Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Pechino Express Missione Zero, prima puntata domenica 1 marzo 2026

Pechino Express è finalmente tornato, o quasi. É tutto pronto per la messa in onda del gaming show di Sky, condotto ancora una volta da Costantino della Gherardesca.

Al suo fianco, però, non ci sarà Fru in veste di inviato. La sua partecipazione era stata molto apprezzata dai fan. Sul finire dello scorso anno, però, ha svelato d’aver concluso la propria avventura con il format. Al suo posto un trio: Giulia Salemi, Guido Meda e Lillo.

Pechino Express Missione Zero

Come detto, Pechino Express riparte ma non proprio. Sky ha infatti annunciato che domenica 1° marzo andrà in onda una puntata speciale, Missione Zero. Possiamo parlare di un’anteprima del grande show itinerante.

Del resto la piattaforma è solita lanciare un progetto alla volta e ora è tempo di concludere prima Masterchef, la cui finale è stata rinviata a causa di Sanremo.

Ma cosa sappiamo di questo episodio speciale? Si tratta di un test fisico e mentale per tutte le coppie in gara. Ogni concorrente sarà duramente messo alla prova in un “laboratorio segreto”.

I test riguarderanno manualità, intuito e resistenza. L’obiettivo? Decretare chi porterà la temutissima busta nera nella prima tappa. Un dettaglio cruciale, ben noto a chi è appassionato del gioco.

Pechino Express 2026, le coppie

Biagio Izzo e Francesco Paola Toni sono gli Spassusi;

Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati;

Jo Squillo e Michelle Masullo sono Le Dj;

Fiona May e Patrick Stevens sono I Veloci;

Dani Faiv e Tony 2Milli sono I Rapper;

Steven Basalari e Viviana Vizzini sono Gli Ex;

Tay Vines e Assane Diop sono I Comedian;

Elisa Maino e Mattia Stanga sono I Creator;

Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono Le Biondine;

Candelaria e Camila Solorzano sono Le Albiceleste.

Viaggio in Oriente: le tappe

La rotta di Pechino Express 2026 è decisamente ambiziosa. É vero, lo si dice ogni anno, ma c’è da dire che stavolta la produzione ha saputo superarsi. Vedremo luoghi affascinanti, spirituali e iper moderni.

Si parte in Indonesia, tra Bali e Java. Qui il sacro si mescola con la potenza della natura selvaggia. I concorrenti dovranno poi attraversare la Cina, terra che vive in uno stato sospeso tra antico, moderno e futuro. Gli spettatori verranno condotti in metropoli come Shanghai e Nanchino, ma non solo.

Spazio infine al Giappone, con Tokyo e Kyoto come poli opposti di questo viaggio. Da un lato la giungla urbana e dall’alto la spiritualità tutelata di questo splendido Paese. Proprio a Kyoto si terrà la finale, dopo una corsa lunga 5.450 km.