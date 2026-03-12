Pechino Express, anticipazioni del 12 marzo: cosa succede nella prima puntata

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Zaini in spalla, spirito di adattamento e tanta voglia di partire: Pechino Express torna in tv con una nuova stagione tutta da vivere.

Il reality on the road riaccende i motori giovedì 12 marzo con la prima puntata del viaggio 2026: nuove coppie, prove imprevedibili e un itinerario che attraversa alcune delle mete più affascinanti dell’Asia. Le anticipazioni.

“Pechino Express 2026”, le anticipazioni del 12 marzo

La nuova stagione di Pechino Express riparte con un viaggio che promette di essere tutt’altro che rilassante. A partire da questa sera, giovedì 12 marzo, le dieci coppie in gara si lanciano in una corsa lunga oltre 5.450 chilometri, attraversando Indonesia, Cina e Giappone. Un itinerario che mescola scenari spettacolari, culture lontane e, ovviamente, prove tutt’altro che semplici.

Il viaggio comincia tra le atmosfere tropicali di Bali e Giava, tra templi, giungle e strade affollate, per poi proseguire nei territori carichi di storia della Cina.

A guidare la spedizione torna il volto storico del programma, Costantino della Gherardesca, che lungo il percorso sarà affiancato da tre “alleati” speciali: Lillo Petrolo, Giulia Salemi e Guido Meda. Proprio come accaduto per Fru nelle scorse edizioni, ognuno di loro sarà presente in uno dei Paesi attraversati e accompagnerà i concorrenti tra missioni, prove e incontri con le realtà locali.

Come da tradizione del programma, i viaggiatori partono con il minimo indispensabile: uno zaino e appena un euro al giorno in valuta locale. Per andare avanti nel viaggio dovranno arrangiarsi tra passaggi improvvisati, ospitalità trovata lungo la strada e tanta capacità di adattamento. Ed è proprio questo mix, avventura, incontri e imprevisti, a rendere il viaggio qualcosa che va ben oltre la semplice gara.

Anche quest’anno ogni tappa si chiude davanti all’iconico Tappeto Rosso, il momento in cui Costantino della Gherardesca annuncia la classifica della puntata. Le ultime coppie rischiano l’eliminazione, ma il verdetto finale è affidato alla temuta Busta Nera, pronta, come sempre, a ribaltare ogni previsione.

Nella prima tappa a portarla saranno Gli Ex, la coppia formata da Steven Basalari e Viviana Vizzini, vincitori della prova iniziale chiamata Missione Zero. Un dettaglio che potrebbe già cambiare gli equilibri della gara fin dal primo episodio.

“Pechino Express 2026”, le coppie

A mettersi in viaggio nella prima puntata di Pechino Express sono dieci coppie, tutte molto diverse tra loro per età, background e dinamiche. Come da tradizione del programma, anche quest’anno il cast mescola volti dello spettacolo, creator digitali e personalità provenienti da mondi molto diversi, pronti a testare affinità, resistenza e spirito di adattamento.

Tra le coppie più attese ci sono Gli Spassusi, formati da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, duo storico della comicità italiana. Sempre sul fronte ironia troviamo anche I Comedian, con Tay Vines e Assane Diop.

Tra le coppie più giovani spiccano I Creator, con Elisa Maino e Mattia Stanga, mentre tra i concorrenti più chiacchierati della vigilia ci sono anche I Raccomandati, formati da Chanel Totti e Filippo Laurino.

Il viaggio mette alla prova anche il mondo della musica e dello spettacolo: Le Dj, con Jo Squillo e Michelle Masullo, e I Rapper, composti da Dani Faiv e Tony 2Milli.

Tra sport e competizione troviamo invece I Veloci, la coppia formata dall’ex campionessa olimpica Fiona May e dal marito Patrick Stevens. Completano il cast Gli Ex, con Steven Basalari e Viviana Vizzini, Le Biondine, con Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, e Le Albiceleste, la coppia composta da Candelaria e Camila Solórzano.

Dove e quando vedere la prima puntata di “Pechino Express”

La nuova stagione di Pechino Express prende il via stasera, giovedì 12 marzo 2026. La prima puntata va in onda alle 21:15 su Sky Uno (canale 108), inaugurando ufficialmente il viaggio di questa tredicesima edizione.

Come ormai succede per molti programmi tv, la visione non si ferma solo alla canonica messa in onda. L’episodio è disponibile anche in streaming su NOW per chi è abbonato alla piattaforma, mentre su Sky Go resta visibile on demand, così da recuperarlo in un secondo momento o riguardarlo con calma.