Chanel Totti festeggia con Ilary dopo Pechino Express. Il “segno” che aveva previsto tutto

Dopo oltre 5.400 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone, Chanel Totti è rientrata da vincitrice di Pechino Express 2026. Ad accoglierla Ilary Blasi e la sua sorellina Isabel

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IPA Chanel Totti festeggia con Ilary Blasi dopo Pechino Express 2026

Chanel Totti ha conquistato la tredicesima edizione di Pechino Express insieme a Filippo Laurino. I due, in gara come i Raccomandati, hanno battuto nella finale di Kyoto le favorite Jo Squillo e Michelle Masullo, chiudendo oltre 5.400 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone.

A festeggiare il ritorno a casa è stata anche Ilary Blasi, che ha documentato la scena in un dolcissimo video. Il giusto epilogo per un’avventura che Chanel ha raccontato di aver deciso di affrontare anche grazie a un segno che, a pensarci, sembrava aver previsto tutto.

Chanel Totti, il ritorno a casa e la gioia di Ilary Blasi

C’è un momento in cui il reality finisce e la vita vera ricomincia. Per Chanel Totti quel momento è arrivato a pochi giorni dalla finale di Pechino Express 2026, quando, lasciata alle spalle la corsa frenetica tra Indonesia, Cina e Giappone, il fango, la stanchezza e passaggi improvvisati, ha riabbracciato la sua famiglia.

Non come la ragazza che era partita, ma come vincitrice. Lei e Filippo Laurino, in gara con il nome dei Raccomandati, hanno costruito il loro percorso trasformandolo in un’arma per ribaltare i pregiudizi e un trofeo morale che vale forse più di quello reale. Quello di aver dimostrato che il cognome può aprire qualche porta, ma sono le gambe e la testa a portarti al traguardo.

A documentare il ritorno a casa è stata Ilary con una storia Instagram. Dopo un mese lontana dall’Italia, Chanel ha varcato di nuovo la soglia di casa: nel video si vede che entra, e ad aspettarla c’è la sorella minore Isabel, i nonni e quella familiarità calda e un po’ caotica di cui ha spesso raccontato la mancanza durante il suo percorso a Pechino Express.

Ilary, che durante tutta la competizione ha seguito la figlia con il tifo silenzioso e orgoglioso di chi sa quando stare un passo indietro. Nel corso della stagione le aveva mandato un video di incoraggiamento, per darle la forza di andare avanti nei momenti più duri.

Chanel Totti vince Pechino Express, il segno che aveva previsto tutto

A mente fredda e lontana dai riflettori della finale e dal caos del viaggio, Chanel ha scelto Instagram per raccontare cosa le ha lasciato davvero Pechino Express. La concorrente ha condiviso un lungo post in cui ha spiegato: “Siamo partiti senza sapere davvero cosa ci aspettasse. Pensavamo fosse solo un viaggio, una gara, un’avventura da raccontare. Ma Pechino Express ci ha tolto tutte le maschere. Ci ha messi alla prova quando eravamo stanchi, nervosi, affamati, persi”.

Poi, in mezzo ai ricordi e ai ringraziamenti, ha condiviso il dettaglio che cambia la prospettiva sul suo percorso. A Natale 2025, durante una partita a Mercante in Fiera in famiglia, Chanel ha vinto il primo premio con una carta rarissima: la Giapponesina.

“Forse tutto questo era scritto da qualche parte già da tempo. […] Ho sempre creduto nei segni e nelle piccole connessioni che la vita ci manda”, ha raccontato. “In quel momento l’ho sentito come un piccolo presagio, quasi un messaggio del destino. E oggi, ripensandoci, mi piace credere che quella fortuna abbia davvero segnato l’inizio di qualcosa di speciale”.

Un episodio che all’epoca le era sembrato solo una coincidenza, ma che oggi assume tutto un altro peso. “Dietro queste foto ci sono chilometri, silenzi, notti infinite, risate improvvise, occhi pieni di stanchezza e cuori pieni di vita”, scrive ancora.

E chiude con una dedica alla coppia che ha sorpreso tutti: “Siamo partiti come ‘i raccomandati’ e siamo tornati con qualcosa che vale molto più di una vittoria: la consapevolezza che insieme possiamo affrontare qualsiasi strada”.