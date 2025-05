Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: gli sviluppi del caso Resinovich e le nuove piste su Garlasco

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, che torna come sempre con nuove rivelazioni sui casi più seguiti della cronaca nazionale. Nella puntata del 28 maggio Federica Sciarelli ha parlato degli ultimi aggiornamenti sul caso di Garlasco, in cui il 13 agosto del 2007 perse la vita Chiara Poggi. Ma non solo: la conduttrice è tornata a occuparsi anche della morte di Liliana Resinovich e Clara Rossignoli, oltre che della scomparsa di Denisa, la giovane sparita nel nulla a Prato.

Caso Garlasco, gli ultimi aggiornamenti

Federica Sciarelli è tornata a parlare del caso di Garlasco: l’ipotesi della Procura è che sia stato Andrea Sempio, già indagato anni fa, con Alberto Stasi, oppure Sempio con altri soggetti, a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Già nella scorsa puntata la conduttrice aveva parlato di nuovi elementi, come il video di Alberto Stasi e Stefania Cappa, cugina della vittima, che parlavano di furti in casa.

Un caso intricato, che si arricchisce dopo 18 anni di nuove prove, come gli orecchini della vittima, ritrovati sulla scena del delitto con tracce ematiche che non sono mai state analizzate, o i video dei primi interrogatori di Alberto Stasi, in tantissime parti con audio incomprensibile. La trasmissione di Rai 3 ha chiesto la partecipazione della dattiloscopista Raffaella Sorropago, che ha spiegato che non tutte le impronte possono essere utili, ma che possono comunque escludere alcuni indagati.

La morte di Liliana Resinovich

In primo piano, nella puntata del 28 maggio, ancora una volta la morte di Liliana Resinovich, caso che ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Per la Procura il colpevole sarebbe il marito Sebastiano Visintin, che l’avrebbe uccisa nel giorno stesso della scomparsa, dopo un violento litigio nel parco dell’ex ospedale psichiatrico. Fondamentale sarà la testimonianza di Claudio Sterpin, che ha dichiarato che la donna stava progettando di lasciare il marito.

Sergio Resinovich, il fratello della vittima, continua a essere convinto che ad ucciderla sia stato il marito Sebastiano, ma Claudio Sterpin ha qualche dubbio: “Potrebbe essere lui ad aver ucciso Liliana, ma mi turba l’idea che dopo aver decantato tutto l’amore e l’idillio con lei si scopra che è lui l’assassino. Sono convinto che Sebastiano ha premeditato tutto e sa tutto quello che è successo a Liliana”.

La scomparsa della giovane Denisa

A Chi l’ha visto? spazio anche alle indagini sulla scomparsa di Denisa Maria Adas, la giovane svanita nel nulla da un residence di Prato, dove non funziona il sistema di sorveglianza. Proprio nelle ultime ore le indagini sono arrivate a un punto di svolta: un avvocato è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di sequestro di persona in concorso.

Tante le domande in attesa di una risposta: anche la madre della ragazza potrebbe essere coinvolta. “Denisa non ha mai conosciuto questo avvocato, ci parlavo solo io su Facebook per capire come fosse stata rapita”. L’avvocato, contattato dalla redazione del programma, ha dato la sua versione dei fatti: “Io per sensibilità ho cercato di confortarla, le ho detto di stare tranquilla che la ritroveremo”.