Francesco Totti commenta orgoglioso la vittoria di Chanel a Pechino Express: “Ecco chi è veramente”

Il commento di Francesco Totti sulla vittoria di Chanel è pieno di orgoglio: "È stata più forte di quanto io credessi"

IPA Chanel Totti

Sono parole piene di orgoglio, quelle di Francesco Totti, rilasciate a margine di un evento di padel, in cui ha parlato dell’avventura della figlia Chanel a Pechino Express, che si è conclusa con la vittoria insieme a Filippo Laurino; i Raccomandati hanno semplicemente “spaccato”, come si dice in gergo. E lo hanno fatto con la sincerità di chi non si aspettava un risultato del genere.

Le parole di Francesco Totti dopo la vittoria di Chanel a Pechino Express

“Ho capito l’importanza di questo percorso che ha fatto e devo essere sincero: mi ha sorpreso“, ha detto Francesco Totti. “È stata più forte di quanto io credessi”. Il legame con il papà è sempre stato unico, una parola ricorrente in famiglia: è il motivo per cui in questo caso si festeggia per la vittoria “umana”, anziché meramente sportiva.

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“Sono felice per la vittoria che ha avuto per la gente. La risonanza è stata tanta, positiva. E questa per me, come per lei, è stata la cosa più importante“, il riferimento non è nemmeno troppo velato. Chanel si è ritrovata a combattere negli ultimi anni contro diverse critiche e pregiudizi. E lo ha fatto in un periodo delicato: quello della separazione dei genitori.

Da padre, Totti ha avuto una bella rivincita: la figlia ha smentito quei pregiudizi. “Il modo suo è questo: è simpatica. Ha dimostrato a tante persone quello che è veramente: è stata semplicemente Chanel. È stata brava”.

Chanel, la “scoperta” che ha conquistato i social

In fondo l’avevamo capito dalla prima puntata: Chanel Totti non poteva essere banale. Figlia di due personaggi ingombranti come Ilary Blasi e Francesco Totti, era arrivata a Pechino con un’etichetta scomoda, costruita più sui pregiudizi che sui fatti: quella della ragazza ricca e viziata. Un’apparenza alimentata anche dalla famosa festa per i 18 anni, in cui si è concessa il “lusso” di fare le cose in grande.

Tutti i reality, però, anche se scritti e spesso “finti” (ma vale solo per alcuni), hanno una componente: quella di far cadere la maschera, prima o poi. Nel caso di Chanel non sono cadute maschere pesanti; si è semplicemente raccontata per la prima volta, lontana dai “social”, da quella famosa bolla che non sempre esiste e che nella maggior parte dei casi, ormai lo sappiamo bene, si regge solo sull’apparenza.

Con Pechino Express, però, lo stesso pubblico che fino a poco prima la criticava senza appello ha cambiato completamente registro. Sotto i video e l’hashtag a lei dedicato si è riversata una valanga di commenti entusiasti: “bella scoperta” è stato uno dei commenti più diffusi, ma anche complimenti semplici come “simpatica”. Chanel è persino riuscita nel miracolo di far ammettere ad alcune persone di averla giudicata male solo perché figlia d’arte.

Poco dopo la sua vittoria, durante un’intervista, ha raccontato le sue speranze sui pregiudizi delle persone: “Spero che la gente abbia cambiato idea su di me. La gente mi conosceva e considerava solo in un certo modo perché non mi sono mai esposta più di tanto sui social quindi magari si è fatta pregiudizi su di me. Ora spero di aver fatto cambiare idea alle persone”.