Anticipazioni Verissimo del 12 ottobre, il racconto inedito di Miriam Leone

IPA Miriam Leone

Il nuovo appuntamento di Verissimo, in onda domenica 12 ottobre su Canale5, è uno dei più ricchi di questa stagione appena cominciata. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio nomi che hanno segnato contribuito a segnare la cultura pop italiana – tra cinema, musica, sport e cronaca – in un concentrato di storie personali tanto care al programma.

Verissimo, le anticipazioni del 12 ottobre

A inaugurare la puntata sarà Ornella Muti, icona senza tempo del nostro cinema, protagonista di una carriera che attraversa generazioni e mode senza mai perdere il suo fascino. L’attrice, che porta sulle spalle oltre cinquant’anni di attività, si racconterà in una lunga conversazione con Silvia Toffanin, ripercorrendo momenti chiave della sua vita artistica e privata, caratterizzata da una bellissima famiglia che ha fortemente voluto, fin da quando era giovanissima.

Dal grande schermo alla musica, Patty Pravo porterà in studio la sua voce inconfondibile e la sua presenza magnetica. Ora tra i giudici di Io Canto Family, l’artista veneziana rifletterà sul valore della musica come valore da lasciare alle nuove generazioni.

Gli altri ospiti

E ancora in studio, attesissima, Miriam Leone, che il 16 ottobre tornerà al cinema con Amata, un film che la vede protagonista e che è stato presentato anche all’ultimo Festival del Cinema di Venezia. L’attrice, ormai tra i volti più amati del nostro cinema, sarà a Verissimo per un racconto inedito: un viaggio personale nei temi del film — l’identità, l’amore e la ricerca di sé — che arricchiscono la sua esperienza di donna e artista. Ci sarà anche spazio per l’amore, come quello che nutre per suo marito Paolo Carullo e per il piccolo Orlando, il primo figlio avuto a fine 2023 e che ha deciso di tenere lontano dai social.

Silvia Toffanin accoglierà poi Mattia Bottolo, tra i protagonisti della Nazionale Maschile di Volley agli ultimi Mondiali. Il campione racconterà la fatica, la disciplina e l’orgoglio di rappresentare l’Italia in uno sport che sta vivendo una nuova stagione di popolarità.

Non mancheranno momenti dedicati ai sentimenti con Paola Caruso, che condividerà con il pubblico una pagina delicata della propria vita, segno del legame profondo che la conduttrice sa creare con chi sceglie di aprirsi davanti alle telecamere.

Spazio anche alle coppie più belle della tv con Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a Uomini e Donne e oggi unita dal matrimonio. Insieme ripercorreranno le tappe della loro storia, tra televisione e vita reale,in cui – da qualche anno – è anche arrivata la piccola Allegra.

La puntata si concluderà con un momento dedicato alla cronaca: Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, sarà ospite per ripercorrere i drammatici eventi legati alla morte della moglie, avvenuta a Trieste il 5 gennaio 2022. L’uomo, unico indagato nel caso, porterà al centro dello studio la sua versione dei fatti.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 12 ottobre dalle ore 16 e subito dopo l’appuntamento della domenica con Amici di Maria De Filippi. Come di consueto, le interviste di Silvia Toffanin sono disponibili anche su Mediaset Infinity in cui rimangono fruibili anche nei giorni successivi alla trasmissione.