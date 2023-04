Kate Middleton, il dress code di Pasqua

Tutte le volte che Kate Middleton ha partecipato alla messa di Pasqua con la Famiglia Reale ha seguito un preciso dress code. I suoi look di Pasqua prevede abito-cappotto, capelli sofisticati e colori pastello. Con un'eccezione nel 2018. Per il 2023 non si scosta dal cliché e quasi certamente indosserà un soprabito di Catherine Walker dalle tonalità bon ton