Andrea Cerioli sposa Arianna Cirrincione, la proposta in spiaggia: “Tutto perfetto”

Fonte: IPA Andrea Cerioli, la romantica proposta di matrimonio ad Arianna Cirrincione

Si dice che la televisione sia un mondo “fake”, un luogo in cui tutto è spettacolo e di vero c’è ben poco. Non possiamo negare che – in gran parte – sia così, ma esistono delle eccezioni che riescono a farci ricredere. Una di queste è la coppia formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, compagni di vita ormai da tanti anni. Un amore nato proprio sotto ai riflettori dal quale è nata una splendida bambina di nome Allegra, testimone speciale di un evento che certamente mamma e papà non dimenticheranno mai: la romantica proposta di matrimonio che Cerioli ha fatto alla sua bella in spiaggia.

La romantica proposta di matrimonio con la figlia Allegra

La piccola Allegra è nata da pochissimo – lo scorso 6 febbraio, per l’esattezza – eppure è già stata testimone di un momento indimenticabile per i suoi giovani e innamoratissimi genitori. Andrea Cerioli ha deciso di compiere il grande passo, chiedendo alla compagna Arianna Cirrincione di sposarlo. E no, non lo ha fatto di certo in modo casuale: tutto è stato studiato nei minimi dettagli, a cominciare dalla location scelta per l’occasione.

Lo ha mostrato lui stesso in un video condiviso su Instagram che ha fatto incetta di like e commenti, come c’era da aspettarsi. L’ex tronista di Uomini e Donne (nonché ex naufrago dell’Isola dei Famosi) ha portato la compagna nel suo luogo del cuore e, tenendo in braccio la figlia, si è lasciato andare alla dichiarazione più bella. Tutto ripreso rigorosamente da lontano da alcuni “complici” di Cerioli, per far sì che quelle parole tanto importanti restassero nell’intimità della coppia.

“Mi ero preparato un grande discorso… Che… Ovviamente non sono riuscito a fare – ha scritto a corredo del video -. Poche volte mi hanno tremato le gambe… Ma eravamo noi 3, nel tuo posto preferito, ed era già così tutto perfetto. Tutte le promesse che ti volevo fare te le ho fatte… Vi amo oltre ogni cosa… Sarò sempre accanto a voi. Ally ha detto che la mamma può sposare papà“.

La storia d’amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Quando Andrea Cerioli nel lontano 2019 si era seduto – per la seconda volta – sul trono di Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi, nessuno avrebbe mai immaginato che proprio lì avrebbe trovato l’amore della sua vita. Probabilmente neanche lui.

Eppure qualcosa di magico è sbocciato negli studi Elios, laddove ormai siamo abituati a godere di un susseguirsi di litigi e scontri di cui talvolta potremmo fare a meno. Uno dei troni meglio riusciti della “signora” di Mediaset, che ha visto formarsi una delle poche vere coppie di tutta la storia del programma in appena un mese. Cerioli e la Cirrincione convivono ormai dal 2020 e dal 6 febbraio di quest’anno sono diventati genitori della piccola Allegra, che ha portato grande gioia nelle loro vite. “Benvenuta al mondo amore mio… È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho… Respiro a fatica. La tua mamma è il mio eroe”, aveva scritto Cerioli in occasione della sua nascita condividendo su Instagram la prima foto della piccola.