Il cous cous è pratico, veloce e altamente saziante grazie alla sua capacità di assorbire acqua. Una soluzione ideale per pasti leggeri, soprattutto in estate.

Dottoressa in Biologia della nutrizione. Affianca alle attività di formazione e didattica, ricerca e consulenza, sviluppo di prodotti alimentari e ricette, quella di divulgatrice ed è diventata un’istituzione nel campo dell’educazione alimentare con il metodo didattico Bilanciamo®️.

DiLei Il cous cous, un alimento perfetto per l'estate

Siamo arrivati a maggio e immagino tu abbia già fatto pulizia all’interno della tua dispensa di ogni forma di carboidrato presente sulla faccia della terra.

Vuoi asciugarti subito, vuoi perdere quei chili che ti hanno fatto compagnia tutto l’inverno e come ci ha consigliato FUFFAFIT e la dottoressa Gian Pirla, la prima cosa da fare è dimenticarti per almeno 2 mesi di pane, pasta, patate, cereali, per non parlare di biscotti, dolce e famiglia.

Magari è anche la 10ª stagione che attui questo protocollo e nonostante la tua composizione corporea sia sempre peggiore, la tua forza di volontà vacillante, la tua stanchezza e la tua pressione al limite storico e il tuo portafoglio sempre più leggero per soldi spesi in integratori… i carboidrati restano sempre il soldato da sacrificare.

Nel tredicesimo appuntamento di Mangia Senza Stress, il format pensato per imparare a rapportarci con il cibo nel modo migliore per il nostro benessere fisico e psicologico, approfondiremo insieme perchè non vanno demonizzati i carboidrati e, in particolare, parleremo del cous cous, un alleato perfetto in vista del periodo estivo.

Perchè i carboidrati non sono il male del mondo?

Che poi chi c’era a consolarti quando a lavoro ti avevano fatto un’ingiustizia?

200 g di petto di pollo o 200 g di gelato con la panna?

Poveri carboidrati: CORNUTI E MAZZIATI!

Ricordati però sempre che come un boomerang, puoi lanciarli lontano, ma poi torneranno da te!

È proprio questo tira e molla l’errore e voglio farti capire oggi che questo non serve né per una questione fisica né per una questione mentale.

Eliminare i carboidrati non fa altro che desensibilizzare il tuo organismo al loro utilizzo, mentre, una buona sensibilità glucidica ottenuta attraverso un’alimentazione varia ed equilibrata, ti aiuta a godere dei tuoi pasti e del tuo gelato quando sei triste, senza andare a scatenare qualcosa di irrefrenabile.

Il jolly perfetto per l’estate: il cous cous

C’è un ingrediente in particolare di cui voglio parlare oggi e che può risultare veramente un jolly valido per risolvere i tuoi pasti e soprattutto nel periodo estivo, evitarti di accendere i fornelli.

Sto parlando del cous cous!

Ovviamente non mi sto riferendo a quello della ricetta tradizionale, ma a quelle soluzioni che si preparano in pochi minuti e che serve solamente reidratare aggiungendo un pochino d’acqua calda.

Il cous cous in questione oggi lo ritroviamo anche in versione integrale e senza glutine adattandosi a tutte le esigenze dietetiche.

I suoi valori nutrizionali variano di poco tra i vari marchi e in generale si avvicinano comunque a quelli presenti in altri cereali e pasta.

Oltre alla preparazione molto rapida e indolore, volete sapere perché può risultare un valore aggiunto nella dieta per chi vuole tenersi in forma?

Perché rispetto alla pasta e ad altri cereali ha una capacità di incorporare acqua e aumentare di volume in maniera importante.

Se quindi 70 g di pasta integrale possono non soddisfarti a livello visivo, 70 g di cous cous una volta che viene reidratato diventa “TANTA ROBA”.

Aggiungendo poi una porzione da 200 g di verdure crude o cotte, un cucchiaio di condimento come olio o anche del pesto e una fonte di proteine magre (come due uova sode, 100 g di tonno o gamberetti, legumi, 100 g di formaggi leggeri freschi o del petto di pollo avanzato la sera prima).

Ecco che il tuo piatto prenderà la forma di una montagna di sabbia con tanti granelli come quella che realizziamo sul bagnasciuga d’estate.

Cous cous sì, ma attenzione a condimenti e proteine fuori casa

Attenzione, però, ai piatti pronti, al cous cous che viene realizzato magari nelle tavole calde o nei chioschi in spiaggia proprio nel periodo estivo. Il condimento può fare la differenza.

Sicuramente la quantità di grassi e la scelta delle proteine non sarà sicuramente quella che puoi fare tu a casa per la tua schiscetta da portare al lavoro, ed un piatto che potrebbe avere un valore energetico tra le 400/ 500 kcal ecco subito che si trasforma in qualcosa che ha la densità calorica di una pizza e di pietanze ben più cariche.

Invece di eliminare ingredienti dalla tua dispensa, ricordati di comprare del cous cous da tenere sempre a disposizione e dare fantasia ai tuoi piatti realizzando gli abbinamenti che ami di più per mangiare senza stress e ottenere i risultati migliori che durino per sempre.