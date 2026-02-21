Chanel Totti tra i protagonisti di Pechino Express 2026: i primi spoiler

Pechino Express è pronto a ripartire e nel gruppo di quest'anno c'è una protagonista che sta già facendo parlare: Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti

IPA Chanel Totti

Per anni, prima ancora della sua stessa nascita, tutti hanno parlato di lei in ogni modo possibile e un po’ a tutti sembra di conoscerla da sempre. Stiamo parlando di Chanel Totti, celeberrima figlia del “capitano” Francesco Totti e di Ilary Blasi. Se i genitori sono stati una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo, lei non ha mai fatto sentire la sua voce. Ora però è pronta a mettersi in gioco nel modo più imprevedibile: partecipando alla nuova edizione di Pechino Express in partenza a marzo su Sky e NOW.

Il debutto in tv di Chanel Totti parte da Pechino Express

C’è chi avrebbe pensato di vederla in un reality – magari condotto proprio da sua madre Ilary Blasi – e chi invece in un talent show, ma Chanel Totti spiazza tutti e per il debutto in tv sceglie il programma più dinamico e adrenalinico. In realtà, per sua stessa ammissione, la partecipazione a Pechino Express 2026 non era scritta da nessuna parte. Anzi, fino a poco tempo fa l’idea di debuttare in televisione non sembrava rientrare nei suoi progetti immediati.

Poi la proposta, arrivata quasi per gioco, e la scelta di accettare una sfida fuori dalla sua zona di comfort. Accanto a un amico di sempre, Filippo Laurino, Chanel affronterà un viaggio lungo e complesso, fatto di prove fisiche, adattamento e incontri inaspettati. “Nel caso di Pechino è nato tutto come un gioco” – confida al Corriere della Sera – con Filippo che mi ha trascinata. Fino all’ultimo pensavo stesse scherzando, sono sincera. Perché la tv, lo ripeto, non era tra i miei piani. Abbiamo fatto il provino per gioco e per curiosità. E alla fine ci hanno presi”.

I Raccomandati, così si chiama la coppia Laurino-Totti: un nome che è ironia e provocazione insieme, ma anche un modo per mettere subito le cose in chiaro in un momento in cui i cosiddetti nepo-baby spopolano in tv (si pensi solo a Sanremo). Una scelta perfetta per anticipare le critiche e trasformarle in carburante. Perché se portare un cognome così noto apre tante porte e tantissima curiosità, è anche vero che davanti alle telecamere – soprattutto in un programma come Pechino – conta il carattere. E lì non ci sono scorciatoie, tutto è da dimostrare sul campo.

Ma Chanel Totti è stata chiara: “Avendo mamma che lavora in tv, un po’ so come funziona, anche se non del tutto. Pechino è un programma diverso dagli altri, l’unico che avrei fatto”.

Le prime indiscrezioni su ciò che vedremo

Lei che sui social è sempre molto riservata, come sarà davanti a un pubblico di milioni di telespettatori? Ma soprattutto, come ha vissuto l’esperienza di Pechino Express? Stando a quanto ha rivelato c’è stata solo una grande, enorme, difficoltà: il cibo. “L’unica cosa con cui ho faticato veramente tanto è stato il cibo: ero in difficoltà, è stata l’unica cosa per cui ho sofferto realmente”.

Molto meno traumatico, invece, stare senza connessione e senza social (in barba a chi vorrebbe la Gen Z perennemente attaccata allo smartphone). “Pensavo che stare senza telefono sarebbe stata una cosa tragica e invece ho rivalutato questa mia idea: il telefono non mi è mancato per niente”, ha ammesso lei stessa con un po’ di sorpresa. Per scoprire il resto, invece, dovremo attendere la messa in onda del programma a partire dal 12 marzo 2026.