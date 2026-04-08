Kate Middleton, il dettaglio su George non è passato inosservato

Kate Middleton si è mostrata orgogliosamente in pubblico con i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, in occasione della Pasqua. Sono rari gli appuntamenti in cui tutta la famiglia è presente, ma almeno due o tre volte l’anno accade, dal concerto di Natale al Trooping the Colour passando per la finale di Wimbledon dove fino ad esso Louis non è mai stato presente perché troppo piccolo. Uno di questi eventi è la messa di Pasqua, se e quando i Principi vi partecipano, visto che l’ultima volta è stata nel 2023.
Kate Middleton, i suoi tre figli sempre più grandi
Kate Middleton, elegantissima con il suo abito di Self Portrait, ha svelato il suo legame speciale con tutti e tre i suoi figli che stanno diventando sempre più grandi.
George, Charlotte e Louis li abbiamo visti insieme lo scorso dicembre. Sono passati poco più di tre mesi, ma sono cresciuti ulteriormente.
George, il prossimo luglio, compie 13 anni e l’anno prossimo andrà alla scuola secondaria. Ancora non è noto l’istituto in cui è stato iscritto, probabilmente verrà comunicato a settembre.
Charlotte, che il 2 maggio compie 11 anni, è ormai una ragazzina e una Principessa “fatta e finita”, come si suol dire. In effetti fin da piccola ha rivelato grandi capacità di stare in pubblico. Deliziava tutti salutando con la manina, per niente spaventata dalla gente e dai flash, e poi era davvero spassosa quando imitava i gesti della bisnonna Elisabetta. Galateo e buone maniere le sono naturali, tanto che non si faceva problemi a riprendere il fratello più piccolo, Louis, quando non riusciva a stare fermo sul balcone di Buckingham Palace.
Charlotte, alla messa di Pasqua, si è presentata con un cappotto color cammello, perfettamente coordinato al look della mamma. E le foto in cui Kate prende per mano la figlia e camminano affianco verso la chiesa hanno fatto il giro del mondo.
Anche Louis è diventato grande. Il prossimo 23 aprile copie 8 anni e ormai non fa più i capricci come un tempo. Ha imparato a controllarsi, anche quando le cerimonie sono lunghe e si annoia. A Pasqua il suo comportamento è stato ineccepibile, come quello del fratello e della sorella maggiori.
Kate Middleton, quanto è alto George
Ma chi ha fatto la più grande trasformazione è sicuramente George. Lui sì che è un ragazzo ormai. E alla messa di Pasqua non è passato inosservato quanto è cresciuto.
Il futuro Re d’Inghilterra è alto quasi quanto sua mamma Kate, che misura 1,75 metri. A ciò bisogna aggiungere i 12 centimetri di tacco delle sue décolleté di Ralph Lauren. È quindi presumibile che George supererà in altezza persino suo padre William che è 1,92 metri.
A quasi 13 anni George sta assumendo maggiori responsabilità a Palazzo. Ad esempio, a dicembre, ha accompagnato suo padre in visita a The Passage, un’organizzazione che si occupa di senzatetto a Victoria. Durante l’incontro, padre e figlio hanno aiutato a preparare pacchi con beni di prima necessità, ad addobbare un albero di Natale e hanno dato una mano col pranzo di Natale.
Ci vorrà ancora del tempo prima che George lavori a tempo pieno per la Corona. Il Principe dovrà innanzitutto completare gli studi, anche se gradualmente lo vedremo sempre più impegnato in visite e cerimonie.