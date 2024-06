Fonte: IPA Sara Venturi, chi è la moglie di Milo Infante

Sara Venturi è con ogni probabilità un nome che non dice nulla ai più, ma per Milo Infante è tutto. L’avvocata è la moglie del noto giornalista della Rai, attualmente alla conduzione di Ore 14 (non senza qualche polemica). Infante ha conosciuto la sua compagna di una vita in un modo decisamente insolito ma con lei ha scelto di condividere tutto, dal matrimonio alla nascita del loro primo e unico figlio.

Sara Venturi, da Miss Padania ad avvocata

Classe 1969, Sara Venturi è nata a Boario Terme, al nord del Lado d’Iseo. Prima di intraprendere la sua carriera nell’avvocatura, la Venturi ha partecipato al concorso di Miss Padania aggiudicandosi la fascia nel 1998. È proprio in quell’occasione che ha conosciuto Milo Infante, l’uomo che sarebbe diventato suo marito.

Nonostante l’attrattiva di riflettori e passerelle, la donna ha preferito non proseguire con la carriera nel mondo dello spettacolo o della moda, dedicandosi agli studi. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza, Sara Venturi ha intrapreso un percorso nel diritto penale specializzandosi nella materia e iniziando a esercitare la professione di avvocata, cosa che fa tuttora.

Alla sua attività professionale principale, la Venturi affianca alcune collaborazioni come quella con il portale NJus, rivista online che si pone l’obiettivo di creare contenuti al servizio di studenti e professionisti in ambito giuridico.

Il matrimonio con Milo Infante e la nascita del figlio

Quello di Sara Venturi non è di certo un nome né un volto noto al pubblico televisivo, a differenza del marito che oggi è considerato tra i conduttori di punta della seconda rete della Rai. Lui, figlio d’arte, è giornalista e conduttore di programmi di successo (in ultimo Ore 14 in onda dal lunedì al venerdì su Rai 2) che ha collaborato in passato con moltissime testate importanti, tra cui il Corriere della Sera, Il Giorno e L’Indipendente.

Infante condivide spesso su Instagram scatti che lo ritraggono in momenti felici con la moglie, che ha sposato nel 2006 e dalla quale nel 2008 ha avuto il suo unico figlio, Daniele (che oggi è un promettente giocatore di basket all’attivo all’Urania Basket di Milano). Della Venturi non parla mai, salvo rare eccezioni, come nel corso di un’intervista al Corriere rilasciata nel giugno 2024 in cui ha raccontato come si sono conosciuti: “[Ero finito nella giuria di Miss Padania 1998, ndr] Per caso. Avevo accompagnato il direttore Daniele Vimercati, di cui ero vice a Telelombardia [una delle TV locali in cui ha iniziato a muovere i primi passi, ndr]. Comunque, con Sara ci siamo ritrovati e frequentati solo anni dopo“.

Di sé ha detto di essere un marito che “rinnova il matrimonio ogni giorno” e che nella quotidianità si rende utile: “Cucino, faccio la spesa, e il sabato e la domenica pulisco di fino la casa, arrabbiandomi perché non la trovo mai pulita come vorrei”. Ma le parole più belle sono quelle che ha rivolto proprio alla moglie: “Sara è la roccia su cui si infrange l’onda: sa che mi arrabbio per dieci secondi e all’undicesimo me ne sono dimenticato”.