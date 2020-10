Chi è Barbara Pozzo, la moglie di Luciano Ligabue

editato in: da

Bionda, sorriso dolce e un marito dal nome importante: Barbara Pozzo, ex fisioterapista e oggi scrittrice, è sposata dal 2013 con Luciano Ligabue.

Classe 1965, Barbara Pozzo è nata a Biella. Piemontese di nascita, si è trasferita ben presto a Milano per lavoro, dato che dopo gli studi ha cominciato a lavorare come fisioterapista nel capoluogo lombardo.

Per moltissimi anni Barbara si è occupata di riabilitazione post incidenti e infortuni, concentrandosi principalmente in medicina manuale. A Parigi, poi, ha dato il via a un nuovo percorso personale, studiando anche meditazione e riflessologia.

I suoi libri, come Sei a Casa e La vita che sei/24 meditazioni sulla gioia, hanno riscosso un grandissimo successo: la Pozzo gestisce anche un suo sito, SomeBliss, dove offre consigli e parla con gli utenti che le chiedono aiuto.

In un’intervista ha raccontato della sua esperienza di scrittrice: “A un certo punto, spinta dalla visione di tutto quello che avevo raccolto negli anni, mi sembrava talmente meraviglioso da doverlo metterlo a disposizione di tutti. L’importante è ricordarsi di accogliere tutto quello che arriva. Il terapeuta dovrebbe mettersi nell’ottica di essere un accompagnatore, ma il viaggio lo fa sempre e solo il paziente”.

La donna si è imbattuta in Ligabue è per caso: i due si sono conosciuti quando lei venne chiamata per sostituire il fisioterapista del rocker di Correggio, come ha raccontato in diverse interviste.

“L’incontro è stato casuale, ma almeno per me travolgente – ha ammesso la Pozzo -. È successo a Treviso prima di un concerto. Era la prima volta che avevo a che fare con un musicista, anzi con una rockstar, anche se in passato avevo già lavorato con personaggi famosi. Toccandolo ho avuto una sensazione di interazione profonda ho capito di aver incontrato la persona che mi avrebbe completato”.

Da allora la sua vita è cambiata e i due non si sono più lasciati: “Gli ho appoggiato le mani addosso e ho sentito un’emozione fortissima. Ero sconvolta, ma anche in pace. Era lui l’anima a cui avevo parlato per tanti anni”, ha confessato.

La coppia, che aveva già avuto la figlia Linda nel 2005, ha coronato il suo sogno d’amore nel 2013, con un matrimonio celebrato nel comune di Correggio alla presenza di pochi intimi. Alcuni dei brani del rocker sono dedicati proprio alla moglie Barbara, come Tu Sei Lei, una delle sue celebri ballate d’amore.

Ligabue ha un altro figlio, Lorenzo Lenny, nato dal suo precedente matrimonio con Donatella Messori, e oggi tutti insieme formano una grande famiglia allargata e felice.