un distacco olimpico, senza opporre la minima resistenza. Quando uno ha sonno, d’altronde, ha sempre ragione.

Alessandra Mussolini contro tutti, voto: senza voto

Se c’è un sole attorno a cui ruotano tutti i pianeti di questa edizione, quel sole è indubbiamente Alessandra Mussolini. L’ex parlamentare europea ha la capacità magnetica di attirare su di sé ogni singola attenzione, positiva o negativa che sia, lasciando il resto del cast nell’ombra. Una situazione che ha generato un clima da “tutti contro una”, con la Casa compatta nel tentativo di spegnere la sua verve debordante.

Il momento più inaspettato, però, è arrivato da Raimondo Todaro. Il ballerino è apparso visibilmente infastidito dalla luce riflessa della Mussolini, mostrando un livore che ha lasciato il pubblico interdetto. Todaro ha sfoderato un atteggiamento da uomo del 1800, decidendo di mettere una pietra sopra a ogni possibile chiarimento con un’intransigenza francamente ingiustificata.

Un rancore privo di senso logico nel contesto di un gioco. Per Alessandra, da parte di Raimondo, il verdetto è stato un durissimo: fine pena mai.

Il verdetto sulla prima finalista, voto: 10

Ilary Blasi, in modalità “Ilaria di Troia”, ha deciso di scatenare la guerra civile chiedendo ai concorrenti un gesto di campo: schierarsi fisicamente con una delle due aspiranti finaliste. La spaccatura della Casa è stata netta, diremmo quasi un quadro sociologico del reality:

Team Mussolini: a sostegno di Alessandra sono corsi Paola Caruso (coerente con la sua crociata pro-Mussolini), Ilardo , Berry , Francesca Manzini e Raoul . Una falange armata pronta a tutto.

a sostegno di Alessandra sono corsi (coerente con la sua crociata pro-Mussolini), , , e . Una falange armata pronta a tutto. Team Elia: dalla parte di Antonella si sono posizionati Renato, la Volpe e, ovviamente, Raimondo Todaro, che ha confermato il suo “fine pena mai” verso la rivale.

Le due gladiatrici hanno poi lasciato la Casa per raggiungere lo studio, dove l’atmosfera era già rovente. Dopo aver incassato i colpi e i complimenti delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, il verdetto finale ha emesso la sua sentenza: Antonella Elia è la prima finalista.

A quel punto, il protocollo televisivo è andato a farsi benedire. Mentre Alessandra Mussolini cercava conforto lanciandosi in grembo Selvaggia Lucarelli che ha accolto a braccia larghe la sua adorabile vaiassa, Antonella Elia ha optato per lo sport estremo.

In preda a un delirio di gioia, Antonella si è tuffata letteralmente tra il pubblico. Un stage diving degno di una rockstar anni ’70 che però è quasi finito in tragedia ortopedica perché la neo eletta finalista è atterrata male, rischiando seriamente di giocarsi una caviglia. Solo l’intervento tempestivo di una Ilary Blasi in versione soccorritrice ha evitato il peggio, recuperando la Elia prima che il sogno della finale si trasformasse in un referto del pronto soccorso.