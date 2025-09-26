Svolta nel caso Garlasco, la Rai cambia programmazione: va in onda Ore 14 Sera

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La svolta nel caso Garlasco ridisegna anche i palinsesti TV e la Rai cambia programmazione, cancellando su Rai2 la messa in onda del film 65 – Fuga dalla Terra, per lasciare spazio a Ore 14 Sera – Il Delitto di Garlasco, che va in onda dalle 21:20 subito dopo TG2 Post.

La svolta nel caso Garlasco in TV

Con la fine dell’estate è arrivata anche una nuova svolta sul caso Garlasco. Si aggiunge infatti un tassello fondamentale nella ricerca della verità riguardo l’omicidio di Chiara Poggi, un caso che è stato costellato da colpi di scena. Prima l’arresto e la condanna del fidanzato Alberto Stasi, poi la scoperta di nuove tracce e indizi che porterebbero verso nuovi indagati, dimostrando di fatto l’innocenza del fidanzato della vittima.

L’ultima svolta riguarda la notizia che l’ex PM Venditti è stato indagato per il reato di corruzione in atti giudiziari. L’ipotesi degli inquirenti è che abbia ricevuto dei soldi da parte dei genitori di Andrea Sempio per archiviare l’indagine a carico del ragazzo. Proprio per questo Rai2 ha deciso di lasciare spazio alla cronaca, cancellando la programmazione del film con Adam Driver per lasciare spazio a Ore 14 Sera. Il programma di Milo Infante infatti andrà in onda con una puntata speciale dedicata al caso Garlasco.

Gli ospiti e le anticipazioni di Ore 14 Sera – Il Delitto di Garlasco

Nel corso della trasmissione si parlerà di tutti gli sviluppi riguardo la ricerca della verità nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo le ultimi indagini Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, avrebbe ricevuto del denaro dalla famiglia di Sempio e avrebbe anticipato all’uomo le domande che avrebbe fatto durante l’interrogatorio. Non solo, alle intercettazioni raccolte si aggiunge anche un biglietto, ritrovato nella casa dei genitori di Andrea Sempio, che riporta la scritta: “Venditti / gip archivia x 20-30 euro”.

In studio il conduttore ospiterà esperti e personalità per discutere riguardo il mistero dell’omicidio di Chiara e le nuove prove emerse. A parlare saranno Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi e Roberta Bruzzone, celebre criminologa. Ci saranno poi gli interventi di Piero Colaprico, Luca Fazzo e Salvo Sottile. Il programma partirà alle 21:20 e tornerà in onda anche giovedì 2 ottobre, sempre alla stessa ora su Rai2.

Nell’ultima puntata della trasmissione, l’inviata Arianna Giunti aveva provato a intervistare i genitori di Andrea Sempio, ma qualcosa era andato storto. “Dopo aver provato più volte ad avvicinare i genitori educatamente, non ci hanno permesso di fare domande – aveva raccontato la giornalista -. Dicevano che non potevamo avvicinarci altrimenti il cane ci avrebbe morso”. Milo Infante aveva commentato la vicenda: “È vero che a Ore 14 ci sono poltrone scomode, c’è chi si sottrae al confronto, ma non i nostri ospiti ovviamente, però ci sono persone che non vogliono raccontare direttamente le cose e poi magari si lamentano dicendo ‘ma io avrei parlato’ – aveva detto -. No, non è così. Noi questa cosa ve l’abbiamo raccontata perché a volte qualcuno chiede ‘ma perché non avete sentito anche loro?’ Perché c’era il cane che mordeva la povera Arianna”.