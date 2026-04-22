Piccoli ma potentissimi, i germogli di primavera sono un concentrato di energia e nutrienti. Il superfood naturale che ti aiuta a sentirti più leggera e in forma

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123RF Germogli di primavera: quali sono e perché fanno bene

Pesano solo pochi grammi, eppure racchiudono un concentrato straordinario di nutrienti. I germogli di primavera sono fra gli alleati più preziosi da portare in tavola in questa stagione. Freschi e vitali, aiutano a ritrovare equilibrio e benessere dopo i mesi invernali, assecondando il fisiologico bisogno di leggerezza e depurazione che si avverte al cambio di stagione.

Pratici, versatili e sempre più facili da trovare anche al supermercato, sono una soluzione perfetta per arricchire insalate, panini e bowl. Fragili e delicati nell’aspetto, in realtà sono un vero boost di energia, ideale per fare il pieno di salute senza rinunciare al gusto.

Cosa sono i germogli e perché fanno così bene

I germogli sono le piccole piantine che si sviluppano dai semi di vegetali, cereali e legumi, quando questi vengono annaffiati ed escono dallo stato di “riposo”, avviando il processo di maturazione. Rappresentano dunque la fase iniziale di sviluppo della pianta, un momento particolarmente intenso in cui vengono attivate tutte le risorse necessarie per l’accrescimento.

Proprio per questa ragione, i germogli contengono un’altissima concentrazione di nutrienti benefici, spesso superiore a quella presente nei vegetali maturi.

In particolare, sono una vera miniera di:

enzimi , che hanno azione protettiva, facilitano la digestione e aumentano l’assimilazione degli elementi nutrizionali;

, che hanno azione protettiva, facilitano la digestione e aumentano l’assimilazione degli elementi nutrizionali; vitamine , tra cui la C, la E e quelle del gruppo B;

, tra cui la C, la E e quelle del gruppo B; sali minerali , in particolare calcio, ferro e magnesio. Vantano valori di fosforo maggiori di quelli del pesce;

, in particolare calcio, ferro e magnesio. Vantano valori di fosforo maggiori di quelli del pesce; fibre e antiossidanti;

clorofilla , che favorisce la digestione e l’assorbimento della vitamina A, è depurativa, antianemica e antiossidante;

, che favorisce la digestione e l’assorbimento della vitamina A, è depurativa, antianemica e antiossidante; aminoacidi , più facilmente assimilabili rispetto alle proteine complesse;

, più facilmente assimilabili rispetto alle proteine complesse; carboidrati semplici e acidi grassi essenziali.

Un altro vantaggio dei germogli è la loro elevata digeribilità: rispetto ai semi da cui derivano, sono più leggeri, anche se consumati crudi. Non hanno controindicazioni e sono ottimi a tutte le età, da quella infantile alla terza età.

Ottimi in primavera

Sottili e delicati, con un fusto che ricorda un piccolo filo intrecciato e minuscole foglioline, i germogli si distinguono nei piatti per i loro colori chiari e luminosi. Spesso utilizzati come elemento decorativo, in realtà sono molto più di un semplice dettaglio estetico: sono nutrienti, sani e buoni da gustare.

Il loro sapore fresco e delicato, unito a una consistenza croccante, li rende perfetti per arricchire ricette leggere e di stagione.

Simbolo di rinascita e vitalità, portano in tavola tutta l’energia della primavera. Inserirli nella propria alimentazione quotidiana significa scegliere un modo semplice e naturale per prendersi cura di sé.

Tutti i benefici dei germogli di primavera

I germogli regalano diversi benefici, soprattutto durante il cambio di stagione.

Aiutano a depurare l’organismo

Favoriscono l’eliminazione delle tossine accumulate, sostenendo in modo naturale gli organi deputati alla “pulizia” dell’organismo, soprattutto fegato e intestino.

Rafforzano le difese immunitarie

Grazie alla presenza di vitamine (in particolare le vitamine C ed E) e antiossidanti, rafforzano il sistema immunitario aiutando l’organismo a proteggersi.

Migliorano la digestione

Sono un’ottima fonte di enzimi attivi, che facilitano i processi digestivi e rendono i nutrienti più assimilabili.

Combattono stanchezza e spossatezza

I germogli manifestano tutte le potenzialità energetiche di una pianta. Sono perfetti, dunque, per affrontare il cambio di stagione con più vitalità, senza appesantire.

I germogli più utilizzati

Quasi tutte le piante commestibili possono dare origine a germogli buoni da mangiare, perfino il bambù. Ecco le varietà più diffuse nei supermercati in primavera, ciascuna con sapori, consistenze e proprietà propri.

Alfa-alfa (erba medica): delicati, freschi e leggermente dolci, i germogli di alfa-alfa sono fra le varietà più complete dal punto di vista nutrizionale e più versatili in cucina. Ideali per chi si avvicina per la prima volta a questo alimento.

(erba medica): delicati, freschi e leggermente dolci, i germogli di alfa-alfa sono fra le varietà più complete dal punto di vista nutrizionale e più versatili in cucina. Ideali per chi si avvicina per la prima volta a questo alimento. Lenticchie : fonte di ferro e fibre, hanno un gusto più deciso e corposo. Sono perfetti per chi cerca un’alternativa alle proteine animali.

: fonte di ferro e fibre, hanno un gusto più deciso e corposo. Sono perfetti per chi cerca un’alternativa alle proteine animali. Rucola e crescione : dal sapore leggermente piccante e pungente, sono apprezzati per le loro proprietà depurative e per il supporto nel metabolismo degli zuccheri.

: dal sapore leggermente piccante e pungente, sono apprezzati per le loro proprietà depurative e per il supporto nel metabolismo degli zuccheri. Grano : fra i germogli di cereali più comuni, hanno un gusto delicato e leggermente dolce. Sono ricchi di vitamine del gruppo B ed energia.

: fra i germogli di cereali più comuni, hanno un gusto delicato e leggermente dolce. Sono ricchi di vitamine del gruppo B ed energia. Soia : tra i germogli più conosciuti e utilizzati, sono croccanti e delicati. Ricchi di proteine vegetali, i germogli di soia si prestano bene sia a crudo sia appena saltati in padella.

: tra i germogli più conosciuti e utilizzati, sono croccanti e delicati. Ricchi di proteine vegetali, i germogli di soia si prestano bene sia a crudo sia appena saltati in padella. Ravanello : dal sapore leggermente piccante, aggiungono carattere ai piatti. Ottimi per arricchire insalate, panini e bowl primaverili.

: dal sapore leggermente piccante, aggiungono carattere ai piatti. Ottimi per arricchire insalate, panini e bowl primaverili. Broccoli: particolarmente apprezzati per l’elevato contenuto di antiossidanti, hanno un sapore deciso e distintivo. Sono ottimi per chi punta a un’alimentazione funzionale e preventiva.

Il consiglio è di alternare le diverse varietà, così da beneficiare delle loro proprietà specifiche e rendere i piatti sempre più vari, equilibrati e appetitosi.

Come usarli in cucina: idee semplici e veloci

Uno dei punti di forza dei germogli è la loro versatilità. Non serve essere esperti di cucina per integrarli nella dieta quotidiana. Il modo migliore per consumarli è senza cottura, così da preservare tutto il loro prezioso contenuto, specie di vitamine ed enzimi.

Si possono mettere:

nelle insalate per dare colore e croccantezza;

per dare colore e croccantezza; in piadine, sandwich e panini in aggiunta o in alternativa alla lattuga;

e panini in aggiunta o in alternativa alla lattuga; negli smoothie verdi per un effetto detox;

per un effetto detox; sopra vellutate e zuppe;

e zuppe; in piatti ispirati alla cucina asiatica, come wok e bowl.

Grazie alla loro consistenza croccante e al gusto fresco, sono perfetti anche per dare un tocco di leggerezza a piatti più strutturati, come secondi di carne o pesce. Un’idea semplice ma efficace è usarli come guarnizione finale, proprio come si farebbe con un’erba aromatica, per arricchire di colore, freschezza e valore nutrizionale il piatto.

Basta una piccola quantità per trasformare anche la preparazione più semplice.

Come coltivarli in casa

Oggi è molto facile reperirli al supermercato, ma i germogli sono anche tra gli alimenti più semplici da autoprodurre. Non serve un orto: bastano pochi strumenti e un po’ di attenzione. Fra i semi più semplici e veloci da far germogliare in casa ci sono quelli di grano, soia, girasole, pisello, lenticchia, erba medica. Ecco come procedere.

Lavare i semi e metterli in ammollo per una notte in una bacinella piena di acqua coperta con un pezzo di tessuto.

in una bacinella piena di acqua coperta con un pezzo di tessuto. Scolarli e risciacquarli.

Lasciarli germinare in un contenitore per alimenti, un barattolo o un germogliatore.

Risciacquarli ogni giorno , facendo poi scolare l’acqua.

, facendo poi scolare l’acqua. Dopo 3-5 giorni sono pronti.

Una soluzione pratica, economica e anche sostenibile: si riducono sprechi e imballaggi.

5 cose da fare

I germogli sono sicuri se consumati freschi e ben lavati, per cui è bene:

conservarli in frigorifero per pochi giorni al massimo; sciacquarli prima dell’uso; evitare il consumo se non perfettamente freschi; verificare che siano croccanti e non viscidi; non consumarli se hanno un odore sgradevole.

Fonti