Kate Middleton, il dettaglio su George non è passato inosservato

Kate Middleton si è mostrata mamma orgogliosa coi suoi tre figli. Ma un dettaglio che riguarda George rivela quanto sia diventato grande

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton, look di Pasqua: cappotto-gioiello e cappello sartoriale

Kate Middleton si è mostrata orgogliosamente in pubblico con i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, in occasione della Pasqua. Sono rari gli appuntamenti in cui tutta la famiglia è presente, ma almeno due o tre volte l’anno accade, dal concerto di Natale al Trooping the Colour passando per la finale di Wimbledon dove fino ad esso Louis non è mai stato presente perché troppo piccolo. Uno di questi eventi è la messa di Pasqua, se e quando i Principi vi partecipano, visto che l’ultima volta è stata nel 2023.

Kate Middleton, i suoi tre figli sempre più grandi

Kate Middleton, elegantissima con il suo abito di Self Portrait, ha svelato il suo legame speciale con tutti e tre i suoi figli che stanno diventando sempre più grandi.

George, Charlotte e Louis li abbiamo visti insieme lo scorso dicembre. Sono passati poco più di tre mesi, ma sono cresciuti ulteriormente.

George, il prossimo luglio, compie 13 anni e l’anno prossimo andrà alla scuola secondaria. Ancora non è noto l’istituto in cui è stato iscritto, probabilmente verrà comunicato a settembre.

Charlotte, che il 2 maggio compie 11 anni, è ormai una ragazzina e una Principessa “fatta e finita”, come si suol dire. In effetti fin da piccola ha rivelato grandi capacità di stare in pubblico. Deliziava tutti salutando con la manina, per niente spaventata dalla gente e dai flash, e poi era davvero spassosa quando imitava i gesti della bisnonna Elisabetta. Galateo e buone maniere le sono naturali, tanto che non si faceva problemi a riprendere il fratello più piccolo, Louis, quando non riusciva a stare fermo sul balcone di Buckingham Palace.

Charlotte, alla messa di Pasqua, si è presentata con un cappotto color cammello, perfettamente coordinato al look della mamma. E le foto in cui Kate prende per mano la figlia e camminano affianco verso la chiesa hanno fatto il giro del mondo.

Anche Louis è diventato grande. Il prossimo 23 aprile copie 8 anni e ormai non fa più i capricci come un tempo. Ha imparato a controllarsi, anche quando le cerimonie sono lunghe e si annoia. A Pasqua il suo comportamento è stato ineccepibile, come quello del fratello e della sorella maggiori.

Kate Middleton, quanto è alto George

Ma chi ha fatto la più grande trasformazione è sicuramente George. Lui sì che è un ragazzo ormai. E alla messa di Pasqua non è passato inosservato quanto è cresciuto.

Il futuro Re d’Inghilterra è alto quasi quanto sua mamma Kate, che misura 1,75 metri. A ciò bisogna aggiungere i 12 centimetri di tacco delle sue décolleté di Ralph Lauren. È quindi presumibile che George supererà in altezza persino suo padre William che è 1,92 metri.

A quasi 13 anni George sta assumendo maggiori responsabilità a Palazzo. Ad esempio, a dicembre, ha accompagnato suo padre in visita a The Passage, un’organizzazione che si occupa di senzatetto a Victoria. Durante l’incontro, padre e figlio hanno aiutato a preparare pacchi con beni di prima necessità, ad addobbare un albero di Natale e hanno dato una mano col pranzo di Natale.

Ci vorrà ancora del tempo prima che George lavori a tempo pieno per la Corona. Il Principe dovrà innanzitutto completare gli studi, anche se gradualmente lo vedremo sempre più impegnato in visite e cerimonie.