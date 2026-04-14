Grande Fratello Vip, Elia ammette di “aver fatto una cosa terribile”. La richiesta di Ilary Blasi

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Appena entrata in studio, Ilary Blasi ha chiarito subito che quella in onda sarebbe stata una puntata fondamentale di un’edizione epica. In effetti tutto è partito con gli scontri che si sono susseguiti durante questi ultimi giorni, come tra Adriana Volpe e Marco Berry e Antonella Elia e Paola Caruso. Scontri, intrighi, ma anche tradimenti e il profumo della finale che molti stanno iniziando a sentire, ed è forse per questo che le strategie si stanno facendo sempre più serrate.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia e il Cocco Gate

Tema della puntata del 14 aprile sono stati il Cocco Gate e il Bresaola Gate. Ormai c’è un gate per tutto, e al GF Vip arriva anche l’affaire bresaola: tra Antonella Elia e Paola Caruso c’è stato un duro scontro in Casa. La Elia ha ammesso ironicamente di “aver fatto una cosa terribile”, anche se in quel momento stava avendo un confronto con Marco Berry.

Prima di tutto, però, c’è stato il sofferto confronto tra Antonella Elia e Paola Caruso, dove nessuna è uscita vincitrice: “Sentire la sua voce dalla mattina alla sera, che è completamente fuori dalle righe e isterica. Per la cosa della bresaola ha avuto un attacco di nervi. Mi pare che io abbia risposto in toni pacati, per il mio modo di essere. Non mi sembra che io mi stia confrontando con Madre Teresa di Calcutta. Tu sei una rompi##lle patologica”, ha detto Antonella. A dare ragione alla Elia è stato anche Nicolò, dicendo che anche la Caruso ha toni aggressivi. “Da tre giorni ti lamenti per tutto”.

Durante la puntata del GF Vip del 14 aprile, ovviamente è stato affrontato il momento in cui Antonella Elia ha spaccato un cocco a terra: un tuffo nel passato all’Isola dei Famosi. La Volpe ha preso le difese della Elia, e Berry si è riconnesso a quando la Volpe, durante la prima settimana di permanenza, ha sparlato della Elia, quando ancora non si erano chiarite (ora c’è la “sorellanza” tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, le Queen della Casa).

Confronto tra Marco Berry e Antonella Elia

“Non replico agli insulti, mi ha fatto piacere perché vuol dire che è finito un amore”, così ha commentato Marco Berry dopo aver visto gli insulti che gli ha rivolto la Elia nelle clip scelte dagli autori. “Nessuno ci crede che i cocchi si aprono così, io a casa mia faccio così”, per Antonella Elia, la scena dei cocchi non era assolutamente una minaccia. “Ci sono altri cocchi, spacchiamoli tutti a terra, è stato bellissimo”, l’iniziativa della Mussolini è stata anche presa sul serio.

Il legame tra Antonella Elia e Marco Berry, dunque, è arrivato al capolinea: lui ha trovato molto più simpatica Paola Caruso, e ormai si è rotto tutto. Del resto, gli equilibri in casa sono sempre stati fragili e nulla è certo, ma soprattutto ogni cosa è strategica. Come è finita? Semplice: con una dimostrazione in diretta di Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini che “in sicurezza” – su volere e richiesta di Ilary Blasi – hanno dimostrato come spaccare cocchi, una skill che la Elia ha imparato all’Isola dei Famosi. Una scena di ordinaria follia, in quel della Casa del GF Vip.