Palinsesti tv, tutti i programmi che iniziano l’8 settembre

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Alberto Matano

Con la fine della pausa estiva, la televisione generalista torna a scandire le giornate del pubblico con i suoi appuntamenti più attesi. Lunedì 8 settembre segna infatti la ripartenza ufficiale dei palinsesti di Rai e Mediaset, riportando sugli schermi volti familiari e qualche novità che arricchisce l’autunno televisivo. Qualcuno aveva già iniziato, come il nuovo Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi su Canale5, ed è quindi il momento di fronteggiare la corazzata de La Vita in Diretta di Alberto Matano.

I programmi su Rai1

La giornata su Rai 1 si apre alle prime luci dell’alba con Unomattina News, condotto da Tiberio Timperi e Maria Soave, in onda dalle 6,00. A seguire, dalle 8,35, tornano Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla con Unomattina, mentre alle 9,50 è il momento di Storie Italiane, guidato come sempre da Eleonora Daniele. Poco prima dell’edizione del TG1 delle 13,30, Antonella Clerici accoglie nuovamente il pubblico con È sempre mezzogiorno, che quest’anno arricchisce il cast con la presenza di Carlotta Mantovan.

Il pomeriggio prende avvio alle 14,00 con La Volta Buona di Caterina Balivo, seguito dal ritorno della soap Il Paradiso delle Signore, alle 16,00. Subito dopo, alle 17,05, La Vita in Diretta con Alberto Matano conduce verso l’access prime time, dove spazio e ritmo vengono lasciati a Reazione a Catena.

Le novità di Rai2

Sul secondo canale della televisione pubblica, la programmazione di settembre si apre con il consolidato Ore 14, condotto da Milo Infante. Il focus resta quello della cronaca nera e dell’attualità, con un approccio diretto e analitico. Alle 15,35 è la volta di BellaMa con Pierluigi Diaco, che conferma la sua formula tra interviste e momenti di intrattenimento.

L’offerta di Rai3

Più marcato il rinnovamento di Rai3, che alle 8,00 propone la nuova stagione di Agorà, affidata a Roberto Inciocchi. Segue alle 9,45 ReStart, con Annalisa Bruschi, e dalle 10,50 Elisir, lo storico programma dedicato alla salute, condotto quest’anno da Michele Mirabella insieme a Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi.

Alle 12,25 Giorgio Zanchini torna con Quante Storie, mentre dalle 16,00 Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi danno vita a un nuovo ciclo di Geo, tra divulgazione scientifica e racconti dal mondo. In access prime time, dopo Blob, spazio a due appuntamenti quotidiani: Riserva Indiana di Stefano Massini e Il Cavallo e la Torredi Marco Damilano.

Mediaset tra conferme e novità

Anche sulle Reti Mediaset l’8 settembre segna la ripartenza dei programmi più seguiti della stagione. Su Canale5, dalle 11,00, Forum con Barbara Palombelli apre il palinsesto diurno. La stessa conduttrice torna poi nel pomeriggio su Rete4, alle 14,00, con Lo Sportello di Forum.

Sul fronte delle novità, Rete 4 introduce 10 Minuti, una striscia informativa quotidiana condotta da Nicola Porro, in onda dalle 19,30 alle 19,50. In access prime time, alle 20,30, si riaffaccia il talk show 4 di Sera con Paolo Del Debbio, pronto ad affrontare i temi caldi dell’attualità politica ed economica.

E ancora, su TV8 riparte la nuova stagione di Foodish con Joe Bastianich, giunto alla sua seconda stagione. La liturgia del programma non cambia: il conduttore parte in viaggio per l’Italia alla scoperta dei migliori piatti della nostra tradizione. L’appuntamento è sempre per le 20,30, su TV8.