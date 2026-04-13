GF Vip, Antonella Elia contro Marco Berry. La lite e gli insulti: “Fai schifo!”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Le liti nella casa del Grande Fratello Vip non sembrano destinate a finire. A Cinecittà ormai gli scontri fra i concorrenti sono all’ordine del giorno e la tensione è alle stelle. L’ultima lite – piuttosto accesa – vede protagonisti Antonella Elia e Marco Berry.

Antonella Elia contro Marco Berry: la lite accesa

A scatenare la lite fra Marco Berry e Antonella Elia è stato il cibo, come già accaduto per altri concorrenti del reality. Tutto è iniziato quando Paola Caruso ha accusato la Elia di aver regalato del cibo ad alcuni inquilini, lasciando a bocca asciutta altri. Antonella non ha negato e ha replicato con durezza: “No, non l’ho chiesto, vuoi punirmi per questo?”.

La Caruso non ha risposto, ma a farlo per lei ci ha pensato Marco Berry che, interpellato dalla Elia, ha definito Paola come “simpaticissima”. “Sei un po’ stranetto, stavo per dire un po’ stronzet..”, ha risposto Antonella che, dopo aver provocato l’illusionista, ha affermato di non voler parlare più con lui.

Berry a quel punto si è infuriato. “Non puoi aprire e chiudere i discorsi quando vuoi – ha detto -. Non fare questo gioco con me, perché con me sbagli. Se mi pizzichi poi divento cattivo. A me Paola è simpatica. Dici che è lei a mettere zizzania e poi fai la stessa cosa”.

Il battibecco è andato avanti sino a quando Antonella Elia ha sollevato un cocco che aveva in mano, facendo il gesto di lanciarlo a Marco Berry. “È già l’ottava volta che fai una scena così, metti le mani addosso”, gli ha risposto lui, sempre più arrabbiato.

Le sue parole hanno fatto infuriare ancora di più Antonella Elia. “A chi ho messo le mani addosso? Usi anche tu questi mezzucci da donnetta, maschio alfa”, ha detto, sbattendo per terra il cocco. Raul Dumitras, che sino a quel momento era rimasto in silenzio, ha chiesto alla showgirl di calmarsi. Lei però ha risposto spiegando che dopo L’Isola dei Famosi si è abituata ad aprire il cocco in quel modo.

Poco dopo lo scontro è ripreso a tavola quando Antonella Elia ha intimato a Marco Berry di stare zitto. “Predichi bene e razzoli male”, ha detto lui che l’ha definita come una “maleducata”. La showgirl ha risposto in modo ancora più aggressivo, chiamando il concorrente: “Mago Magò, elfo e nano” e aggiungendo: “Fai schifo!”.

La rabbia di Paola Caruso

Antonella Elia non ha litigato solamente con Marco Berry, ma anche con Paola Caruso che l’ha accusata di cercare a tutti i costi lo scontro. “Non ti sopporto Antonella, sei cattiva. Non lasci mai stare le persone. Che problema hai con me?”, ha detto alla Elia. “Vai a ca**are, con questo non mi parlare più. Mangi dalla mattina alla sera. Sei maleducata, la più stro**a, non stai bene”, ha risposto lei, furiosa.

La Caruso ha dunque ribattutto: “Odi le donne che sono diverse da te. Se ti affrontano, allora vanno male. Non hai la capacità di reggere i confronti”, ha continuato Caruso. La lite si è chiusa con Paola che ha raggiunto il confessionale per sfogarsi.

Poco dopo ha raccontato quanto accaduto a Raimondo Todaro e Francesca Manzini. “Sono venuta qui con degli scopi precisi – ha raccontato -. Prima in confessionale ero nera, ho sbarellato di brutto. Non sono qui per farmi insultare e aggredire, ma per dimostrare chi sono davvero e quello che so fare. Non è più un gioco, è cattiveria. Sembra che si debba far uscire male qualcuno per stare meglio agli altri. Non vince chi urla di più o insulta”.