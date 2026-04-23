Frutta e verdura da inserire nella propria dieta primaverile per migliorare il benessere dell'organismo e aiutare il corpo a perdere qualche chilo di troppo.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Inserire fragole, carciofi e asparagi nella propria dieta

Aprile è il mese primaverile caratterizzato da alimenti colorati e ricchi di nutrienti. Tra i protagonisti troviamo carciofi, asparagi e fragole: questi tre alimenti diversi per consistenza e sapore sono accomunati dall’elevato valore nutrizionale e dai benefici che apportano all’organismo. Per questo motivo, integrarli all’interno della propria dieta quotidiana non è solo una scelta sostenibile, ma anche un modo per supportare il fegato, l’intestino, il sistema cardiovascolare e anche le difese immunitarie.

In questo articolo di DiLei analizzeremo le evidenze presenti in letteratura scientifica che confermano come un’alimentazione ricca di vegetali di stagione sia in grado di ridurre il rischio di malattie croniche grazie all’elevato apporto di vitamine, polifenoli e fibre, ma soprattutto di sostanze bioattive presenti all’interno di questi alimenti di origine vegetale.

Carciofi: alleati del fegato e della digestione

I carciofi (Cynara cardunculus var. scolymus) sono tra gli ortaggi più studiati per quanto riguarda la loro azione epatoprotettiva e digestiva. Il merito di questo effetto è della cinarina e di alcuni polifenoli contenuti all’interno delle foglie e del gambo del carciofo. L’associazione di queste sostanze permette di favorire la produzione di bile e quindi la corretta digestione e assimilazione dei grassi presenti nel pasto.

Benefici principali

Supportano la funzionalità epatica

Favoriscono la digestione e riducono il gonfiore

Aiutano a regolare il colesterolo

Hanno azione antiossidante

Uno studio pubblicato su Phytotherapy Research ha evidenziato come l’estratto di carciofo possa contribuire alla riduzione dei livelli di colesterolo LDL e migliorare così il profilo lipidico (Bundy et al., 2008). Inoltre, i carciofi sarebbero ricchi di inulina, una fibra prebiotica che aiuta a nutrire i batteri benefici del microbiota intestinale, avendo effetti positivi su digestione e assimilazione dei nutrienti.

Come consumarli:

I carciofi possono essere cucinati al vapore, trifolati o generalmente cotti modo veloce, in modo da evitare che il calore riduca il contenuto di micronutrienti. Quando risultano particolarmente teneri possono essere utilizzati anche crudi all’interno di insalate oppure cotti in olio o limone.

Asparagi: drenanti e amici dei reni

Gli asparagi (Asparagus officinalis) sono altri ortaggi primaverili che sono noti però per le loro proprietà diuretiche e depurative. Si tratta di cibi ricchi di acqua e poveri di calorie, che contengono al loro interno composti solforati responsabili dell’odore pungente (anche all’interno delle urine). Grazie alla presenza di asparagina, questi alimenti risultano particolarmente drenanti e utili per contrastare la ritenzione idrica e l’accumulo di liquidi nei tessuti. Ciò li rende particolarmente utili nei cambi di stagione o quando si vuole potenziare l’effetto dimagrante di alcune diete.

La presenza di antiossidanti, flavonoidi e saponine renderebbe l’estratto di asparago particolarmente indicato per combattere lo stress ossidativo e i danni provocati dai radicali liberi. Infine, gli asparagi sono particolarmente ricchi di folati, essenziali per la sintesi del DNA e per lo sviluppo fetale durante la gravidanza.

Benefici principali

Favoriscono il drenaggio dei liquidi

Supportano la funzione renale

Ricchi di folati (vitamina B9)

Azione antiossidante

Come cucinarli:

Gli asparagi possono essere bolliti, grigliati o cotti leggermente all’interno di frittate e primi piatti, ma anche per loro vale la regola di una cottura breve e delicata che non vada a intaccare il contenuto vitaminico dell’alimento.

Fragole: vitamina C e difese immunitarie

Le fragole sono uno dei frutti più amati della primavera e con il loro colore rosso rappresentano una fonte di antiossidanti naturali e di vitamina C. Infatti, la presenza di flavonoidi e antociani rende questo alimento particolarmente utile all’interno di una dieta antiossidante. Il consumo regolare di fragole può aiutare a migliorare i marcatori infiammatori e la funzione endoteliale. Inoltre, la vitamina C presenta al suo interno aiuta a stimolare la sintesi di collagene endogeno, rendendo le fragole un alleato per una pelle più bella e sana.

Benefici principali

Rafforzano il sistema immunitario

Proteggono cuore e vasi sanguigni

Favoriscono la salute della pelle

Hanno basso indice glicemico

Come cucinarle:

Le fragole vanno consumate fresche all’interno di macedonie o abbinate a yogurt e frutta secca, evitando l’aggiunta di topping e zuccheri raffinati. Anche la cottura delle fragole andrebbe evitata, in modo da mantenere inalterato il contenuto di micronutrienti essenziali.

Perché scegliere alimenti di stagione?

Preferire l’acquisto e il consumo di alimenti vegetali di stagione non è solo una scelta ecologica ma anche nutrizionale. Infatti, i prodotti raccolti nel loro periodo naturale avranno un maggior contenuto di nutrienti, un sapore più intenso e offriranno un minore impatto ambientale. Inoltre, molte persone preferiscono acquistare prodotti a chilometro zero e biologici, che presentano quindi certificati di qualità per quanto riguarda l’uso di pesticidi e altre sostanze potenzialmente dannose per la salute.

Come integrare questi alimenti nella dieta quotidiana

Integrare carciofi, asparagi e fragole nella routine alimentare è semplice e versatile:

Colazione o spuntino: yogurt greco con fragole fresche, frutta secca e semi di chia

yogurt greco con fragole fresche, frutta secca e semi di chia Pranzo: pasta integrale o riso con asparagi e carciofi

pasta integrale o riso con asparagi e carciofi Cena: contorno di carciofi al vapore + proteine magre (pesce, pollo o legumi)

contorno di carciofi al vapore + proteine magre (pesce, pollo o legumi) Insalate: mix di verdure con asparagi e scaglie di carciofo

L’obiettivo è variare e combinare questi alimenti con altri cibi sani, seguendo un modello di dieta equilibrata come la dieta mediterranea.

Conclusione

Carciofi, asparagi e fragole rappresentano tre pilastri della nutrizione primaverile. Grazie al loro contenuto di fibre, vitamine e composti bioattivi, contribuiscono al benessere generale dell’organismo, supportando digestione, sistema immunitario e salute cardiovascolare.

Inserirli nella propria alimentazione quotidiana è un gesto semplice, ma con effetti concreti sulla salute. Come spesso ricordano anche i nutrizionisti, la vera prevenzione parte dal piatto.

Fonti bibliografiche: