Kate Middleton, ultime notizie. Il colore che non indosserà mai soprattutto ora che è malata

Kate Middleton usa il colore dei suoi look per veicolare messaggi. Ma ce ne è uno che non metterà mai, specialmente ora che si sta curando contro il cancro

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton ha fatto scalpore a Wimbledon quando, malgrado sia malata di cancro, ha deciso di apparire in pubblico, presentandosi con un abito viola. Una scelta di stile consapevole, perché ha imparato quanto il colore di un look conti. A tal proposito, c’è una tonalità che non indosserà mai, soprattutto ora che è malata, ed è il beige. E la spiegazione è molto semplice.

Kate Middleton, il significato simbolico dei suoi colori

Da quando ha ricevuto la diagnosi di cancro all’inizio di quest’anno, Kate Middleton è apparsa in pubblico solo due volte, la prima al Trooping the Colour dove era vestita di bianco con inserti blu, e la seconda alla finale di Wimbledon dove ha indossato un abito viola di Safiyaa che ha fatto scalpore.

La scelta del viola non è stata casuale, perché Kate Middleton è consapevole che il colore veicola messaggi. In quel caso voleva dire: ‘Guardatemi, sono qui. Sto recuperando le forze, malgrado la chemioterapia’. Oltre al fatto che il viola, insieme al verde scuro, è il colore ufficiale di Wimbledon.

Una lezione che Kate ha imparato dalla Regina Elisabetta. La Sovrana indossava, quando l’occasione lo permetteva, colori sgargianti, a volte audaci, come il verde fluo o il fucsia, questo perché doveva essere visibile ovunque e da chiunque.

Kate Middleton, il colore che non indosserà mai

Per questo, come riporta il biografo della defunta Sovrana, Robert Hardman, dichiarò: “Non potrò mai indossare il beige perché nessuno saprà chi sono“.

La Principessa del Galles sta facendo la stessa cosa. Il beige non entra nel suo guardaroba, così come il grigio che ha indossato raramente, solo scuro, e per un cappotto. A maggior ragione ora, che è malata e che si mostra in pubblico raramente, evita colori neutri che la rendono indistinguibile dagli altri, oltre a renderla scialba.

Kate è molto consapevole del suo ruolo, in questo ha assorbito alla lettera gli insegnamenti della Regina Elisabetta. Prima del cancro, l’abbiamo vista indossare abiti rossi, fucsia, blu elettrico, verde scuro, gialli, persino l’oro in tutte le occasioni formali. E se proprio deve scegliere un non-colore, allora quello è il bianco, ma solo in determinati eventi o per serate di gala.

Il nero è proibito, essendo il colore del lutto e va indossato solo in quei momenti. La Principessa però fece un’eccezione per l’abito a sirena con cui si mostrò alla prima londinesi di Top Gun: Maverick. Ma il vestito era talmente particolare che non aveva niente di lugubre, anzi al contrario.

Il colore è importante, come sottolinea la stilista Leroy Dawkins, perché “può farti sapere qual è l’umore di chi li indossa, poiché i colori esprimo determinati messaggi”. In genere, Kate preferisce look monocolore ma ha fatto anche parecchie eccezioni.

Kate Middleton, quando tornerà in pubblico

Al momento non sappiamo quando la Principessa del Galles tornerà in pubblico. Una fonte vicina a Palazzo ha dichiarato che prima poi si farà vedere nuovamente, ma che adesso deve stare con la sua famiglia. “Tornerà, ma quando hai vissuto un’esperienza come questa, cambia la tua prospettiva e l’ordine delle cose” E ha proseguito: “Prima, viveva la sua vita seguendo il calendario, e ora vive la sua vita, e il calendario entra in gioco dopo”.