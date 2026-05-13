Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Alimentazione e salute della menta

Maggio è conosciuto a livello internazionale come il mese dedicato alla sensibilizzazione della salute mentale e per questo è importante riflettere su alcune delle nostre abitudini, soprattutto alimentari, che possono influenzare la salute e il benessere psicologico.

Sono sempre più numerosi gli studi e le ricerche che mettono al centro il fattore alimentare, come elemento capace di influenzare l’umore, i propri livelli di stress e persino disturbi come l’ansia e la depressione.

Non si tratta semplicemente di “mangiare bene”, ma di adottare un vero e proprio stile di vita capace di supportare il cervello e l’intero sistema nervoso. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio i nutrienti che possono far bene alla mente e come costruire una dieta che ci permetta di stare meglio tutti i giorni.

Legame tra alimentazione e salute mentale

Negli ultimi anni emergono sempre più ricerche che connettono in modo abbastanza stretto la dieta al benessere psicologico. Questo particolare legame sembrerebbe essere mediato da diversi fattori biologici, tra i quali troviamo l’infiammazione sistemica, lo stress ossidativo provocato dai radicali liberi e il corretto funzionamento dell’intestino e del microbiota batterico.

Un recente studio del 2020, pubblicato in letteratura scientifica, ha evidenziato come diete ricche di alimenti ultraprocessati industriali siano associate a un aumento del rischio di depressione, mentre diete più naturali e basate su cibi freschi e nutrienti abbiano invece un effetto protettivo per il cervello e il sistema nervoso.

Uno degli elementi maggiormente studiati dai ricercatori è il cosiddetto asse intestino-cervello, ovvero una comunicazione tra sistema nervoso centrale e intestino, che permette di influenzare direttamente e indirettamente l’umore e le emozioni.

Il ruolo del microbiota nella salute della mente

Il microbiota intestinale è composto da miliardi e miliardi di batteri benefici per l’organismo, che non aiutano solo a combattere disbiosi e a facilitare l’assorbimento di determinati nutrienti a livello intestinale, ma sono implicati anche nella produzione di neurotrasmettitori fondamentali come la serotonina (ormone della felicità). Basta pensare a quando si affrontano momenti di forte ansia o agitazione, come prima di un esame universitario: spesso è proprio l’intestino a reagire per primo, con crampi, tensione addominale o un improvviso bisogno di andare in bagno.

Circa il 90% di questa molecola è prodotto proprio a livello intestinale e ciò suggerisce come l’intestino sia in grado di dialogare con il sistema nervoso e influenzarlo. Mantenere quindi un microbiota in equilibrio permette di avere una migliore risposta agli stress e agli stimoli esterni, riducendo ansia e fenomeni depressivi.

Al contrario, una dieta che è molto povera di fibre ed è ricca di grassi saturi, zuccheri semplici e altri prodotti raffinati, può mettere a dura prova l’equilibrio intestinale e quindi avere delle ripercussioni negative anche sul benessere e sulla salute psichica e mentale.

I nutrienti che supportano il benessere psicologico

Per sostenere la salute mentale, è importante garantire un apporto adeguato di specifici nutrienti. Bisogna seguire un’alimentazione ricca di frutta, verdura, pesce e altre proteine nobili, che veicoli non solo macronutrienti essenziali, ma anche vitamine, minerali e antiossidanti indispensabili per supportare le funzioni psichiche del sistema nervoso. Tra questi troviamo:

Omega-3

Presenti nel pesce azzurro (sgombro, sardine), contribuiscono alla funzionalità neuronale e hanno effetti antinfiammatori. Studi clinici suggeriscono un loro ruolo nel ridurre i sintomi depressivi e i processi di infiammazione che colpiscono cellule e tessuti.

Vitamine del gruppo B

In particolare, la vitamina B6, B9 (folati) e B12, sono essenziali per la sintesi dei neurotrasmettitori. Una carenza può essere associata a stanchezza mentale e irritabilità. Molte vitamine del gruppo B sono implicate anche nella stimolazione del metabolismo energetico cellulare e quindi nella riduzione dell’affaticamento fisico e psichico.

Magnesio

Aiuta a regolare la risposta allo stress e favorisce il rilassamento muscolare e mentale. Un apporto di magnesio adeguato permette di migliorare la contrazione muscolare, ma anche di evitare crampi e problemi legati all’addormentamento.

Triptofano

Amminoacido precursore della serotonina, presente in alimenti come uova, legumi e frutta secca. Questa sostanza è implicata in diverse reazioni biochimiche dell’organismo ed è importante perché aiuta a influenzare l’umore e il benessere intestinale.

Antiossidanti

Vitamina C, vitamina E e polifenoli contrastano lo stress ossidativo, proteggendo le cellule cerebrali dall’azione deleteria dei radicali liberi dell’ossigeno, provenienti non solo dall’ambiente esterno ma anche da diversi processi fisiologici dell’organismo.

Gli alimenti amici della mente

Costruire una dieta equilibrata per la mente significa scegliere alimenti che favoriscano il benessere psicologico:

Frutta e verdura di stagione (ricche di fibre e antiossidanti)

Cereali integrali (per un rilascio energetico graduale)

Pesce azzurro (fonte di omega-3)

Legumi (proteine vegetali e fibre)

Frutta secca (magnesio e grassi buoni)

Yogurt e kefir (probiotici naturali)

Tra i modelli alimentari più studiati, la dieta mediterranea si conferma una delle più efficaci nel ridurre il rischio di depressione e migliorare la qualità della vita. Infatti, questa tipologia di dieta oltre a fornire macronutrienti essenziali per supportare le strutture del sistema nervoso e le loro funzionalità, aiuta anche a fare il pieno di minerali e vitamine che permettono di migliorare la conduzione dell’impulso nervoso tra nervi e neuroni e offrono notevoli benefici a livello intestinale. Ancora una volta, viene sottolineato come il benessere dell’intestino sia strettamente correlato a quello della mente, in un circolo di influenze reciproche che possono migliorare il benessere dell’intero organismo. Per questo è fondamentale consumare anche alimenti fermentati, come yogurt o kefir, che offrono nutrimento per i batteri della flora intestinale.

Strategie pratiche per migliorare il benessere mentale a tavola

Adottare una dieta “amica della mente” non significa stravolgere le proprie abitudini, ma fare scelte consapevoli nella propria quotidianità:

Preferire cibi freschi e poco lavorati

Mantenere orari regolari dei pasti

Idratarsi adeguatamente

Limitare il consumo di junk food

Integrare alimenti fermentati nella dieta

Mangiare lentamente e con consapevolezza

Conclusione

Pur essendo maggio il mese della prevenzione della salute mentale, è ora il momento ideale per iniziare a prendersi cura di sé anche a tavola. Una dieta equilibrata, ricca di nutrienti e povera di alimenti ultra-processati, può rappresentare un valido alleato per il benessere psicologico, senza dover ricorrere a integratori alimentari e preservando il più possibile il proprio benessere nervoso. Piccoli cambiamenti quotidiani possono fare una grande differenza nel lungo periodo, contribuendo a migliorare l’umore, l’energia e la qualità della vita.

Fonti bibliografiche: