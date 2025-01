Fonte: IPA Veronica Maccarone e Kaspar Capparoni

Vent’anni di differenza e non sentirli. Kaspar Capparoni e Veronica Maccarone sono felici insieme e, nel tempo, hanno sfidato le preclusioni mentali di molti. Oggi hanno una splendida famiglia e, guardandosi alle spalle, sono felici di ogni step lungo il percorso.

Veronica Maccarone, chi è

Veronica Maccarone è nata a Catania il 6 giugno 1983. Per una generazione in particolare, il suo volto è associato al programma Quelli che il calcio. Lei ha infatti ricoperto il ruolo della “schedina”, ovvero valletta, nell’edizione 2001-2002. Il tutto sotto la conduzione di Simona Ventura.

Vanta però un curriculum più ampio. In televisione è apparsa in Gap – Generazioni alla prova, così come Veline, Bulldozer, tra le altre cose, e anche alcuni spot. Suo marito Kaspar Capparoni è un veterano del mondo delle fiction e, sotto quest’aspetto, anche lei ha un minimo d’esperienza: La lunga estate, Capri, Resto vostro papà, L’Italia sul due, Problemi di soldi. Negli anni è stata impegnata anche come modella e ha messo in mostra le sue doti d’attrice anche a teatro.

La famiglia di Kaspar Capparoni

Kaspar Capparoni e Veronica Maccarone hanno 19 anni di differenza. I due hanno raccontato a Caterina Balivo, nel corso de La Volta Buona, quanto sia stato imbarazzante il primo incontro a Catania con la famiglia di lei.

I suoi genitori si sono ritrovati dinanzi un uomo molto più grande della figlia e, di fatto, di pochi giorni più grande della madre. Non una situazione comune. Il tempo ha però dimostrato come il loro sentimento fosse reale e genuino.

La coppia si è sposata nel 2010 e da quest’unione sono venuti al mondo due figli: Alessandro (2008) e Daniel (2013). Non si è trattato della prima volta per l’attore, che aveva creato già creato una famiglia con la modella Ashraf Ganouchi. Divenuta sua moglie, aveva partorito Sheherazade (1983) e Josep (2000). Una storia delicata e complessa, la loro, terminata con il divorzio ma soprattutto con una lunga battaglia legale. Capparoni è stato infatti arrestato con l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti dell’ex moglie. In seguito è stato assolto tanto da questa accusa quanto da quella di violazione degli obblighi d’assistenza familiare.

Oggi è felice al fianco di Veronica e più volte i due hanno spiegato di non vedere nella loro differenza d’età un limite. In una vecchia intervista l’attore ha raccontato: “Ho un rapporto particolare con il passare del tempo. Credo non abbia mai influito sul nostro legame di coppia. È come se questa cosa non ci riguardasse. Anche se stiamo insieme da anni, per me e lei è come se fosse il primo giorno”.

Oggi, però, si ritrovano dall’altra parte della “barricata”,osservando le scelte dei propri figli in fatto d’amore. Un argomento che vede proprio Veronica come unico “giudice”, hanno spiegato. Sia Alessandro che Daniel sono fidanzati e lei, fortunatamente, approva entrambe le compagne. Spera però di non trovarsi a dover rivivere ciò che ha vissuto sua madre.