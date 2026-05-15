Pechino Express, le pagelle della finale: DJ, fortissime fino all’ultimo (8,5), Raccomandati, vincitori perfetti (10)

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Ufficio stampa Sky Filippo Laurino e Chanel Totti, i Raccomandati vincono Pechino Express 2026

Pechino Express 2026 arriva al traguardo finale. Nella puntata di giovedì 14 maggio, le ultime tre coppie rimaste, i Raccomandati, i Veloci e le DJ, si sono giocate la vittoria negli ultimi, intensissimi 167 chilometri del viaggio.

La finale è partita da Nara, ha attraversato il cuore di Osaka e si è chiusa nella meravigliosa Kyoto. Un’ultima tappa che, come da tradizione, ha messo insieme fatica vera e prove folli: dalla lotta sumo fino al lancio dalla torre Tsūtenkaku, in perfetto stile Pechino Express, dove il confine tra adrenalina e caos resta sempre molto sottile.

Dopo un primo tappeto rosso che ha decretato il terzo posto dei Veloci, la gara si è trasformata in un faccia a faccia tra le due coppie che, più di tutte, hanno dato l’impressione di volere questa vittoria fino in fondo.

Da una parte la strategia e la costanza delle DJ. Dall’altra i Raccomandati, partiti tra alti e bassi e arrivati in finale molto più solidi di quanto sembrassero all’inizio. Le nostre pagelle.

I Veloci, veloci solo a tratti (6,5)

La finale, per loro, inizia con una buona stella. Partono forti, tengono il ritmo e superano senza grandi problemi perfino la prova contro i lottatori di sumo, confermando ancora una volta di essere una delle coppie più preparate fisicamente di questa edizione. Poi però riaffiora il loro limite più grande.

Basta una difficoltà nei passaggi per far ripartire Fiona May in modalità panico. Si blocca, si lamenta, vive il momento come una tragedia assoluta perché non riescono ad andare avanti. E il punto non è tanto la difficoltà in sé, perché a Pechino Express capita a chiunque, ma il modo con cui la affronta. Sempre come se fosse la prima coppia nella storia del programma a restare senza un passaggio.

Patrick prova a contenerla, come fa praticamente da tutta l’edizione, ma a questo punto della gara anche lui sembra avere meno energie per assorbire tutto.

Per fortuna arriva la prova del sakè. Tra un bicchiere e l’altro, Fiona si scioglie finalmente un po’. Ride, si alleggerisce, smette per qualche minuto di combattere contro il mondo. E sinceramente si respira meglio anche da casa. Alla fine arrivano terzi e si fermano prima del duello finale tra Raccomandati e DJ.Una coppia fortissima, che però non è mai riuscita davvero a uscire dalla propria tensione.

Le DJ, fortissime fino all’ultimo (8,5)

Anche in finale non si tirano indietro. Loro, da ben 9 tappe, giocano per vincere.

Dopo aver vinto la penultima tappa partono con il vantaggio di poter assegnare una penalità e scelgono i Raccomandati, confermando ancora una volta quanto, ormai, la gara fosse diventata soprattutto una questione tra loro e Chanel e Filippo.

Restano agguerrite e superano anche la prova con i lottatori di sumo senza perdere davvero il controllo della situazione.

Jo e Michelle, anche nei momenti più assurdi, riescono a stare dentro la gara a modo loro. Jo, nonostante la paura, si lancia dalla torre Tsūtenkaku, ricorda perfino il numero in giapponese che le viene richiesto e subito dopo si scioglie in un abbraccio liberatorio con un Elvis Presley giapponese. Una prova da campionessa considerando la sua paura dell’altezza.

Arrivano prime al Libro Rosso e per una volta possono concedersi un piccolo lusso: niente ricerca disperata di un posto dove dormire.

Nella corsa finale c’è spazio anche per un’amara ironia. A un certo punto si fanno dare un passaggio da un ragazzo che nella vita fa il rapper: quasi un’apparizione simbolica dei Rapper, e una presa in giro del destino dopo settimane di frecciatine.

Poi però la finale inizia a pesare davvero. Michelle rallenta, si ferma, si innervosisce. La stanchezza è ormai evidente e, per la prima volta dopo settimane, le DJ sembrano perdere un po’ di quella lucidità che le aveva rese quasi imprendibili.

Non vincono, ma restano la coppia che più di tutte ha dato l’impressione di sapere sempre cosa fare. E arrivare seconde non cambia troppo il percorso che hanno fatto.

I Raccomandati, vincitori perfetti (10)

Ci hanno messo nove tappe, ma alla fine ci sono arrivati davvero: Chanel Totti e Filippo Laurino hanno smesso di giocare l’uno contro l’altra e hanno iniziato, finalmente, a correre insieme.

Se nelle scorse puntate Filippo aveva sempre sofferto i malus come fossero affronti personali, in finale anche Chanel tira fuori le unghie. Non le va proprio giù che a loro venga assegnata più strada a piedi solo perché “più giovani”. E lì riemerge chiaramente quella dinamica che i Rapper avevano ribattezzato “alleanza RSA”: una complicità tra DJ e Veloci che tutti vedono, anche se nessuno dei diretti interessati ha mai davvero voluto ammetterla.

Ma la differenza è che questa volta i Raccomandati preferiscono reagire che incastrarsi nella polemica.

E Chanel sorprende ancora. Dopo settimane passate a non giocarsi mai davvero la carta “figlia di”, tira fuori finalmente il jolly Francesco Totti. Con un’umiltà quasi assurda, considerando che chiunque altro lo avrebbe usato alla seconda puntata.

I due viaggiatori hanno capito che la gara è contro le altre coppie e non tra di loro: si mangiano senza drammi la zuppa dei lottatori di sumo, recuperano terreno e arrivano secondi al Libro Rosso, restando agganciati alle DJ fino all’ultimo.

Poi arriva la vera svolta: Chanel sviluppa una personalissima tecnica per i passaggi. Non chiede più: sale direttamente in macchina prima ancora che qualcuno possa dirle di no. E i conducenti, evidentemente spiazzati e con il solito gap linguistico, fanno prima ad assecondarli che provare a sbatterli fuori dalla macchina.

Alla prova del sakè fanno il puzzle in due secondi, ma invece di correre via si prendono pure il tempo di bersi qualche bicchierino in più. Il modo migliore possibile per vivere una finale di Pechino Express.

E quando ormai sembra mancare solo l’ultimo sforzo, arriva anche il colpo di fortuna perfetto: un passaggio con due italiani fan del programma che li riconoscono subito e li trascinano verso il traguardo finale.

Da lì in poi è solo corsa e determinazione. Arrivano all’ultimo tappeto rosso, non si tolgono nemmeno più lo zaino, parte integrante del loro viaggio e vincono Pechino Express 2026. Per noi, difficilmente poteva finire meglio così.