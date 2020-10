Chi è Arianna Montefiori, attrice di Che Dio ci aiuti e fidanzata di Briga di Amici

editato in: da

Classe 1994, nata a Roma sotto il segno del cancro: Arianna Montefiori è un’attrice di talento, come dimostrano le esperienze lavorative maturate nonostante la giovane età. Ed è anche promessa sposa: recentemente infatti ha risposto di sì alla proposta di matrimonio del fidanzato Briga, cantante ed ex concorrente della trasmissione televisiva Amici.

Biondissima, di una bellezza acqua e sapone, nonostante la giovane età Arianna ha già un curriculum molto interessante, frutto anche di studi specialistici e di un talento raro. Il suo primo amore è stato la danza, passione nata sin da bambina che l’ha portata a diplomarsi in danza moderna e contemporanea al Teatro Greco Dance Company di Roma. Sempre nella Capitale, al Teatro Azione, ha studiato recitazione a partire dal 2016.

Ha calcato i palchi teatrali dove ha recitato in spettacoli di opere classiche molto note: da L’Innesto di Pirandello, fino a Il crogiuolo di Artur Miller, senza dimenticare La moglie Ebrea di Brecht, solo per citarne alcune.

Arriva nelle case degli italiani grazie alla televisione. Il debutto sul piccolo schermo è datato 2017 quando interpreta Valentina Valpreda nella quarta e nella quinta stagione della serie televisiva Che Dio ci aiuti. Non ha lavorato alla sesta stagione della serie perché, come lei stessa ha spiegato, il suo personaggio “ha fatto il suo percorso”. Negli stessi anni ha preso parte anche a un episodio delle serie televisive L’Ispettore Coliandro e Don Matteo. Invece è l’infermiera di pediatria Margherita Spanu nel cast della terza stagione (2019) di L’isola di Pietro. Mentre dal 2020 fa parte del cast della fiction Il paradiso delle signore. Sempre nel 2020 ha partecipato a una campagna pubblicitaria. Insomma, seppur giovanissima, Arianna Montefiori ha già dato prova del suo talento.

E anche la sua vita privata sembra procedere a gonfie vele, come dimostra il romantico video postato dal fidanzato Briga sul suo account Instagram, in cui si vede lui mentre le fa la proposta di matrimonio. “Ha detto sì” ha scritto l’ex concorrente di Amici. L’attrice ha condiviso lo stesso post con un commento dolcissimo: “Sì tutta la vita”. E sono stati tantissimi i messaggi di auguri per la coppia che recentemente ha festeggiato un anno insieme. Per l’anniversario Briga (nome d’arte di Mattia Bellegrandi) le ha fatto trovare in camerino una sorpresa speciale: “12 rose rosse trovate stamattina nel camerino… Grazie di esistere amore mio… Sei stato impeccabile a supportarmi e sopportami in questo primo anno insieme, vediamo come andranno i prossimi”.