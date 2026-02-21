Anticipazioni Verissimo, tutti gli ospiti del 21 febbraio di Silvia Toffanin

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Il sabato pomeriggio di Canale5 si rinnova con uno dei suoi appuntamenti imperdibili. Anche per questo 21 febbraio, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere nel suo studio di Verissimo una rosa di ospiti variegata, che spaziano dal glamour del cinema alla cronaca più complessa, senza dimenticare la leggerezza della comicità che in studio non manca mai. Ma chi sono gli ospiti della prima puntata del weekend? Scopriamoli insieme.

Verissimo, le anticipazioni del 21 febbraio

L’apertura del sipario vedrà protagonista la bellezza mediterranea e il talento di Margareth Madè. L’attrice siciliana, entrata nel cuore del grande pubblico grazie al capolavoro Baarìa, si racconterà in un’intervista intima che toccherà i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita privata. Tra aneddoti sul set e il racconto della sua quotidianità, la Madè offrirà un ritratto inedito di sé, molto lontano da quello che abbiamo immaginato fino a questo momento.

Spazio poi a due volti storici dello spettacolo italiano: Corinne Clery e Kaspar Capparoni. Se Clery è da sempre sinonimo di eleganza e carisma, Capparoni arriva negli studi di Cologno Monzese cavalcando l’onda del grande successo ottenuto con la serie di Canale 5 Una nuova vita. I due attori condivideranno i loro percorsi professionali e personali, in un confronto di generazioni che svelerà i retroscena della loro lunga presenza nel mondo del cinema e della televisione.

Gli altri ospiti

C’è grande attesa per la prima volta a Verissimo di Vincenzo De Lucia. Il comico e imitatore, considerato uno dei talenti più brillanti della nostra televisione per le sue incredibili caratterizzazioni femminili, porterà in studio la sua irresistibile ironia. Sarà l’occasione per scoprire l’uomo dietro le maschere: un artista che ha saputo farsi strada con garbo e un talento fuori dal comune, che sa far ridere e riflettere allo stesso tempo.

Come di consueto, Silvia Toffanin riserverà una parte importante del programma all’approfondimento di casi che hanno scosso l’opinione pubblica. In studio tornerà con forza il grido di giustizia per Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa a Trieste e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022.

A prendere la parola sarà Silvia Radin, cugina della vittima, che da anni si batte per far luce su un mistero ancora lontano dall’essere risolto. Si farà il punto sulle indagini che, ad oggi, vedono come unico indagato il marito della donna, Sebastiano Visintin. Una richiesta di verità che la Radin porterà davanti alle telecamere per evitare che cali il silenzio su una vicenda carica di punti interrogativi.

Quando e dove vedere Verissimo

La prima puntata del weekend di Verissimo va in onda il 21 febbraio dalle ore 16,30 su Canale5. Come di consueto, il programma vive anche sui social attraverso gli highlights che vengono rilasciati nel corso delle interviste. Non solo. Lo show è inoltre visibile sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Le interviste vengono inoltre caricate una per una, in modo da poter rivedere agevolmente i momenti preferiti della puntata.