Chi è Agnese Catalani, la figlia di Gaia De Laurentiis

Agnese Catalani è una dei quattro figli di Gaia De Laurentiis: la sua vita è sempre stata lontana dai riflettori, nonostante la notorietà della madre

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani

Il suo nome è sinonimo di eleganza, versatilità e talento: stiamo parlando di Gaia De Laurentiis, nota attrice e conduttrice televisiva, che ha sempre tenuto la vita privata lontana dai riflettori. Cresciuta in un ambiente intriso di arte e di creatività, Agnese Catalani è una dei figli dell’artista, e ha deciso di percorrere le orme della madre, avvicinandosi già in adolescenza al mondo dello spettacolo.

Agnese Catalani, chi è la figlia di Gaia De Laurentiis

Classe 2002, Agnese Catalani è nata a Roma ed è la secondogenita di Gaia De Laurentiis e di Maurizio Catalani, noto regista televisivo. Ha un fratello maggiore, Sebastiano – avuto dall’attrice con l’ex fidanzato Fernando Ghia – e due fratelli più piccoli Emma e Massimo, nati dalla relazione con l’attuale compagno, il neurochirurgo infantile Ignazio Ardizzone.

Respirandone l’aria fin da piccolissima, Agnese ha sviluppato un forte interesse per il mondo dello spettacolo: ha frequentato scuole romane e ha iniziato a studiare danza e teatro da adolescente. Non ha mai cercato la fama precoci come molti ‘figli di’, preferendo un percorso autonomo, motivata dal desiderio di costruire le basi per diventare un’attrice di teatro e cinema.

Influenzata dalla madre, che l’ha incoraggiata a perseguire la passione senza pressioni, ha sostenuto le prove d’ammissione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, una delle più prestigiose scuole di recitazione in Italia, per diplomarsi come attrice professionista, focalizzandosi su teatro classico e contemporaneo. Tra le sue prime prove da attrice, ci sono ruoli minori: ha debuttato in piccoli camei e ruoli non accreditati in produzioni familiari o indipendenti.

La partecipazione a Pechino Express 2026

Agnese Catalani partecipa insieme alla madre Gaia De Laurentiis all’edizione 2026 di Pechino Express: le due affrontano il viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone con il nome de Le Biondine.

Per Agnese il programma rappresenta il coronamento di un desiderio condiviso, merito in gran parte della madre: “È sempre stato il mio sogno e mamma mi ha aiutato a realizzarlo. Grazie a lei ho imparato ad affrontare le situazioni più difficili con il sorriso“, racconta la giovane aspirante attrice.

Dal canto suo, Gaia ha dovuto fare i conti con i propri limiti e con una lista di priorità molto precisa: “Ho una paura irrazionale dei rettili e ho imparato a fare i conti con la fatica fisica estrema”, confessa l’attrice, che non ha comunque rinunciato a una cura maniacale per l’igiene: “Nello zaino, tra le poche cose indispensabili, ho messo il filo interdentale e lo spazzolino elettrico“.

L’esperienza però pare aver minato il rapporto tra madre e figlia, come ha raccontato la stessa De Laurentiis: “Avevo paura di alcune cose su mia figlia Agnese che puntualmente si sono verificate. Non l’ho vista né sentita per un mese dopo il ritorno dallo show”. Agnese non l’ha presa bene: “Faccio finta di non avere sentito questa cattiveria. Non sono permalosa, diciamo che Pechino è servito a tutt’e due”.