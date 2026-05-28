Barbara Palombelli, chiude Forum: il bilancio della stagione

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Ufficio Stampa Mediaset Barbara Palombelli

Barbara Palombelli chiude Forum con un bilancio di stagione piuttosto positivo. Il programma Mediaset, che porta in tv storie vere e problemi quotidiani, mercoledì 27 ha salutato i telespettatori, in vista della pausa estiva.

Barbara Palombelli chiude Forum

L’estate sta arrivando e i programmi quotidiani vanno in pausa. Fra i primi Forum e Lo Sportello di Forum, condotti entrambi da Barbara Palombelli. La conduttrice ha salutato il pubblico, dandogli appuntamento a settembre, quando lo show tornerà nuovamente in onda.

Fra i programmi più longevi del piccolo schermo, Forum chiude i battenti con ottimi risultati. Gli ascolti registrati dal programma di Barbara Palombelli sono stati ottimi anche per questa stagione sia su Retequattro che Canale 5.

Forum, ormai giunto alla sua quarantunesima edizione, si è imposto nella sua fascia di messa in onda su Canale 5, realizzando uno share medio del 19,1% con un totale di 1.331.000 telespettatori. Ottimi pure i risultati raggiunti da Lo Sportello di Forum su Retequattro con una media del 6.41% di share e ben 697.000 telespettatori.

Entrambe le trasmissioni sono condotte da Barbara Palombelli e portano sul piccolo schermo le storie della vita quotidiana. A rendere così speciali i format la grande empatia della presentatrice, ma anche il suo rigore giornalistico e la sua capacità di scegliere temi che interessano e coinvolgono i telespettatori. A contribuire al successo di Forum e Lo Sportello di Forum anche i tantissimi ospiti, da giornalisti a politici, sino a scrittori chiamati a commentare le vicende raccontate e le sentenze dei giudici.

“Forum continua a essere un appuntamento quotidiano di grande successo – ha spiegato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 -. Un grazie speciale a Barbara Palombelli che, con la sua passione e sensibilità, riesce a raccontare storie vicine alla vita reale delle persone. Grazie anche a tutta la squadra autorale e produttiva”.

Il ritorno di Forum e de Lo Sportello di Forum è previsto, come sempre, per settembre.

Il successo di Forum e il ruolo di Barbara Palombelli

Dal 2013, Barbara Palombelli conduce Forum e Lo Sportello di Forum, due programmi che ha saputo fare suoi, rinnovandoli e lasciando un’impronta importante. D’altronde oggi il suo volto è legato in modo indissolubile a questi show, amatissimi dal pubblico.

“Forum è lo specchio del Paese – aveva svelato qualche tempo fa, parlando del programma -, la pancia degli italiani: un concentrato di rabbia, emozioni e storie […] Forum è una corazzata in onda da anni, un programma che conoscono tutti perché ha dato il via al genere tribunalizio, oggi tanto di moda e stracopiato”

“Niente è più vicino al Paese reale quanto questo programma, che parla di piccoli e grandi problemi – aveva aggiunto la Palombelli -. La politica e il giornalismo spesso li ignorano. Ci sono problemi come la scuola, la sanità, i rapporti genitori-figli: questa è politica? Non in senso stretto, forse, ma di fatto sì”.