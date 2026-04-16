Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Dieta in primavera per perdere peso

Quando arriva la primavera, il nostro corpo si predispone ad affrontare una fase di transizione fisiologica che può favorire il dimagrimento. Le giornate si allungano, aumenta l’esposizione ai raggi solari, ma cambia anche la disponibilità di alimenti freschi. Inoltre, con il pensiero rivolto alla prova costume, aumenta anche la motivazione personale a prendersi cura del proprio corpo e ad eliminare quei chili in eccesso presi durante l’inverno.

Tutto ciò non è solo una percezione, infatti diversi studi hanno suggerito che fattori ambientali e biologici tipici della stagione primaverile possono influenzare il metabolismo, l’appetito e i livelli di attività fisica svolti. Per questo motivo conviene assecondare tale transizione e iniziare una dieta per perdere peso, ma senza stress e senza dover ricorrere a regimi ipocalorici estremi.

In questo articolo di DiLei cercheremo di capire perché la primavera aiuta a dimagrire e come possiamo sfruttare questo periodo a nostro vantaggio.

Perché in primavera si dimagrisce più facilmente

Luce solare e ritmo circadiano

Tra i principali fattori chiave che permettono di favorire la riduzione del peso c’è sicuramente il maggior numero di ore di luce. Infatti, l’esposizione naturale alla luce riesce a regolare il ritmo circadiano, influenzando anche la produzione di ormoni fondamentali come melatonina e cortisolo. Secondo gli studi presenti in letteratura, una buona sincronizzazione circadiana è associata a una migliore gestione del peso corporeo e del metabolismo. Inoltre, dormire meglio può contribuire a ridurre i fenomeni di fame nervosa e migliorare quindi la gestione delle calorie durante la giornata.

Maggiore attività fisica spontanea

Con l’avvento delle belle giornate e le temperature più miti, aumenta anche la voglia di muoversi e di passare tempo all’aria aperta. Si organizzano passeggiate, sessioni di sport all’aperto e tante altre attività che vanno a incrementare la cosiddetta NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis), che comprende l’energia spesa per tutte le attività svolte che non sono legate allo svolgimento di esercizio fisico vero e proprio, ma a gesti involontari o volontari legati allo stile di vita, come ad esempio preferire le scale all’ascensore.

Miglioramento dell’umore e riduzione dello stress

La stagione primaverile è associata anche a un miglioramento del tono dell’umore, grazie alla maggiore esposizione ai raggi solari e alla produzione di serotonina. A questo si possono aggiungere livelli più bassi di stress, che quindi incidono meno sulla produzione di cortisolo. Questo ormone fisiologicamente prodotto dall’organismo in condizioni di stress è responsabile dell’accumulo di grasso e dell’aumento dell’appetito.

Alimentazione primaverile: cosa cambia davvero

Più alimenti freschi e meno calorici

Con l’avvento della primavera e della stagione estiva, le persone sono maggiormente portate al consumo di frutta e verdura. Questa categoria di alimenti, nella maggior parte dei casi, ha una bassa densità energetica. Questo vuol dire che ogni singolo alimento avrà elevate quantità di acqua, fibre e micronutrienti, ma con un basso contenuto calorico.

Tra gli alimenti che troviamo più utili in questo periodo ritroviamo sicuramente gli asparagi, le zucchine, le fragole, i cetrioli e ovviamente tutte le verdure a foglia verde. Il consumo di questi cibi all’interno delle proprie ricette quotidiane permette di aumentare il senso di sazietà, migliorare le funzionalità intestinali e quindi l’espulsione delle feci, ma favorisce anche il dimagrimento.

Effetto detox naturale

Senza cadere nel mito delle “diete detox”, è vero però che alcuni alimenti primaverili possano supportare i processi di depurazione dell’organismo. Basti pensare ai carciofi, che sono un alimento che per eccellenza coadiuva il benessere della ghiandola epatica. Anche gli asparagi hanno un’azione diuretica, così come le verdure amare stimolano la digestione. L’utilizzo di questi alimenti vegetali all’interno di ricette o estratti da bere può aiutare a ridurre la ritenzione idrica e la sensazione di gonfiore del corpo.

Ruolo del metabolismo in primavera

Con l’aumento della temperatura, il corpo consuma meno energia per mantenere invariata la temperatura interna. Tuttavia, questo effetto viene compensato dall’aumento dell’attività fisica e da un’alimentazione più leggera e basata su cibi a bassa densità energetica.

Strategia pratica: 5 consigli per una dieta primaverile efficace

Ridurre gradualmente le calorie

Evitare tagli drastici delle calorie. Una riduzione moderata di circa 300–500 kcal al giorno è sufficiente per perdere peso in modo sostenibile, soprattutto se abbinata a regolare attività fisica.

Dare spazio a frutta e verdura

Riempire metà del piatto con verdure aiuta a controllare la fame e migliorare l’apporto di fibre, acqua e micronutrienti essenziali.

Proteine ad ogni pasto

Le proteine aiutano a preservare la massa muscolare e aumentano la sazietà. Inserirle sempre, soprattutto a cena, può aiutare a contenere il senso di fame.

Idratazione adeguata

Con l’aumento delle temperature, cresce anche il fabbisogno di acqua. Bere a sufficienza aiuta a controllare l’appetito e migliorare il metabolismo.

Attività fisica regolare

Approfitta del clima favorevole per muoverti di più: anche 30–45 minuti al giorno possono fare la differenza nel proprio bilancio energetico.

Quando aspettarsi i primi risultati

Seguendo un approccio equilibrato che non si basi su diete detox eccessive, eliminazione di alcuni macronutrienti (come la dieta chetogenica) o allenamenti eccessivi, è possibile iniziare a vedere alcuni risultati già dopo le prime settimane. Infatti, è realistico aspettarsi la perdita di peso di circa 0,5-1 Kg a settimana. Si tratta di un dimagrimento continuativo, progressivo, ma soprattutto sostenibile nel tempo, che evita il classico effetto “yo-yo”, che ci porta a riprendere subito il peso perso.

Conclusione

La primavera rappresenta un momento strategico per perdere peso in modo naturale e sostenibile. Grazie a una combinazione di fattori biologici, ambientali e psicologici, questo periodo dell’anno offre condizioni ideali per migliorare il proprio stile di vita.

Non servono soluzioni drastiche: basta un’alimentazione equilibrata, movimento regolare e attenzione ai segnali del proprio corpo. In questo modo, il dimagrimento diventa una conseguenza naturale, non una forzatura o un’ossessione da perseguire con metodi strani e spesso poco salutari.

Fonti bibliografiche: