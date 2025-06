Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio

Fonte: Ansa Federica Sciarelli

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?: Federica Sciarelli è tornata in onda con una puntata incentrata, come sempre, sui casi più scottanti della cronaca nazionale. Al centro della serata del 4 giugno gli ultimi aggiornamenti sul caso di Garlasco: i genitori di Chiara Poggi hanno scelto, dopo tanto tempo, di rompere il silenzio, rispondendo alle illazioni dei giorni scorsi. Si è tornato a parlare anche scomparsa di Clara Rossignoli e dell’omicidio di Liliana Resinovich, tra novità e interrogativi ancora da risolvere.

Caso Garlasco, parlano i genitori di Chiara Poggi

Nella puntata di mercoledì 4 giugno si è tornato a parlare del caso di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi hanno rotto il silenzio di fronte le telecamere di Chi l’ha visto?. “Nostra figlia era una ragazza pulita, semplice, non aveva segreti, non aveva misteri, non aveva amanti, non aveva due telefoni. Si fanno delle insinuazioni su una persona che non si può difendere”, ha detto la madre della ragazza uccisa il 13 agosto del 2007. E ha aggiunto: “Non tollereremo più che si infanghi la memoria di nostra figlia. Nostra figlia non meritava tutto questo fango”.

Federica Sciarelli è tornata a parlare anche dell’inchiesta del Santuario della Bozzola, che sembrerebbe collegata all’uccisione di Chiara Poggi, che qualche giorno prima di essere uccisa aveva consultato e salvato in una pennetta usb dei documenti in cui si parlava di pedofilia e abusi sessuali.

Nel 2014 il processo che vide coinvolti alcuni religiosi del Santuario fece emergere una realtà inquietante, fatta di festini a luci rosse. Nella puntata è emerso che Michele Bertani, l’amico suicida di Andrea Sempio, frequentava il Santuario della Bozzola, stando ad alcune foto pubblicate sui social. E pochi giorni prima di uccidersi, sempre Michele aveva condiviso un post con una frase che ha attirato l’attenzione di chi sta facendo le indagini: “La verità sta nelle cose che nessuno sa”.

Gli investigatori stanno cercando di capire se Chiara fosse a conoscenza di informazioni riservate o se avesse assistito a eventi che non avrebbe dovuto vedere. E nel frattempo, stando alle dichiarazioni del latitante romeno Flavius Savu — già condannato per aver ricattato Don Gregorio Vitali in relazione a un presunto caso di scandalo sessuale che avrebbe coinvolto il sacerdote — il luogo di culto sarebbe stato frequentato da diversi giovani del posto: tra questi ci sarebbe stato anche l’amico di infanzia di Andrea Sempio.

La scomparsa di Clara Rossignoli

In questi giorni sono riprese le ricerche di Clara Rossignoli, scomparsa nel nulla a Legnano. I vigili del fuoco hanno perlustrato una zona vicino all’argine di un fiume, perché un uomo ha raccontato di aver visto il nipote della donna, Mattia Nascimben, mentre tornava la sera della scomparsa della donna da quel posto in compagnia di un uomo.

Nel frattempo mercoledì 28 maggio è stata ispezionata anche la canna fumaria della casa alla ricerca di eventuali oggetti della donna. Ma a dare una svolta al caso potrebbe essere una traccia di sangue rinvenuta nel furgone di un uomo che conosce Erica, la compagna di Mattia. L’uomo si è così giustificato: “È sangue mio, io lavoro con il ferro, mi sfregio almeno 20 volte al mese”. In merito alla sera in cui Clara è scomparsa, ha rivelato: “Hanno litigato verbalmente, poi la lite è finita. C’erano dei malumori ma io dopo la lite me ne sono andato visto che avevo un appuntamento”.

Le novità sull’omicidio di Liliana Resinovich

Un altro omicidio ancora da risolvere è quello di Liliana Resinovich. Il marito Sebastiano dichiara che in casa c’erano 20.000 euro in contanti, soldi che l’uomo avrebbe voluto consegnare alla coppia di amici, Laura e Giuseppe, ma che hanno rifiutato. Ma un’amica di Liliana ha dei dubbi: “Secondo me lei lo copriva, c’è qualche segreto che non è ancora saltato fuori”.