GF Vip, Alessandra Mussolini contro Antonella Elia. Lo scontro in puntata e il quasi schiaffo a Paola Caruso

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La tensione nella casa del Grande Fratello Vip non accenna a placarsi. Soprattutto dopo l’ultima puntata dello show in cui gli animi si sono piuttosto scaldati. E Alessandra Mussolini dichiara guerra ad Antonella Elia dopo il quasi schiaffo durante le nomination a Paola Caruso.

Il quasi schiaffo in nomination a Paola Caruso

Cosa è accaduto? La vicenda è piuttosto intricata e vede al centro di tutto Francesca Manzini finita nel mirino delle donne della casa perché considerata falsa e troppo legata a Raimondo Todaro. Di fronte alla tristezza dell’imitatrice per la lontananza dal ballerino, Alessandra Mussolini e Paola Caruso l’hanno accusata di non essere sincera e “troppo teatrale”.

Lo scontro è andato avanti in diretta, di fronte a Ilary Blasi, sino a quando una frase di Paola Caruso (“si venderebbe pure la madre”) non a causato una vera e propria crisi di nervi a Francesca Manzini. In lacrime ed esasperata, l’imitatrice è apparsa decisamente provata dai continui attacchi.

In sua difesa è arrivata però Antonella Elia, infastidita dal comportamento del gruppo, pronto a dare contro in continuazione alla Manzini. “Quando hanno nominato tuo figlio ti sei molto arrabbiata anche tu”, ha fatto notare la Elia a Paola Caruso, convinta che fra Todaro e la Manzini ci sia stato un accordo prima dell’inizio del reality.

La tensione è aumentata durante le nomination quando Antonella ha scelto di nominare proprio l’amica. “Non ne posso più delle sue urla e della sua follia”, ha detto a Ilary Blasi, svelando la sua nomination.

Paola però non l’ha presa bene. “Sono due giorni che mi aggredisce. La considero la persona più importante per me dentro la casa, avrei preferito che mi dicesse prima quello che pensava”, ha affermato. A quel punto le due ex amiche hanno iniziato a discutere, senza risparmiarsi colpi bassi. Sino a quando la Caruso non ha insultato Antonella, dandole della “viscida e schifosa”.

A quel punto la Elia ha minacciato Paola. “Ti dò un ceffone”, ha tuonato. A dividerle Blu che è intervenuta, ma anche Ilary Blasi che ha cercato di placare gli animi.

Alessandra Mussolini contro Antonella Elia

A nominare Antonella Elia anche Alessandra Mussolini. Le due avevano legato molto nelle scorse settimane, ma l’ex politica ha deciso di schierarsi dalla parte di Paola Caruso.

Già in puntata a Ilary Blasi non erano sfuggite le lacrime della Elia, delusa dal comportamento della Mussolini: “Alessandra Mussolini mi ha dato una coltellata, mi ha tradito. A Paola non sono riuscita a spiegare che in alcuni casi non ci si scaglia tutti contro una sola persona e dobbiamo abbassare i toni”, aveva detto. Immediata la replica della Mussolini: “Sei stata perfida con alcuni e falsa buona con altri”.

Dopo la puntata Alessandra è apparsa ferma e decisa a non avere più alcun rapporto con Antonella, giudicando come melodrammatico ed esagerato il pianto della concorrente. “Odio le piagnone… le conosco troppo bene”, ha detto, riferendosi alla showgirl e valutando come “ridicolo” il suo comportamento nel corso della puntata. Della stessa idea Paola Caruso che, sfogandosi con Adriana Volpe, si è detta ferita e delusa dalla scelta di Antonella Elia di nominarla.