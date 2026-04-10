Gaia De Laurentiis in ospedale dopo Pechino Express: come sta

Gaia De Laurentiis è stata in ospedale una settimana a causa di una polmonite bilaterale. Come sta ora

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IPA Gaia De Laurentiis, l'ospedale dopo Pechino Express: come sta

Reduce da un viaggio tutt’altro che di relax, Gaia De Laurentiis può dire di aver davvero vissuto un periodo in cui le sfide, personali e fisiche, non sono mancate.

L’attrice è infatti una delle protagoniste, insieme alla figlia Agnese, di Pechino Express 2026. Un viaggio che, nonostante sia durato meno del previsto, le ha regalato molto. Dopo questa avventura, però, l’attrice ha dovuto fare i conti con un’altra sfida. Nelle ultime settimane ha infatti avuto un problema di salute che l’ha portata in ospedale. Cosa è successo e come sta ora.

Gaia De Laurentiis, come sta dopo una settimana in ospedale

Gaia De Laurentiis è tornata di recente sotto i riflettori per aver affrontato, insieme ad Agnese Catalani, la nuova avventura di Pechino Express. Un impegno tutt’altro che semplice, sia a livello fisico che emotivo, e che ha messo a dura prova entrambe.

Dopo essere tornata in Italia, però, l’attrice ha dovuto fare i conti anche con un problema di salute. A raccontarlo è stata la stessa De Laurentiis che, in un’intervista per Gente, ha spiegato di essere stata in ospedale per una settimana a causa di una polmonite bilaterale.

“Mi sono accorta che qualcosa non andava perché ho avuto l’influenza, che pensavo essere normale, ma poi mi è venuta questa tosse bruttissima che non passava e una sera ero a cena con una mia amica e sono dovuta tornare a casa perché non mi sentivo bene e mi sembrava di svenire” ha spiegato.

Poi la corsa in ospedale e la scoperta attraverso una TAC della sua condizione di salute. Fortunatamente, ora la situazione sembra essere sotto controllo.

“Una settimana dentro, ma ora sto bene anche se la convalescenza mi hanno detto che sarà piuttosto lunga e faticosa, ma io ho comunque ripreso a fare tutte le mie cose tra vita e lavoro” ha concluso.

L’avventura di Gaia e Agnese a “Pechino Express 2026”

Pechino Express 2026 è stato, per Gaia e Agnese, una vera e propria palestra emotiva oltre che fisica. Madre e figlia, in gara come le “Biondine”, sono arrivate fino alla prima tappa in Cina, non senza qualche difficoltà.

A mettersi tra loro sono stati soprattutto non detti e dinamiche legate al loro rapporto madre-figlia che, inevitabilmente, nel contesto del programma sono esplosi, innescando malumori, litigi e non pochi momenti di tristezza.

Entrambe si sono trovate a fare i conti con sé stesse e con l’altra. Un equilibrio tutt’altro che semplice, soprattutto quando di mezzo ci sono legami così intensi e questioni radicate nel tempo e bisogna imparare a scoprire e riscoprirsi.

“Abbiamo litigato diverse volte, ma era lo stress a parlare. Lei è molto più competitiva di me, io ho sempre pensato a godermi il viaggio: spesso ci scontravamo, ma eravamo molto cariche emotivamente”.

Di fatto, anche i commenti sui social non hanno aiutato. Pensieri degli spettatori che Gaia ha comunque scelto di leggere il meno possibile. Nonostante tutto, però, l’esperienza del reality ha lasciato anche molto di positivo e, se potesse, Gaia la rifarebbe proprio accanto a sua figlia.