Pechino Express, anticipazioni del 16 aprile: cosa succede nella sesta puntata

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Ufficio Stampa Sky Giulia Salemi a Pechino Express 2026

Pechino Express 2026 entra nel vivo con una delle tappe più attese e imprevedibili dell’edizione: la sesta. Il viaggio lungo la rotta dell’Estremo Oriente prosegue in Cina, ma questa volta con un’importante novità destinata a cambiare completamente gli equilibri tra i concorrenti. Nella puntata in onda giovedì 16 aprile in prima serata su Sky e in streaming su NOW, i viaggiatori dovranno infatti affrontare la gara in coppie completamente nuove.

A dare il via alla rivoluzione sarà il conduttore Costantino della Gherardesca, che comunicherà ai concorrenti la necessità di “mixarsi” e ripartire da zero. Una dinamica storica del programma, tra le più amate dal pubblico, che mette alla prova non solo la resistenza fisica ma soprattutto la capacità di adattamento e di collaborazione.

Le nuove formazioni, che prenderanno nomi ispirati agli “animali guida” della tradizione cinese, saranno chiamate a trovare rapidamente un’intesa per proseguire la corsa. Un cambiamento che promette scintille, ma anche momenti di grande spettacolo, perché i concorrenti dovranno abbandonare abitudini consolidate e mettersi in gioco con nuovi compagni di viaggio.

Anticipazioni Pechino Express, la sesta tappa rivoluziona la gara

La sesta tappa di Pechino Express 2026 si snoderà per ben 355 chilometri, attraversando alcuni scenari suggestivi della Cina. Il percorso partirà dalla città di Huizhou, per poi fare tappa a Meren Quifeng, sede del Libro Rosso, fino al traguardo finale fissato a Nanjing, una delle quattro antiche capitali del Paese.

Accanto a Costantino della Gherardesca, a seguire i concorrenti lungo il percorso ci sarà l’inviata Giulia Salemi, pronta a raccontare ogni momento della gara. Come sempre, il viaggio non sarà privo di difficoltà: tra imprevisti, prove fisiche e sfide culturali, i partecipanti dovranno dimostrare grande spirito di adattamento.

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Tra le prove più attese spicca una Prova Vantaggio definita “gustosissima”, che metterà alla prova i concorrenti anche dal punto di vista gastronomico, oltre a sfide di calligrafia con gli ideogrammi locali. Un mix di cultura e competizione che rappresenta da sempre uno degli elementi distintivi del programma.

In questo contesto, la capacità di comunicare e collaborare con un nuovo partner diventerà fondamentale. Ogni errore potrebbe costare caro e compromettere il percorso verso il traguardo finale.

Le coppie in gara e il verdetto finale

A prendere parte alla gara, almeno all’inizio della tappa, saranno le coppie ormai note al pubblico e rimaste in gara dopo l’eliminazione delle Biondine (con Gaia de Laurentiis finita anche in ospedale): Gli Spassusi con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, I Raccomandati con Chanel Totti e Filippo Laurino, Le Dj con Jo Squillo e Michelle Masullo, I Veloci con Fiona May e Patrick Stevens, I Rapper con Dani Faiv e Tony 2Milli e infine Le Albiceleste con Candelaria Solórzano e Camila Solórzano.

Ma con il rimescolamento delle coppie tutti saranno costretti a rimettersi in gioco e a dimostrare di saper affrontare la competizione anche in condizioni completamente nuove. La sintonia tra i nuovi compagni sarà decisiva per superare le prove e arrivare fino al Tappeto Rosso.

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Come sempre, il momento più atteso sarà il verdetto finale: la tappa sarà eliminatoria oppure no? Solo al termine della puntata si scoprirà chi riuscirà a conquistare il pass per proseguire l’avventura nel Paese del dragone e chi, invece, rischierà di dover abbandonare definitivamente la gara.

Una cosa è certa: con lo scambio delle coppie e le sfide inedite, questa tappa promette di essere una delle più intense e spettacolari dell’intera edizione.