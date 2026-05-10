Serale di Amici, pagelle del 9 maggio: Belen fra parolacce e battute sull’ex (7), il problema dei finalisti (8)

La semifinale di Amici 25 è stata ricca di colpi di scena e momenti indimenticabili, dalle battute di Belen al mistero dei finalisti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Il 9 maggio è la data della semifinale di Amici 25. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, ma soprattutto di talento e sentimenti forti, come nello stile dei programmi di Maria De Filippi. Gli allievi in gara non hanno deluso le aspettative, sfidandosi sino all’ultima esibizione per guadagnare un posto in finale.

Immancabili gli scontri fra i professori e fra gli insegnanti e i giudici. Divertentissimo il gioco Password organizzato da Alessandro Cattelan e diventato ormai un grande cult. A rendere tutto ancora più spettacolare le ospiti Giulia Michelini e Belen Rodriguez, pronte a mettersi in gioco e a divertire il pubblico.

Lo scontro fra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Voto: 5

Inutile negarlo: gli scontri fra i professori hanno caratterizzato questa edizione del Serale di Amici. Liti che a volte rischiano di offuscare il talento di concorrenti e che, alla lunga, possono distogliere l’attenzione da una gara bella e appassionante.

E così anche la Semifinale di Amici 25 si apre con una lite, quella fra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Al centro di tutto, come spesso capita, un guanto di sfida considerato poco equo da un professore e giustissimo dall’altro. Una lite – l’ennesima – che forse si poteva evitare.

L’unica nota positiva? Il ritorno, per il guanto di sfida, di Cristo Martinez Vivancos, un ex allievo di Amici, protagonista dell’edizione numero 6, ballerino di flamenco e membro dei Los Vivancos. Ad applaudirlo Cristiano Malgioglio che si esibisce al suo fianco, dando vita ad uno spettacolo che diverte il pubblico e Maria De Filippi.

Gigi D’Alessio e la pace con Anna Pettinelli (forse). Voto: 7

Non solo Emanuel Lo e Alessandra Celentano, fra i protagonisti degli scontri più accesi ci sono anche Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. Sin dalle prime puntate i due si erano punzecchiati, fra battute, accuse e scontri accesi.

A creare un nuovo scontro le parole di Anna Pettinelli che ha criticato l’esibizione di Elena. “Trovi sempre il pelo nell’uovo, anzi trovi il pelo nell’uovo ma non guardi l’uovo”, ha replicato Gigi D’Alessio. Poco dopo però, a sorpresa, è arrivata la pace. Quando il cantautore napoletano ha voluto dare il suo voto ad Angie infatti è scattata la pace fra il giudice e l’insegnante di canto.

La pace durerà almeno sino alla finale? D’Alessio, anche nelle scorse settimane, non aveva nascosto una certa insofferenza nei confronti della speaker radiofonica, causata soprattutto dai commenti nei suoi confronti.

“Con lei sono stato toccato sul vivo – aveva spiegato -. Non potevo non reagire. Non mi puoi parlare genericamente di sbavature, non puoi insegnare ad un cantante cos’è l’intonazione. Poi, certo, in ogni performance ci possono essere delle imprecisioni. Come quando vai a fare le analisi del sangue: c’è chi ha il colesterolo alto, chi i trigliceridi… Qualcosa si trova sempre”.

Il cantante aveva poi chiarito alcune dinamiche del programma legate alle liti fra i professori e i giudici: “Non incontro Anna prima di registrare Amici – aveva raccontato -, noi e i professori abbiamo camerini separati e non ci vediamo prima. Secondo me la cosa di non farci incontrare è voluta: così succede tutto in onda e i confronti sono spontanei”.

La storia commovente di Nicola. Voto: 9

Il primo concorrente a conquistare la maglia per la finale di Amici è stato Nicola Marchionni. Il ballerino, nella squadra di Alessandra Celentano, si è distinto non solo per il suo talento, ma soprattutto per la sua sensibilità e la sua storia.

Il ballerino si è esibito sulle note di Ovunque Sarai di Irama per omaggiare la sua amata mamma, scomparsa proprio mentre lui era impegnato nella sua avventura nella scuola di Amici. Un grande dolore per Nicola che però non ha mai smesso di sognare e ha mostrato una profondità e una umanità che hanno colpito Maria De Filippi.

“Quando sua madre stava male, gli consentivamo di andare a trovarla in ospedale – ha ricordato la conduttrice -. Lui un giorno si è presentato con un mazzo di fiori per tutti noi, è stato un gesto speciale”. Poi l’abbraccio, pieno di emozioni e commovente.

“Era un’infermiera, l’ho sempre vista come una supereroina per come ha affrontato il periodo del Covid, sempre con il sorriso e la positività – ha raccontato il giovane ballerino -. Vorrei che nel pezzo si vedesse un inno alla vita, non l’assenza”.

Belen Rodriguez travolgente fra parolacce e battute sugli ex. Voto: 7

Travolgente e unica, Belen Rodriguez è tornata ad Amici come un vero e proprio ciclone. La showgirl argentina ha preso parte, insieme a Giulia Michelini, al gioco Password di Alessandro Cattelan. Fra parolacce, battute sugli ex e sull’immancabile “farfallina” diventata cult, Belen ha divertito tutti, mostrandosi spontanea e divertita. Ha accettato di indossare una parrucca, sul finale, e di rompersi le uova in testa.

“Questa è una mossa scorretta perché la scorsa volta Luca Argentero aveva una visiera davanti. Mi umilio per voi”, ha scherzato, facendosi applaudire dal pubblico.

Il problema dei finalisti (e la soluzione di Maria De Filippi). Voto: 8

La semifinale di Amici 25 ci ha regalato anche un colpo di scena inaspettato. Il primo a conquistare la maglia della finale è stato Nicola, seguito da Emiliano e Alessio. Poco dopo è toccato a Elena, Angie e Lorenzo sfidarsi e attendere il verdetto dei giudici.

Arrivati nello studio vuoto, di fronte alla giuria, i tre cantanti si sono sottoposti al loro giudizio. La prima a passare alla finale è stata Elena che è scoppiata in lacrime fra le braccia di Maria De Filippi, emozionata e felice, ma anche provata dalla tensione.

Poi è stata la volta di Lorenzo e Angie. Ma in questo caso la giuria si è spaccata in due, facendo arrivare i cantanti alla parità. Una situazione di stallo che è stata velocemente risolta da Maria che è intervenuta immediatamente. Il risultato? L’ultimo finalista verrà svelato nella prossima puntata e deciso tramite il televoto.