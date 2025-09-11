Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: una nuova testimone nel caso Garlasco

La puntata dell'11 settembre 2025 di Chi l'ha visto? ha trattato diversi casi di cronaca importanti. Tra questi anche il caso Garlasco e quello di Elena Vergari

IPA Federica Sciarelli

Il 10 settembre 2025 ha avuto avvio una nuova stagione di Chi l’ha visto? con alla guida, ancora una volta, la storica conduttrice, Federica Sciarelli. Durante la puntata sono stati trattati diversi casi di persone scomparse, ma anche alcuni fatti protagonisti della cronaca nazionale. Tra questi il delitto di Garlasco, dove sembra sia stata individuata, proprio dalla redazione dello show televisivo, una nuova testimone.

Caso Garlasco, la nuova testimone

Chiara Poggi è stata uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007 e, dopo una sentenza definitiva, le indagini sono state riaperte. Anche l’ultima puntata di Chi l’ha visto? si è occupata della questione, aggiornando i telespettatori con le novità a riguardo e svelando anche un particolare inedito.

Di recente, Savu, un latitante condannato per lo scandalo del Santuario della Bozzola, è stato arrestato e Federica Sciarelli ha intervistato il suo avvocato, Grittini, per saperne di più a riguardo: “C’è un legame tra quello che è successo al Santuario e l’omicidio di Chiara Poggi?”. Il legale ha ribadito che il suo assistito è convinto che questo collegamento ci sia e che il l’arresto è avvenuto in un momento davvero particolare: “Lui dovrà dire la verità altrimenti incorre nel reato di favoreggiamento… Un po’ sospetto quest’arresto avvenuto proprio alla vigilia di un incontro”. Savu, infatti, aveva fissato un’intervista per il giorno successivo al momento del suo fermo.

Ma, secondo quanto svelato da Chi l’ha visto, l’ex latitante è a conoscenza anche dell’esistenza di una testimone, che conoscerebbe dei dettagli sul caso Garlasco, ma sarebbe stata picchiata e minacciata per costringerla al silenzio: “Noi a questa ragazza siamo arrivati. Sicuramente ci arriveranno anche gli investigatori. C’è la possibilità d’individuare altri testimoni”. Federica Sciarelli ha aggiunto che, ben presto, renderanno noti anche dei dettagli su Alberto Stasi, rivelati dallo stesso Savu.

Liliana Resinovich, Sebastiano ammette

Anche l’omicidio di Liliana Resinovich è stato al centro della puntata dell’11 settembre 2025 di Chi l’ha visto?. Sebastiano Visintin è stato intervistato dall’inviata dello show televisivo e, pressato dalle sue domande, ha ammesso che potrebbe essere stato lui a cancellare i file della sua telecamerina, che avrebbe registrato il suo alibi della mattina del delitto: “Sarò padrone di fare quello che voglio?… Non è che nego di averlo fatto. È nella mia facoltà di farlo”.

Il marito della vittima non ricorda se proprio quel 13 giugno 2023 ha deciso di cancellare la memoria di quel dispositivo digitale ma, di certo, è ben consapevole del fatto che l’oggetto fosse in suo libero possesso e che la Procura l’aveva già esaminato in passato.

Elena Vergari, la lettera anonima

Federica Sciarelli ha dedicato molto tempo anche alla scomparsa di Elena Vergari, avvenuta ormai vent’anni fa. La conduttrice televisiva, infatti, ha rivelato che la redazione dello show è rimasta colpita da un’importante novità: “Siamo sobbalzati”. È pervenuta, infatti, una lettera anonima che svelerebbe il luogo dove sarebbe stato occultato il cadavere della donna e, secondo la missiva, si troverebbe vicinissimo alla sua dimora: 10 minuti a piedi, solo a 700 metri.

La conduttrice ha definito la lettera importantissima e, insieme al fratello di Elena Vergari, ha ricostruito gli ultimi giorni prima della sua scomparsa, tra liti con il marito e una presunta amante.